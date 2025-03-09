كم مرة يجب أن تحل محل مصدات باب الدش القاتمة

يمكن أن تأخذ حثالة الصابون والمياه العسر والرواسب المعدنية دشك من المباراة اللامعة إلى فوضى قاتمة. عنصر الاستحمام الذي يعمل بجد ولكن في بعض الأحيان يتم إهماله هو ختم الباب السفلي أو المصد. يعمل ملحق الحمام هذا كحاجز على الماء يترك الحمام ورش على الأرض. يمكن أن يساعد تنظيف ختم الباب الخاص بك في الحفاظ عليه في حالة جيدة ، لكن العديد من مالكي المنازل ينسون تنظيف هذه البقعة الإجمالية في الحمام. في بعض الأحيان ، قد تحتاج إلى استبداله بدلاً من ذلك ، كما هو الحال عندما يكون في حالة سيئة أو في نهاية عمره. يوصي خبراء التثبيت الزجاجي باستبدال مصد باب الدش كل ما بين ستة إلى 24 شهرًا. ومع ذلك ، يجب أيضًا استبدال الختم في أي وقت تلاحظ فيه أنه يتميز بأضرار مرئية أو تلون.

تتوفر أختام باب الدش في مواد مختلفة بما في ذلك المطاط أو الفينيل أو PVC أو السيليكون أو البلاستيك البولي. بغض النظر عن مواد الأختام الخاصة بك ، فإنها تتعرض للبلى بفضل الاستخدام المتكرر أثناء فتح باب دشك وإغلاقه. يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم لمنتجات التنظيف الكاشطة ونمو العفن أو العفن إلى إضعاف الختم ، مما يؤدي في النهاية إلى تدهوره. افحص أي ضرر مصد على حد سواء على أساس شهري وخلال الأوقات التي تقوم فيها بتنظيف الحمام.