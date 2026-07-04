كم مرة يجب عليك تنظيف جيتارك؟

طوال الوقت. لا تتوقف أبدًا عن تنظيف جيتارك. حسنًا، قد يكون هذا مبالغة. ولكن في الواقع، إذا كنت تريد أن يدوم جيتارك لأطول فترة ممكنة، فعليك أن تعتني به باستمرار. كلما تعاملت معه بشكل أفضل، كلما طال أمده وأصبح في حالة أفضل، تمامًا مثل جسمك، أو زواجك، أو حاسوبك المحمول، أو كتاب ورقي الغلاف، أو أي شيء آخر. يجب عليك تنظيف جيتارك بعد كل مرة تعزف فيه.

للأسف، هناك الكثير من عازفي الجيتار الذين يلوحون يدويًا بعبارة “النظافة هي الملك” ويفكرون، “لا بأس، لا بأس.” لكن مرة واحدة تتحول إلى اثنين، واثنين إلى ثلاثة، وقبل أن تدرك ذلك، يتدهور جيتارك بشكل أسرع مما تدرك، ولا يمكنك إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. فقط اعتد على هذه العادة، فالأمر يستغرق دقائق معدودة. عندما تنتهي من العزف على الجيتار، أخرج قطعة القماش وامسح الجسم حيث تضع ذراعك عليه، والواقي حيث تضغط أصابعك عليه، والأوتار، ولوحة الفريتس، ​​والرقبة، وأي مكان آخر تلمسه يداك. يعد زيت الجلد أكثر تآكلًا مما قد تعتقد، ليس فقط للخشب ولكن أيضًا للخيوط (التي لها عمر قصير جدًا وتحتاج إلى التنظيف والتغيير بانتظام). يجب عليك أيضًا استخدام قطعة قماش خاصة للجيتار فقط، وهي متوفرة بسعر رخيص لدى تجار التجزئة مثل أمازون، ولكنها تدعم متجر الموسيقى المحلي الخاص بك إن أمكن.