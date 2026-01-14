كم مرة يجب أن تقوم بالفعل بتطهير الممسحة والمكنسة؟

من المؤكد أن أدوات التنظيف مثل المماسح والمكانس والإسفنج والفرش والخرق تساعدنا في الحفاظ على نظافة منازلنا. ولكن إذا كنت لا تستطيع تذكر آخر مرة قمت فيها بتنظيف أدوات التنظيف الخاصة بك بعمق، فمن المحتمل أن أيام العمل الروتينية الخاصة بك ليست فعالة كما ينبغي. في الواقع، تنظيف منزلك وممتلكاتك باستخدام الأدوات القذرة والملوثة مثل المماسح والمكانس ليس فقط غير فعال، ولكنه قد يكون ضارًا لمنزلك وصحتك. في حين أن آخر شيء نريد القيام به هو إضافة عمل روتيني آخر إلى مخططنا، فقد يكون هذا هو الأكثر أهمية. بدون أدوات نظيفة، لن يكون منزلك نظيفًا.
ربما تكون قد سمعت النصيحة القديمة التي مفادها أنه يجب عليك استبدال اسفنجة المطبخ أسبوعيًا. صدق أو لا تصدق، عمر رأس الممسحة الخاص بك ليس أطول من ذلك بكثير. في الواقع، إذا كنت تمتلك رأس ممسحة خيطية، فلا ينبغي عليك تنظيفها بانتظام فحسب، بل يجب عليك استبدالها كل شهرين إلى ثلاثة أشهر. سوف تدوم المماسح المصنوعة من الألياف الدقيقة لفترة أطول ويجب استبدالها كل 500 غسلة. يجب عليك أيضًا تنظيف رأس الممسحة بعد كل استخدام، إما بالماء والصابون أو عن طريق وضعها في الغسالة. من ناحية أخرى، يمكن أن تدوم المكانس لفترة أطول قليلاً، وتتطلب عادةً استبدالها كل عام إلى عامين، طالما أنك تقوم بتنظيفها بانتظام.
كيفية تطهير الممسحة بشكل صحيح
قد يكون لدى البعض منكم ممسحة Swiffer، والتي تستخدم بشكل خاص منصات التطهير ذات الاستخدام الواحد، مما يلغي عملية تنظيف الممسحة عمليًا. ومع ذلك، إذا كنت تمتلك ممسحة ذات رأس خيط، فستحتاج إلى تنظيفها بعد كل استخدام، بالإضافة إلى تنظيفها بعمق كل ثلاثة إلى أربعة استخدامات لتطهيرها. إن محاولة تنظيف أرضية متسخة باستخدام رأس ممسحة متسخة يشبه محاولة غسل طبق متسخ باستخدام إسفنجة متسخة. في النهاية، سوف تقوم فقط بتحريك الأوساخ بدلًا من التخلص منها فعليًا. بعد مسح الأرضيات، يجب أن تستغرق بضع دقائق إضافية لغسل رأس الممسحة، الأمر الذي لن يساعد فقط في جعل جلسة العمل الروتينية التالية سهلة، ولكنه سيحافظ على رائحة منزلك منعشة ونظيفة.
لتعقيم رأس الممسحة بالطريقة الصحيحة، يمكنك إما تنظيف الممسحة في الغسالة أو إحضار بعض المكونات البسيطة: دلو وماء وصابون الأطباق. بالنسبة للطريقة الأخيرة، قم أولًا بشطف رأس الممسحة المتسخة بالماء النظيف للتخلص من أي قطع كبيرة من الأوساخ والأوساخ. بعد ذلك، أضف بضع قطرات من صابون الأطباق إلى دلو الممسحة ثم قم بإضافة الماء إليه. أضف رأس الممسحة الخاص بك وقم بتدويره. إذا كان دلو الممسحة الخاص بك يحتوي على عصارة مدمجة، فيمكنك استخدام هذه الميزة لتصريف الماء الزائد والصابون من الممسحة. إذا لزم الأمر، يمكنك شطف الرأس مرة أخرى لغسل أي صابون متبقي. على الرغم من أن هذه العملية يجب أن تكتمل بعد كل استخدام للممسحة، إلا أنه يجب عليك أيضًا تنظيف الممسحة بعمق كل ثلاثة إلى أربعة استخدامات باستخدام المُبيض. قم بخلط جالون واحد من الماء مع حوالي كوب واحد من المبيض في الدلو الخاص بك واترك رأس الممسحة ينقع في المحلول لمدة تصل إلى 30 دقيقة قبل شطفه وعصره.
كيفية تنظيف المكنسة الخاصة بك بشكل صحيح
على الرغم من أن مكنستك قد لا تتطلب عملية تعقيم مكثفة مثل رأس الممسحة، إلا أن هذه الأداة لا تزال بحاجة إلى التنظيف بانتظام لضمان فعالية أعمالك المنزلية. اعتمادًا على الحالة النموذجية للأرضيات، قد تحتاج مكانسك إلى هزها أو تمشيطها أو مسحها بانتظام كل بضعة استخدامات. يوصي بعض الخبراء بتنظيف المكنسة أربع مرات سنويًا للتخلص من الشعر المتبقي والأوساخ وما إلى ذلك. يمكنك استخدام يديك أو المكنسة الكهربائية المرفقة لإزالة الشعيرات.
للحصول على مكنسة نظيفة وتدوم طويلاً، ستحتاج إلى دلو غسيل أو ممسحة، بالإضافة إلى بضع قطرات من صابون الأطباق. يمكنك أيضًا إضافة كمية صغيرة من المبيض لمزيد من النظافة. اغمس رأس المكنسة في خليط الصابون واتركه مغمورًا لمدة 30 دقيقة تقريبًا لإزالة كل التراكمات. لاحظ أنه يمكن نقع المكانس ذات الشعيرات البلاستيكية لمدة 30 دقيقة، في حين لا ينبغي غمر المكانس الأخرى ذات المكونات الطبيعية لأكثر من 15 دقيقة. بمجرد انتهاء المؤقت، يمكنك شطف المكنسة بالماء النظيف وتعليقها حتى تجف. (لا تنس مسح وتنظيف مجرودك أيضًا.) يجب استبدال مكنستك كل عام أو عامين.