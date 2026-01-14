كم مرة يجب أن تقوم بالفعل بتطهير الممسحة والمكنسة؟

من المؤكد أن أدوات التنظيف مثل المماسح والمكانس والإسفنج والفرش والخرق تساعدنا في الحفاظ على نظافة منازلنا. ولكن إذا كنت لا تستطيع تذكر آخر مرة قمت فيها بتنظيف أدوات التنظيف الخاصة بك بعمق، فمن المحتمل أن أيام العمل الروتينية الخاصة بك ليست فعالة كما ينبغي. في الواقع، تنظيف منزلك وممتلكاتك باستخدام الأدوات القذرة والملوثة مثل المماسح والمكانس ليس فقط غير فعال، ولكنه قد يكون ضارًا لمنزلك وصحتك. في حين أن آخر شيء نريد القيام به هو إضافة عمل روتيني آخر إلى مخططنا، فقد يكون هذا هو الأكثر أهمية. بدون أدوات نظيفة، لن يكون منزلك نظيفًا.

ربما تكون قد سمعت النصيحة القديمة التي مفادها أنه يجب عليك استبدال اسفنجة المطبخ أسبوعيًا. صدق أو لا تصدق، عمر رأس الممسحة الخاص بك ليس أطول من ذلك بكثير. في الواقع، إذا كنت تمتلك رأس ممسحة خيطية، فلا ينبغي عليك تنظيفها بانتظام فحسب، بل يجب عليك استبدالها كل شهرين إلى ثلاثة أشهر. سوف تدوم المماسح المصنوعة من الألياف الدقيقة لفترة أطول ويجب استبدالها كل 500 غسلة. يجب عليك أيضًا تنظيف رأس الممسحة بعد كل استخدام، إما بالماء والصابون أو عن طريق وضعها في الغسالة. من ناحية أخرى، يمكن أن تدوم المكانس لفترة أطول قليلاً، وتتطلب عادةً استبدالها كل عام إلى عامين، طالما أنك تقوم بتنظيفها بانتظام.