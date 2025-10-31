كم مرة يجب عليك تنظيف حمامك حقًا؟

يمكن أن يكون التواجد في الحمام المتسخ أمرًا مقززًا للغاية، حتى لو كان خاصًا بك. على الرغم من أنك قد لا تستمتع بالضرورة بتنظيف هذا الجزء من منزلك، إلا أنه عمل روتيني مهم يجب القيام به بانتظام. وفقًا لـ Lysol، هناك أكثر من 220.000 جرثومة في كل بوصة مربعة على الصنبور وحده. لذا تخيل فقط عدد الجراثيم التي يأويها الحمام القذر بأكمله! هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تلعب دورًا في تحديد عدد المرات التي يجب أن تقوم فيها بتنظيف منزلك، بما في ذلك عدد الأشخاص في منزلك وما إذا كنت تستضيف ضيوفًا أم لا. لكن بشكل عام، يجب أن تعتادي على تنظيف حمامك أسبوعيًا. علاوة على ذلك، هناك مهام معينة قد ترغب في معالجتها بشكل متكرر.

لنبدأ بالأجزاء الرئيسية للحمام. على الرغم من الاعتقاد بأن المرحاض هو المكان الأكثر اتساخًا في الحمام، إلا أن الأمر ليس كذلك عادةً. ومع ذلك، فإنه لا يزال يحتاج إلى تنظيف جيد كل أسبوع. إذا كان لديك عدة أشخاص يتشاركون شخصًا واحدًا أو كان هناك مرض ينتشر حولك، فقد ترغب في إضافة عمليات تنظيف إضافية. العدادات هي جزء آخر من الحمام يمكن أن يتحول بسرعة إلى مقرف. توصي خبيرة التنظيف ميليسا ميكر بشطف الحوض في كل مرة تقوم فيها بتنظيف أسنانك وإجراء تنظيف أعمق عدة مرات في الأسبوع عن طريق مسح السطح بقطعة قماش من الألياف الدقيقة. سيساعد القيام بذلك على منع تراكم الشعر ومعجون الأسنان والأوساخ.