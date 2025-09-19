كم مرة يجب أن تتحقق من كاشفات الدخان وأول أكسيد الكربون؟

على الرغم من أن المنزل النظيف مهم لصحة عائلتك ، إلا أن هناك جوانب أمان يجب مراعاتها في جميع أنحاء مساحات المعيشة أيضًا. يمكن أن يتضمن ذلك كل شيء من تحسين هيكل منزلك مع الإصلاحات حسب الحاجة ، وكذلك معالجة مخاطر الحرائق المخفية المحتملة التي تحتاج إلى معرفتها. من المهم أيضًا التأكد من أن لديك كاشفات أول أكسيد الدخان وأول أكسيد الكربون في جميع أنحاء منزلك ، ولكن هذه الميزات تحتاج فعليًا إلى العمل بشكل صحيح لإنقاذك أثناء الطوارئ. يمكنك المساعدة في ضمان وظائف كل من كاشفات الدخان وأول أكسيد الكربون من خلال فحصها شهريًا ، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الصيانة المنتظمة.
بينما يحدد اسمها ، يستخدم كاشفات الدخان وأول أكسيد الكربون أجهزة استشعار للمساعدة في اكتشاف غازات الحريق والدخان وأول أكسيد الكربون ، على التوالي. في حين أن هذه الكشفات قد يتم بيعها بشكل منفصل ، فإن بعض مالكي المنازل يختارون إصدارات مزدوجة ، والتي تحتوي على أجهزة استشعار للكشف عن كل من أول أكسيد الدخان وأول أكسيد الكربون. هناك القليل من الجدل حول هذه الكاشفات 2 في 1 ، على الرغم من أن بعض الخبراء يحذرون من أنهم قد لا يكونون فعالين مثل الإصدارات المستقلة.
أفضل الممارسات لفحص أجهزة الكشف عن الدخان وأول أكسيد الكربون
من الضروري التحقق من كاشفات الدخان وأول أكسيد الكربون كل شهر لأن بعض مكونات هذه الأجهزة قد تتحلل بمرور الوقت. فكر في إضافة تذكير على التقويم أو هاتفك الذكي في نفس اليوم من كل شهر حتى لا تنسى. للتأكيد على أن الجهاز يعمل بالفعل ، ما عليك سوى الضغط على زر “الاختبار”. إذا كان كل شيء على ما يرام ، فيجب أن يصنع صوتًا بصوت عالٍ. قد تشير أصوات النقيق بين الاختبارات إلى أن الجهاز يحتاج إلى بطاريات جديدة ، والتي يجب عليك أيضًا التفكير فيها في استبدالها مرة واحدة في السنة. يجدر أيضًا معرفة طرق أخرى لوقف إنذار الدخان النقيق إذا لم تحل البطاريات الجديدة المشكلة.
بصرف النظر عن اختبار أجهزة الكشف الخاصة بك كل شهر ، من المهم أيضًا معرفة متى يجب استبدالها تمامًا. تتطلب أجهزة الكشف عن الدخان بدائل كاملة كل 10 سنوات. أما عندما حان الوقت لاستبدال مستشعرات أول أكسيد الكربون ، فاعلم أنك قد تحتاج إلى القيام بذلك كل 5 سنوات في المتوسط تقريبًا. سيكون لدى الشركة المصنعة أيضًا توصيات محددة بناءً على المنتجات الفردية.
عند تثبيت كاشفات جديدة ، اكتب التاريخ على أي ملصقات ملصقات مصاحبة حتى تعرف متى تقترب من نهاية عمرها. إذا كنت قد اشتريت مؤخرًا منزلًا ولم تكن متأكدًا من عمر الكاشفات الموجودة ، فمن الأفضل أن تخطئ على جانب الحذر واستبدالها. يمكن أن تساعد غبار أجهزة الكشف بشكل منتظم أيضًا في ضمان عملها بشكل صحيح في حالة الطوارئ.