كم مرة يجب عليك تلميع أدوات الطهي النحاسية وفقًا لمارثا ستيوارت

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
لم يعيد أحد تعريف فن الربط المنزلي في العصر الحديث تمامًا مثل مارثا ستيوارت. يحتوي الرمز الثقافي على هدية لرفع العمل المنزلي إلى ما وراء الأعمال المنزلية الممل ، حيث تقدم كل شيء بدءًا من اختراقات التنظيف التي تم اختبارها بالوقت إلى حلول ذكية لتبسيط الحياة اليومية. سواء أكنت نصيحة بشأن اختيار موضوع لتزيين منزلك أو مشاركة يجب أن تضيف لمسة من السحر إلى حياتك اليومية ، فإن نصيحتها تمزج بين الحكمة التقليدية مع العملية الحديثة. لقد أظهرت الملايين كيفية الترفيه بسهولة ، بما في ذلك عرض مطابخها التي تحسد عليها مليئة بالأواني المذهلة والمقالي والأطباق. تنافس عدد قليل من المجموعات من أدوات الطهي النحاسية المتلألئة ، على الرغم من أنها وفقًا لمارثا ستيوارت نفسها ، يجب أن تكون مصقول عدة مرات في السنة للحفاظ على تشويه.
“بمرور الوقت ، تفقد النحاس بريقه ويكسب تشويهًا عند تعرضه للهواء ، لذلك من المهم تنظيفه بانتظام” ، أوضحت ستيوارت في مدونتها. البلاغ هو نتيجة الأكسدة ، وهو تفاعل كيميائي طبيعي يحدث كلما يتفاعل النحاس مع الأكسجين والرطوبة في الهواء. في نهاية المطاف ، ينقل الأكسدة النحاس من نغمات زاهية بلون الورد إلى اللون البني الصامت ، ومع ما يكفي من الوقت ، قد يستغرق الأمر زنجارًا خضراء. على الرغم من أن هذا يمكن تقديره على القباب والتماثيل التاريخية ، إلا أنه أقل ترحيباً في المطبخ. بالنسبة للطهاة أو الخبازين المتحمسين ، على الرغم من أن أدوات الطهي المشوهة تظل متينة ، إلا أنها تحجب الانتهاء من الذهب الوردي الدافئ الذي يجعل مجموعات النحاس مثل ستيوارت جذابة للغاية.
تلميع أدوات الطهي النحاسية كل بضعة أشهر
توصي مارثا ستيوارت بتلميع أدوات الطهي النحاسية الخاصة بك عدة مرات في السنة ، كل بضعة أشهر تقريبًا ، لمنع التشويش من البناء إلى شيء أكثر عنادًا. النحاس الذي يجلس على رفوف مفتوحة في مطبخ مشرق سوف يتأكسد بشكل أسرع بين الاستخدامات المتكررة من صواني نادراً ما يتم تخزينها في خزانة داكنة. الرطوبة وبصمات الأصابع وحتى بعض الأطعمة يمكن أن تسريع عملية الزنجار. إذا انتظرت لفترة طويلة بين جلسات التلميع ، يصبح Trishnish أكثر عنيدًا. بمجرد تعمق طبقات الأكسدة ، لن تعيد الصيانة البسيطة دائمًا استعادة أدوات الطهي الخاصة بك إلى سطوع لامع في جلسة واحدة. سواء أكان ذلك عبارة عن إرث عائلي منسي أو تجد متجر التوفير أو وعاءًا تم وضعه بطريق الخطأ في غسالة الصحون ، فقد يتطلب النحاس المهمل جلسات تلميع متعددة أو حتى التلميع.
ومع ذلك ، فإن النحاس هو معدن متسامح يمكن عادة إحياءه بالأدوات الصحيحة والكثير من الصبر. لمجموعتها الخاصة ، تعتمد ستيوارت على كريمة النحاس في رايت ، وهو منتج ذو تصنيف عالي متوفر من أمازون بأقل من 20 دولارًا. يأتي وعاء الكريمة الخالي من الرائحة مع إسفنجة ، ولكن وفقًا لملكة المنزل ، ستحتاج إلى عدد قليل من الإضافات القريبة. ستحتاج أيضًا إلى العمل بلطف ، لأن التنظيف القوي هو إحدى الطرق التي كنت تقوم بتنظيف بها أواني النحاس الخاصة بك كلها خاطئة. سواء كنت تختار كريمًا تجاريًا ، أو تفضل تلميع النحاس محلي الصنع مثل عصير الليمون مع الملح أو الخل والدقيق ، فإن المسائل المتناسقة. كما وضعت ستيوارت نفسها على مدونتها ، “مجموعتي من النحاس ، مع لونها الوردي اللامع ، تبدو دائمًا جميلة جدًا بعد التنظيف الجيد”. يحافظ الاهتمام المنتظم على كل من الجمال والوظيفة ، مع ضمان تضيء أجهزة الطهي النحاسية لسنوات قادمة.