كم مرة أحتاج إلى استبدال كاشف الدخان الخاص بي؟

تخدم أجهزة كشف الدخان غرضًا مهمًا للغاية على الرغم من مدى إزعاجها في بعض الأحيان. طالما أنهم يعملون على النحو المنشود، فإنهم ينبهونك مبكرًا بشأن أي دخان أو حرائق حتى تتمكن أنت وعائلتك من البقاء آمنًا. ومع ذلك، لكي تعمل بشكل صحيح، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية العناية بها ومتى يحين وقت المبادلة. بالإضافة إلى تبديل البطاريات بانتظام، يجب عليك أيضًا استبدال الجهاز بأكمله كل 10 سنوات تقريبًا.

بشكل عام، إنها فكرة جيدة أن تقوم باستبدال بطاريات كاشف الدخان كل ستة أشهر أو نحو ذلك للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح ولا تصدر صوت تنبيه مزعج في منتصف الليل. يجب عليك فحص أجهزة كشف الدخان وأجهزة الإنذار كل شهر للتأكد من أن كل شيء يعمل على النحو المنشود. ومع ذلك، فإن أجهزة كشف الدخان لا تدوم إلى الأبد، حتى مع الصيانة المثالية. السبب وراء حاجتك إلى استبدال أجهزة كشف الدخان الخاصة بك هو التأكد من عدم تعطلها عند الحاجة إليها. هذا هو السبب في أن أفضل وقت للتفكير في الاستبدال الكامل هو كل عقد تقريبًا أو نحو ذلك.

مع تقدم عمر جهاز إنذار الدخان، يبدأ في ظهور عيوب. على سبيل المثال، قد يكون لديه إنذارات كاذبة أو يكون أبطأ في الاستجابة للدخان، وكلاهما يمكن أن يكون خطيرًا بشكل لا يصدق. للحد من هذه المخاطر، يعد الاستبدال في الوقت المناسب ضروريًا للغاية. بالطبع، ما لم تقم بشراء أجهزة كشف الدخان هذه بنفسك، فلن تتمكن بسهولة من معرفة عمرها. إذا لم تكن متأكدًا من تاريخ الشراء، فابحث عن تاريخ التصنيع على الجزء الخلفي من الجهاز.