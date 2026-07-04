كم مرة يجب عليك تنظيف جيتارك؟

طوال الوقت. لا تتوقف أبدًا عن تنظيف جيتارك. حسنًا، قد يكون هذا مبالغة. ولكن في الواقع، إذا كنت تريد أن يدوم جيتارك لأطول فترة ممكنة، فعليك أن تعتني به باستمرار. كلما تعاملت معه بشكل أفضل، كلما طال أمده وأصبح في حالة أفضل، تمامًا مثل جسمك، أو زواجك، أو حاسوبك المحمول، أو كتاب ورقي الغلاف، أو أي شيء آخر. يجب عليك تنظيف جيتارك بعد كل مرة تعزف فيه.
للأسف، هناك الكثير من عازفي الجيتار الذين يلوحون يدويًا بعبارة “النظافة هي الملك” ويفكرون، “لا بأس، لا بأس.” لكن مرة واحدة تتحول إلى اثنين، واثنين إلى ثلاثة، وقبل أن تدرك ذلك، يتدهور جيتارك بشكل أسرع مما تدرك، ولا يمكنك إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. فقط اعتد على هذه العادة، فالأمر يستغرق دقائق معدودة. عندما تنتهي من العزف على الجيتار، أخرج قطعة القماش وامسح الجسم حيث تضع ذراعك عليه، والواقي حيث تضغط أصابعك عليه، والأوتار، ولوحة الفريتس، والرقبة، وأي مكان آخر تلمسه يداك. يعد زيت الجلد أكثر تآكلًا مما قد تعتقد، ليس فقط للخشب ولكن أيضًا للخيوط (التي لها عمر قصير جدًا وتحتاج إلى التنظيف والتغيير بانتظام). يجب عليك أيضًا استخدام قطعة قماش خاصة للجيتار فقط، وهي متوفرة بسعر رخيص لدى تجار التجزئة مثل أمازون، ولكنها تدعم متجر الموسيقى المحلي الخاص بك إن أمكن.
القيام بعملية تنظيف أعمق
فكر في تنظيف جيتارك اليومي على المدى القصير مثل غسل سيارتك. وفي الوقت نفسه، فإن استخدام منظف الجيتار وتلميعه بالزيت وما إلى ذلك، يشبه إلى حد كبير تغيير تيل الفرامل أو ماسحات الزجاج الأمامي – يمكن القيام بذلك بشكل أقل ولكن بشكل منتظم. عندما تمسح جيتارك بعد العزف عليه، فلن تحتاج إلى استخدام منظف. ولكن اعتمادًا على عدد مرات العزف عليه، يجب عليك إخراج منظف الجيتار الخاص بك فقط (يباع غالبًا في مجموعة)، ورش قطعة القماش، ثم مسحها. وتأكد من رش قطعة القماش، وليس الجيتار، لمنع سقوط الكثير من الجزيئات على آلتك الموسيقية. ثم هناك مادة تلميع، والتي يجب عليك استخدامها لمسح لوحة الفريتس عند تغيير الأوتار (هذا أمر مهم عندما تبدأ في فقدان نغمة الأوتار الجديدة).
بعض المجموعات، مثل Dunlop 6500، عبارة عن دعائم أساسية لتنظيف الجيتار مجربة وحقيقية تحتوي على منظفات مختلفة للوحة الفريتس والأوتار، بالإضافة إلى الشمع والتلميع وما إلى ذلك. لا تحتاج إلى الذهاب إلى هذا الحد، حيث أن منظف واحد متعدد الأغراض مناسب لكل شيء، ولكن يمكنك بالتأكيد القيام بذلك، ويمكن القول إنه يجب عليك ذلك. على أقل تقدير، امسح لوحة الفريتس بالكامل عندما لا يكون هناك أي أوتار عليها، كلما قمت بتغيير الأوتار الخاصة بك.
وأخيرًا، سنكون مقصرين ناهيك عن منع الضرر. الطريقة الأساسية لحماية جيتارك من التدهور هي تخزينه في حالة عدم استخدامه، وليس على حامل. سيؤدي ذلك إلى حمايته من الغبار والضوء والرطوبة والصدمات وما إلى ذلك، ويطيل عمره بشكل كبير حتى قبل أن يلمسه زيت بشرتك.