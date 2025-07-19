كم مرة يجب أن تقوم بتنظيف المرتبة الخاصة بك حقًا؟ (وأفضل طريقة للقيام بذلك)

قد يكون تنظيف منزلك كل عام وظيفة يخشى الكثير من الناس ، لكنهم سعداء عندما يتم ذلك. إذا لم يكن تنظيف المرتبة الخاصة بك وظيفة تفكر فيها عند لف الربيع ، فيجب أن يكون ذلك – بعد كل شيء ، يمكن أن يكون مرتبة ما يصل إلى 10 ملايين عث الغبار بداخله. (عث الغبار عبارة عن آفات مجهرية تشبه الحشرات التي تتغذى على خلايا الجلد البشرية الميتة.) لتجعلك أكثر إثارة للاشمئزاز ، ينتج الشخص العادي 26 جالونًا من العرق في الليل كل عام ، ويقع بعضها في المرتبة.
إذا كنت قد تم جمعها بشكل كافٍ ، فقد تفكر في تنظيف المرتبة كل ربيع لا يكفي. وستكون على حق. على الرغم من أن النصيحة حول عدد المرات التي يجب أن تختلف فيها مراتبك ، إلا أن تنظيفها كل ستة أشهر على الأقل نقطة انطلاق جيدة لتفريغها وبثها ، وفقًا لمدرب علوم النوم يتحدث اليوم. على الطرف الآخر من النطاق ، يشير عالم الأحياء الدقيقة في المحادثة إلى تفريغها أسبوعيًا والسماح للمرتبة بالهبوط كل بضعة أيام.
تلعب التفضيل الشخصي دورًا كبيرًا في تحديد عدد المرات التي تريد تنظيفها. إذا كان لديك حيوانات أليفة نائمة في السرير ، فقد ترغب في فراغ مرة واحدة في الأسبوع للقبض على شعر الحيوانات الأليفة. قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الحساسية في تنظيف شهريًا أو أكثر. طريقة واحدة لتجنب الاضطرار إلى تنظيفها كما هو في كثير من الأحيان عن طريق تثبيت واقي مرتبة عالية الجودة. تعرف على المزيد حول الخطوات المطلوبة لتنظيف مرتبة عميقة ، وكذلك بعض الخيارات لإزالة البقع العنيدة.
كيف تعطي مرتبة نظيفة عامة عميقة
بمجرد اختيار أفضل مرتبة ، تريد أن تتأكد من أنها ستوفر قيمة جيدة من خلال استمرار وقت طويل. يجب أن تمنحك المرتبة النظيفة طول العمر أكبر من تلك التي نادراً ما تكون نظيفًا عميقًا. قبل بدء عملية التنظيف ، اقرأ من خلال التعليمات من الشركة المصنعة للحصول على أي اعتبارات خاصة يجب عليك اتباعها أثناء القيام بتنظيف عميق. (استفد من هذا الوقت وأغسل كل الفراش أثناء تنظيف المرتبة العميقة.)
ابدأ بتفريغ السطح وجوانب المرتبة. إذا كان لديك مرفق تنجيد للفراغ ، فيجب عليك استخدامه. (لا تترك أيًا من عث الغبار الخلف!) يرش برفق طبقة من مبلاء التنجيد عبر السطح ؛ سوف تعمل صودا الخبز بشكل جيد أيضًا. اتركه على السطح لبضع ساعات ، إن أمكن ، قبل تفريغه. يوصي بعض الأشخاص باستخدام باخرة ملابس فوق الجزء العلوي من السطح التالي ، حيث سيقتل البخار أي عث غبار متبقي. دعها تجف ثم فراغ مرة أخرى.
إذا كان لديك مرتبة مصنوعة للوجه ، فيجب عليك القيام بذلك في هذه المرحلة وتكرار الخطوات. إذا كان لديك مرتبة واحدة على الوجهين ، فما عليك سوى ارفعها وأفراغ الجانب السفلي. دع المرتبة تهب عن طريق فتح جميع النوافذ لإنشاء نسيم متقاطع يتيح للمواد في المرتبة أن تتنفس لبضع ساعات قبل وضع حامية المرتبة الخاصة بك وتنظيف الأوراق المجهزة مرة أخرى.
كيفية إزالة البقع المختلفة من مراتبك
إذا كانت المرتبة تحتوي على بقع بعد تفريغها ، فيمكنك اتخاذ بعض الخطوات المختلفة لمحاولة إزالتها ، استنادًا إلى البقعة التي لديك. واحدة من أكثر المشكلات شيوعًا هي الحاجة إلى إزالة بقع العرق عند تنظيف المرتبة. لديهم لون مصفر ورائحة عفن. أحد الخيارات لتنظيف هذه هي من خلال خلط 1/4 كوب من بيروكسيد الهيدروجين ، وملعقة كبيرة من صابون الطبق السائل ، وملعقة كبيرة من الملح. انشر هذا العجينة على وصمة عار مع فرشاة أسنان غير مستخدمة. دعها تجف في مكانها قبل تجفيفها بعيدًا.
بقع الدم ممكنة أيضا على مرتبة. قد تبدو البقع القديمة بنية ، في حين أن البقع الطازجة (التي يسهل تنظيفها) قد يكون لها لون أحمر أكثر إشراقًا. إذا كانت البقعة طازجة ، فاستخدم قطعة قماش غارقة في الماء البارد لتخفيفها. تغيير الخرقة حسب الحاجة. لا تفرك الخرقة فوق الدم ، لأن هذا يمكن أن ينشرها ويجعل المشكلة أسوأ.
إذا كانت وصمة الدم عنيدة ولن تخرج بالماء البارد وحدها ، فلديك بعض الخيارات الأخرى. تخفيف وصمة الدم مع الماء البارد. امزج 1/2 كوب من بيروكسيد الهيدروجين ، 1/2 كوب من نشا الذرة ، وملعقة كبيرة من الملح. قم بتطبيق العجينة فورًا ، واتركها تجلس حتى تتوقف العجينة. ثم اربط المنطقة بقطعة قماش نظيفة لامتصاص العجينة. دع المنطقة تجف.