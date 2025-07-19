كم مرة يجب أن تقوم بتنظيف المرتبة الخاصة بك حقًا؟ (وأفضل طريقة للقيام بذلك)

قد يكون تنظيف منزلك كل عام وظيفة يخشى الكثير من الناس ، لكنهم سعداء عندما يتم ذلك. إذا لم يكن تنظيف المرتبة الخاصة بك وظيفة تفكر فيها عند لف الربيع ، فيجب أن يكون ذلك – بعد كل شيء ، يمكن أن يكون مرتبة ما يصل إلى 10 ملايين عث الغبار بداخله. (عث الغبار عبارة عن آفات مجهرية تشبه الحشرات التي تتغذى على خلايا الجلد البشرية الميتة.) لتجعلك أكثر إثارة للاشمئزاز ، ينتج الشخص العادي 26 جالونًا من العرق في الليل كل عام ، ويقع بعضها في المرتبة.

إذا كنت قد تم جمعها بشكل كافٍ ، فقد تفكر في تنظيف المرتبة كل ربيع لا يكفي. وستكون على حق. على الرغم من أن النصيحة حول عدد المرات التي يجب أن تختلف فيها مراتبك ، إلا أن تنظيفها كل ستة أشهر على الأقل نقطة انطلاق جيدة لتفريغها وبثها ، وفقًا لمدرب علوم النوم يتحدث اليوم. على الطرف الآخر من النطاق ، يشير عالم الأحياء الدقيقة في المحادثة إلى تفريغها أسبوعيًا والسماح للمرتبة بالهبوط كل بضعة أيام.

تلعب التفضيل الشخصي دورًا كبيرًا في تحديد عدد المرات التي تريد تنظيفها. إذا كان لديك حيوانات أليفة نائمة في السرير ، فقد ترغب في فراغ مرة واحدة في الأسبوع للقبض على شعر الحيوانات الأليفة. قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الحساسية في تنظيف شهريًا أو أكثر. طريقة واحدة لتجنب الاضطرار إلى تنظيفها كما هو في كثير من الأحيان عن طريق تثبيت واقي مرتبة عالية الجودة. تعرف على المزيد حول الخطوات المطلوبة لتنظيف مرتبة عميقة ، وكذلك بعض الخيارات لإزالة البقع العنيدة.