كم مرة يجب عليك تنظيف حمامك حقًا؟

يمكن أن يكون التواجد في الحمام المتسخ أمرًا مقززًا للغاية، حتى لو كان خاصًا بك. على الرغم من أنك قد لا تستمتع بالضرورة بتنظيف هذا الجزء من منزلك، إلا أنه عمل روتيني مهم يجب القيام به بانتظام. وفقًا لـ Lysol، هناك أكثر من 220.000 جرثومة في كل بوصة مربعة على الصنبور وحده. لذا تخيل فقط عدد الجراثيم التي يأويها الحمام القذر بأكمله! هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تلعب دورًا في تحديد عدد المرات التي يجب أن تقوم فيها بتنظيف منزلك، بما في ذلك عدد الأشخاص في منزلك وما إذا كنت تستضيف ضيوفًا أم لا. لكن بشكل عام، يجب أن تعتادي على تنظيف حمامك أسبوعيًا. علاوة على ذلك، هناك مهام معينة قد ترغب في معالجتها بشكل متكرر.
لنبدأ بالأجزاء الرئيسية للحمام. على الرغم من الاعتقاد بأن المرحاض هو المكان الأكثر اتساخًا في الحمام، إلا أن الأمر ليس كذلك عادةً. ومع ذلك، فإنه لا يزال يحتاج إلى تنظيف جيد كل أسبوع. إذا كان لديك عدة أشخاص يتشاركون شخصًا واحدًا أو كان هناك مرض ينتشر حولك، فقد ترغب في إضافة عمليات تنظيف إضافية. العدادات هي جزء آخر من الحمام يمكن أن يتحول بسرعة إلى مقرف. توصي خبيرة التنظيف ميليسا ميكر بشطف الحوض في كل مرة تقوم فيها بتنظيف أسنانك وإجراء تنظيف أعمق عدة مرات في الأسبوع عن طريق مسح السطح بقطعة قماش من الألياف الدقيقة. سيساعد القيام بذلك على منع تراكم الشعر ومعجون الأسنان والأوساخ.
من مميزات الحمام الأخرى التي لا يجب عليك تخطي تنظيفها
هناك بعض أجزاء الحمام التي لا تحتاج إلى العناية بها كل يوم تنظيف. لكن هذا لا يعني أنها خالية من القذارة. على سبيل المثال، تجمع ستائر وبطانات الدش بقع الماء العسر والعفن والجراثيم، لذلك من الجيد غسلها شهريًا. لحسن الحظ، من الممكن تنظيف ستارة الدش من العفن باستخدام بيروكسيد الهيدروجين، وهو من الضروريات المنزلية. تعد جدران الحمام ميزة أخرى يجب أن تهدف إليها عدة مرات على الأقل كل عام، خاصة مع مدى سخونة ورطوبة الحمام. يمكنك القيام بذلك عن طريق إزالة الغبار عنها بشكل متكرر ومسحها بخليط من الماء والصابون المعتدل عدة مرات كل عام.
لا تنس تنظيف جميع ميزات الحمام الصغيرة أيضًا، خاصة تلك التي يتم لمسها كثيرًا، مثل مفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب والصنبور. إذا أمكن، قم بذلك يوميًا باستخدام منديل مطهر. أخرج سلة المهملات من حمامك أكثر من مرة في الأسبوع إذا لزم الأمر للتأكد من أنها لا تتسرب أو تسبب روائح كريهة. من الجيد أيضًا أن يكون لديك الكثير من أدوات التنظيف في متناول اليد، بما في ذلك القفازات المطاطية وفرش التنظيف وفرشاة المرحاض والقناع إذا كنت تتعامل مع مواد كيميائية. إذا أمكن، افتح نافذة أو استخدم مروحة العادم عند التنظيف للمساعدة في التهوية. بالنسبة للأسر التي تضم عدة أشخاص، فكر في تقسيم عمليات تنظيف الحمام الأسبوعية بين الأفراد. إذا كنت تعيش بمفردك، فاجعل تنظيف الحمام أكثر احتمالاً من خلال تشغيل تلك الألحان أو الاستماع إلى البودكاست المفضل لديك أثناء العمل.