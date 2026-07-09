كم مرة يمكنك شحذ شفرات جزازة العشب؟

بمرور الوقت، وبعد سنوات من إصلاح واستبدال كل شيء بدءًا من سخانات المياه وحتى ألواح السقف، أصبح أصحاب المنازل على دراية تامة بعمر كل شيء تقريبًا في منازلهم. بالنسبة لعشاق الفناء والحدائق، يتحول السؤال حول المدة التي ستستمر فيها الأشياء إلى معدات مثل جزازات العشب. عاجلاً أم آجلاً، إذا كنت تمتلك جزازة العشب لفترة كافية، فسوف ترغب في معرفة عدد المرات التي يمكنك فيها شحذ الشفرات قبل الانتهاء منها. شفرات الجزازة تشبه أقلام الرصاص، حيث يوجد عدد محدود من أدوات الشحذ قبل أن تضطر إلى استبدالها. يعتمد هذا الرقم على عدة عوامل، ومع شفرات الجزازة، يتراوح العمر الافتراضي عادةً بين خمس إلى 10 عمليات شحذ.

يؤدي السيليكا الموجود في أنسجة العشب إلى إضعاف شفرات جزازتك مع كل قطع، وفي كل مرة تقوم فيها بشحذ الشفرات، فإنك تطحن جزءًا منها بعيدًا. نظرًا لأن العشب الممزق أكثر عرضة لمخاطر العشب الأخرى، بما في ذلك كل شيء بدءًا من الآفات والأمراض وحتى الأضرار الناجمة عن الشمس، فإن شحذ شفرات الجزازة هو الطريقة الوحيدة لتجنب القطع الخشن. مع التوصية بالشحذ كل 20 إلى 25 ساعة، يضطر العديد من الأشخاص إلى وضع حافة لشفرات الجزازة الخاصة بهم عدة مرات كل عام. عندما تريد أن يبدو عشبك أكثر اخضرارًا، فإن هذا التآكل التدريجي هو ببساطة ثمن حديقة صحية. وفي نهاية المطاف، تصبح الشفرة رقيقة للغاية، مما يجعلها ضعيفة وغير آمنة للاستخدام، ويجب استبدالها.