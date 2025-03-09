كم مرة يجب أن تحل محل مصدات باب الدش القاتمة

يمكن أن تأخذ حثالة الصابون والمياه العسر والرواسب المعدنية دشك من المباراة اللامعة إلى فوضى قاتمة. عنصر الاستحمام الذي يعمل بجد ولكن في بعض الأحيان يتم إهماله هو ختم الباب السفلي أو المصد. يعمل ملحق الحمام هذا كحاجز على الماء يترك الحمام ورش على الأرض. يمكن أن يساعد تنظيف ختم الباب الخاص بك في الحفاظ عليه في حالة جيدة ، لكن العديد من مالكي المنازل ينسون تنظيف هذه البقعة الإجمالية في الحمام. في بعض الأحيان ، قد تحتاج إلى استبداله بدلاً من ذلك ، كما هو الحال عندما يكون في حالة سيئة أو في نهاية عمره. يوصي خبراء التثبيت الزجاجي باستبدال مصد باب الدش كل ما بين ستة إلى 24 شهرًا. ومع ذلك ، يجب أيضًا استبدال الختم في أي وقت تلاحظ فيه أنه يتميز بأضرار مرئية أو تلون.
تتوفر أختام باب الدش في مواد مختلفة بما في ذلك المطاط أو الفينيل أو PVC أو السيليكون أو البلاستيك البولي. بغض النظر عن مواد الأختام الخاصة بك ، فإنها تتعرض للبلى بفضل الاستخدام المتكرر أثناء فتح باب دشك وإغلاقه. يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم لمنتجات التنظيف الكاشطة ونمو العفن أو العفن إلى إضعاف الختم ، مما يؤدي في النهاية إلى تدهوره. افحص أي ضرر مصد على حد سواء على أساس شهري وخلال الأوقات التي تقوم فيها بتنظيف الحمام.
متى يتم استبدالها بدلاً من تنظيف المصد الدش
أثناء تنظيف أو تفقد ختم الدش الخاص بك للارتداء ، اختبر المادة لمعرفة ما إذا كانت هشة. تحقق من أي ثقوب أو تشققات ، أو انخفاض في الأداء. إذا كان لديك باحثًا برك من الماء على الأرض ، أو التسرب ، أو لا يمكنك إغلاق باب الدش بالكامل ، فإن هذه العلامات تشير إلى أنه يجب استبدال الختم. إن تجاهل هذه المشكلات لا يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة ، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يعرض صحة الحمام وسلامتك. بالإضافة إلى التسبب في أضرار في المياه ، يخلق مياه تسرب الدش من الختم المعيب خطر الانزلاق. يمكنك أيضًا زيادة خطر نمو العفن أو العفن.
إن وجود الفطريات يمكن أن يجعل أرضيات البلاط زلقة ، وقد يسبب أعراض صحية خطيرة ، بما في ذلك تهيج الجلد والعين ، وردود الفعل التحسسية ، والتنفس المتاعب. خارج هذه الأسباب العملية ، قد تفكر في استبدال المصد ببابك كخيار جمالي ، حيث أن الختم القديم في بعض الأحيان يمكن أن ينتقص من دش حديث أنيق. بغض النظر عن سبب الاستبدال ، لا تحتاج إلى توظيف محترف لهذا المنصب لأن هذا مشروع DIY سهل يمكنك القيام به في غضون ساعة.
كيفية استبدال ختم باب الدش
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لاستبدال ختم باب الدش ، ستحتاج أولاً إلى إزالة المصد القديم ، وسحبه برفق باليد أو بأداة ، مثل الزردية. كن حذرا لأنك لا تتخلص من الزجاج أثناء العملية. من أجل ختم عنيد ، استخدم مجفف شعر لتخفيف المادة ، ثم إزالته. من أجل المصد الأيمن ، قم بقياس عرض باب الدش أولاً ، ثم سمك الزجاج. تبيع العديد من الشركات أختام أبواب الاستحمام البديلة ، ولكن يجب عليك شراء واحدة بسمك متوافق لتناسب المثالي. على سبيل المثال ، يكون ختم الدش M6258 Line-Line M6258 فقط من الزجاج السميك 3/8 بوصة ، لذلك قد لا يعمل لتلبية احتياجاتك. إذا كان لديك فجوة كبيرة بين قاع باب دشك والأرض ، فيجب عليك أيضًا قياس هذه المساحة. اكتب هذه القياسات لضمان شراء المصد مع كاسحة كبيرة بما يكفي تمنع الماء بشكل كاف من التدفق من الحمام.
بمجرد إزالة الختم القديم ، حان الوقت لإعداد السطح للمصد الجديد. مع منظف زجاجي وقماش ناعم ، قم بتنظيف أي مادة لاصقة متبقية بعناية ، ثم امسح نظيفًا. قياس الختم الجديد مقابل طول بابك ، وإذا لزم الأمر ، قطع إلى الحجم. أدخل الختم على الباب مع الجانب مع الانحراف ، أو الشفة ، في مواجهة الداخل ، واضغط على الالتزام. اختبر الملاءمة عن طريق فتح وإغلاق بابك ، ثم قم بتقطيع الختم إذا لزم الأمر.