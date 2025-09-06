كم مرة يجب عليك الحشائش المختارة لليان

لا يتعين على الحفاظ على العشب النظيف الخالي من الأعشاب أن تشعر وكأنه معركة شاقة ، خاصة إذا قمت بإعداد العادة اليدوية العادية بدلاً من مشروع عرضي. من خلال معالجة الحشائش في وقت مبكر ، يمكنك إيقافها قبل تطوير جذور عميقة أو البدء في وضع البذور. هذا يجعلهم أسهل في السحب وأقل عرضة للانتشار. غالبًا ما يكون للأعشاب الضارة جذور ضحلة تخرج بسهولة ، في حين من المرجح أن تنفجر الحشائش الأكبر سناً على السطح ، تاركًا وراءها شظايا يمكن أن تنمو. على هذا النحو ، فإن تكريس حتى 10 إلى 15 دقيقة في اليوم ، أو بضع جلسات كل أسبوع ، يمكن أن يمنع الأعشاب الصغيرة من التحول إلى مشاكل كبيرة.

بالنسبة للمروج التي يبدو أنها تنبت في الأعشاب الجديدة بين عشية وضحاها ، فإن إنشاء جدول أعشاش يمكن أن يساعدك في البقاء في المقدمة وتجنب الاعتماد على قتلة الأعشاب الكيميائية باهظة الثمن. يجد بعض البستانيين أنه من المفيد تقسيم الفناء إلى مناطق وتدويرها كل بضعة أيام ؛ البعض الآخر يجعلها جزءًا من روتينهم الصباحي. كلتا الطريقتين هي عادات بسيطة من شأنها أن تبقي العشب المورقة والمشاعة جيدًا. منحت ، يمكن أن تشعر السيطرة على الأعشاب الضارة أبدًا. لكن الأخبار السارة؟ تعتبر التخلص اليدوي آمنًا للعشب وصديقها من الناحية البيئية ومرضية بشكل مدهش بمجرد دخولك إلى إيقاع. ومن خلال منع الأعشاب الضارة من الانتشار أو إعادة إعادة النشر ، فإنك توفر لنفسك الوقت والمال على المدى الطويل.