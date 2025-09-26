كم مرة يجب عليك تلميع أدوات الطهي النحاسية وفقًا لمارثا ستيوارت

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

لم يعيد أحد تعريف فن الربط المنزلي في العصر الحديث تمامًا مثل مارثا ستيوارت. يحتوي الرمز الثقافي على هدية لرفع العمل المنزلي إلى ما وراء الأعمال المنزلية الممل ، حيث تقدم كل شيء بدءًا من اختراقات التنظيف التي تم اختبارها بالوقت إلى حلول ذكية لتبسيط الحياة اليومية. سواء أكنت نصيحة بشأن اختيار موضوع لتزيين منزلك أو مشاركة يجب أن تضيف لمسة من السحر إلى حياتك اليومية ، فإن نصيحتها تمزج بين الحكمة التقليدية مع العملية الحديثة. لقد أظهرت الملايين كيفية الترفيه بسهولة ، بما في ذلك عرض مطابخها التي تحسد عليها مليئة بالأواني المذهلة والمقالي والأطباق. تنافس عدد قليل من المجموعات من أدوات الطهي النحاسية المتلألئة ، على الرغم من أنها وفقًا لمارثا ستيوارت نفسها ، يجب أن تكون مصقول عدة مرات في السنة للحفاظ على تشويه.

“بمرور الوقت ، تفقد النحاس بريقه ويكسب تشويهًا عند تعرضه للهواء ، لذلك من المهم تنظيفه بانتظام” ، أوضحت ستيوارت في مدونتها. البلاغ هو نتيجة الأكسدة ، وهو تفاعل كيميائي طبيعي يحدث كلما يتفاعل النحاس مع الأكسجين والرطوبة في الهواء. في نهاية المطاف ، ينقل الأكسدة النحاس من نغمات زاهية بلون الورد إلى اللون البني الصامت ، ومع ما يكفي من الوقت ، قد يستغرق الأمر زنجارًا خضراء. على الرغم من أن هذا يمكن تقديره على القباب والتماثيل التاريخية ، إلا أنه أقل ترحيباً في المطبخ. بالنسبة للطهاة أو الخبازين المتحمسين ، على الرغم من أن أدوات الطهي المشوهة تظل متينة ، إلا أنها تحجب الانتهاء من الذهب الوردي الدافئ الذي يجعل مجموعات النحاس مثل ستيوارت جذابة للغاية.