كم مرة يجب عليك الحشائش المختارة لليان

لا يتعين على الحفاظ على العشب النظيف الخالي من الأعشاب أن تشعر وكأنه معركة شاقة ، خاصة إذا قمت بإعداد العادة اليدوية العادية بدلاً من مشروع عرضي. من خلال معالجة الحشائش في وقت مبكر ، يمكنك إيقافها قبل تطوير جذور عميقة أو البدء في وضع البذور. هذا يجعلهم أسهل في السحب وأقل عرضة للانتشار. غالبًا ما يكون للأعشاب الضارة جذور ضحلة تخرج بسهولة ، في حين من المرجح أن تنفجر الحشائش الأكبر سناً على السطح ، تاركًا وراءها شظايا يمكن أن تنمو. على هذا النحو ، فإن تكريس حتى 10 إلى 15 دقيقة في اليوم ، أو بضع جلسات كل أسبوع ، يمكن أن يمنع الأعشاب الصغيرة من التحول إلى مشاكل كبيرة.
بالنسبة للمروج التي يبدو أنها تنبت في الأعشاب الجديدة بين عشية وضحاها ، فإن إنشاء جدول أعشاش يمكن أن يساعدك في البقاء في المقدمة وتجنب الاعتماد على قتلة الأعشاب الكيميائية باهظة الثمن. يجد بعض البستانيين أنه من المفيد تقسيم الفناء إلى مناطق وتدويرها كل بضعة أيام ؛ البعض الآخر يجعلها جزءًا من روتينهم الصباحي. كلتا الطريقتين هي عادات بسيطة من شأنها أن تبقي العشب المورقة والمشاعة جيدًا. منحت ، يمكن أن تشعر السيطرة على الأعشاب الضارة أبدًا. لكن الأخبار السارة؟ تعتبر التخلص اليدوي آمنًا للعشب وصديقها من الناحية البيئية ومرضية بشكل مدهش بمجرد دخولك إلى إيقاع. ومن خلال منع الأعشاب الضارة من الانتشار أو إعادة إعادة النشر ، فإنك توفر لنفسك الوقت والمال على المدى الطويل.
ضبط الأعمدة اليدوية بحلول الموسم
يعتمد عدد المرات التي تحتاج فيها إلى الانتقاء اليدوي إلى حد كبير على الوقت من العام وضغط الأعشاب في الفناء الخاص بك. خلال المواسم الباردة ، مثل أواخر الخريف أو أوائل الربيع ، ستقوم بأقل بكثير من الأشهر الأكثر دفئًا. في هذه الأوقات ، يتباطأ النمو وهناك عدد أقل من الغزاة الجدد. على النقيض من ذلك ، يجلب الصيف إنبات الحشائش السريع ، خاصة بعد المطر ، وقد تجد نفسك تسحب الحشائش أسبوعيًا – أو حتى يوميًا – لمنعها من الاستيلاء عليها. بغض النظر عن الموسم ، فإن الاتساق هو مفتاح الحفاظ على الحشائش تحت السيطرة. من الأفضل أيضًا أن أعشق حديقتك في الصباح ، عندما يميل الطقس إلى أن يكون أكثر برودة ، للراحة الشخصية.
عندما تكون مستعدًا للتوجه إلى الخارج ومعالجة الأعشاب الضارة باليد ، فإن استخدام الطريقة الصحيحة يساعد في ضمان عدم التخلص من النمو الأعلى فقط. لإزالة النبات بأكمله ، فهم انخفاض الحشائش بالقرب من خط التربة ، وسحبها بشكل مطرد لأعلى. يمنحك هذا فرصة أفضل لإزالة نظام الجذر بأكمله ، خاصة مع الحشائش مثل الهندباء التي لها جاذبية طويلة. إذا كانت التربة جافة أو تقاوم الحشائش ، فحاول تخفيف المنطقة المحيطة بها باستخدام أداة إزالة الأعشاب الضارة ، أو المجرفة ، أو حتى مفك البراغي. هذا مفيد بشكل خاص بعد امتداد طويل دون المطر. تسهل التربة الرطبة التخلص من الأعشاب الضارة ، لذا جرب إزالة الأعشاب الضارة بعد سقي العشب أو بعد دش هطول أمطار خفيف.