كم مرة يجب أن تقوم حقًا بتنظيف المناشف؟

يعد الاستحمام والتنظيف جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية. إن الحفاظ على النظافة الشخصية يؤدي إلى عيش حياة طويلة وصحية، ودرء أي عدوى أو أمراض، ورعاية صحة نفسية جيدة. لا يقل أهمية عن الحفاظ على نظافتك، فمن الضروري أيضًا غسل الأدوات التي تستخدمها لتنظيف نفسك بشكل صحيح. من فرش تدليك فروة الرأس بالشامبو إلى الليفة والإسفنج، هناك الكثير من الأدوات في السوق التي يمكن أن تساعد في توفير تنظيف أعمق لشعرك ووجهك وجسمك. مهما كانت الأداة التي تستخدمها في الحمام أو الحمام اليومي، فمن المهم تنظيفها واستبدالها بانتظام. تنظيف مناشف الحمام، على سبيل المثال، هو شيء يجب عليك القيام به بعد ثلاثة إلى أربعة استخدامات أو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. يجب تبديل أو غسل المناشف الصغيرة، التي تُستخدم غالبًا لتنظيف الوجه أو الجسم، بشكل متكرر — بعد استخدامين على الأكثر.
إذا كان ذلك ممكنًا، فيجب عليك أيضًا التفكير في غسل المنشفة بعد كل استخدام. بما أن المناشف تُستخدم بانتظام لتنظيف الجسم والوجه، فعادةً لا يتم منحها وقتًا كافيًا للجفاف بين الاستخدامات. كلما كانت قطعة القماش رطبة، زادت احتمالية أن تصبح أرضًا خصبة للبكتيريا. غالبًا ما تستخدم المناشف لغسل المكياج والمواد اللزجة الأخرى عن وجهك، حيث تلتقط المناشف جميع خلايا الجلد الميتة والزيوت وغيرها من المواد الضارة التي يمكن أن تلتصق ببشرتك بعد يوم طويل. ولهذا السبب، من المهم غسلها وشطفها بانتظام، والتأكد من جفافها تمامًا بين كل استخدام، واستبدالها تمامًا بعد استخدامين، حتى لو تم تنظيفها وتجفيفها جيدًا.
كيفية تنظيف المناشف الخاصة بك جيدا
في عالم مثالي حيث يتوفر وقت الفراغ بكثرة، يمكن غسل المناشف يوميًا. نظرًا لأن معظمنا ليس لديه الوقت أو الطاقة لتكريس ذلك، فإن غسل المناشف وتطهيرها بشكل صحيح بانتظام سيكون كافيًا. مثل الطريقة التي تغسل بها مناشف يدك، والتي تعد أيضًا أرضًا خصبة للبكتيريا بسبب كثرة حركة المرور عليها، يتطلب تنظيف المناشف بشكل صحيح القليل من العناية الإضافية للحفاظ على سلامتها وتنقيتها من خلايا الجلد الميتة والبكتيريا وغيرها من مهيجات الجلد.
بينما يمكنك تخصيص حمولة كاملة من الغسيل لمناشفك، إذا كان لديك الكثير في مخبأتك، يمكنك أيضًا غسل هذه البياضات الصغيرة مع مناشف أخرى تستخدم دورات الماء الدافئ أو الساخن. نظرًا لأن المناشف غالبًا ما تستخدم لغسل بشرة وجهك الحساسة، فمن المستحسن استخدام منظف لطيف خالٍ من العطور، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة. ليست هناك حاجة لمنعم الأقمشة، لأنه يؤثر سلبًا على المناشف والبياضات عن طريق تغليف القماش بالمواد الكيميائية، مما يمنع في النهاية التنظيف الشامل. يمكن أن تؤدي الرائحة القوية لمنعمات الأقمشة أيضًا إلى تهيج الجلد وحتى الحساسية. لحماية سلامة المنشفة الخاصة بك مع التخلص من جميع الأوساخ، اغسلها على دورة مياه دافئة أو ساخنة لطيفة وجففها بحرارة متوسطة أو عالية. ومع ذلك، على الرغم من أنه يمكنك تجفيف المناشف في المجفف، فكر في تجفيفها على حبل الغسيل في ضوء الشمس المباشر لمنع الانكماش والتلف ونمو البكتيريا. بعد أن تجف تمامًا، جرب طرق TikTok المفضلة لطي المناشف وتخزينها عند وضعها بعيدًا.