كم مرة يمكنك شحذ شفرات جزازة العشب؟

بمرور الوقت، وبعد سنوات من إصلاح واستبدال كل شيء بدءًا من سخانات المياه وحتى ألواح السقف، أصبح أصحاب المنازل على دراية تامة بعمر كل شيء تقريبًا في منازلهم. بالنسبة لعشاق الفناء والحدائق، يتحول السؤال حول المدة التي ستستمر فيها الأشياء إلى معدات مثل جزازات العشب. عاجلاً أم آجلاً، إذا كنت تمتلك جزازة العشب لفترة كافية، فسوف ترغب في معرفة عدد المرات التي يمكنك فيها شحذ الشفرات قبل الانتهاء منها. شفرات الجزازة تشبه أقلام الرصاص، حيث يوجد عدد محدود من أدوات الشحذ قبل أن تضطر إلى استبدالها. يعتمد هذا الرقم على عدة عوامل، ومع شفرات الجزازة، يتراوح العمر الافتراضي عادةً بين خمس إلى 10 عمليات شحذ.
يؤدي السيليكا الموجود في أنسجة العشب إلى إضعاف شفرات جزازتك مع كل قطع، وفي كل مرة تقوم فيها بشحذ الشفرات، فإنك تطحن جزءًا منها بعيدًا. نظرًا لأن العشب الممزق أكثر عرضة لمخاطر العشب الأخرى، بما في ذلك كل شيء بدءًا من الآفات والأمراض وحتى الأضرار الناجمة عن الشمس، فإن شحذ شفرات الجزازة هو الطريقة الوحيدة لتجنب القطع الخشن. مع التوصية بالشحذ كل 20 إلى 25 ساعة، يضطر العديد من الأشخاص إلى وضع حافة لشفرات الجزازة الخاصة بهم عدة مرات كل عام. عندما تريد أن يبدو عشبك أكثر اخضرارًا، فإن هذا التآكل التدريجي هو ببساطة ثمن حديقة صحية. وفي نهاية المطاف، تصبح الشفرة رقيقة للغاية، مما يجعلها ضعيفة وغير آمنة للاستخدام، ويجب استبدالها.
العوامل التي تحدد عدد أدوات الشحذ التي تحصل عليها من شفرة الجزازة
هناك الكثير من العلامات التي تشير إلى أن الوقت قد حان لاستبدال شفرات جزازة العشب، ولكن يمكنك أيضًا إجراء العمليات الحسابية للحصول على فكرة عن الوقت المناسب. إذا كنت تقوم بشحذ شفرات جزازتك مرتين أو ثلاث مرات في السنة، ويمكنها التعامل مع حوالي خمس إلى عشر عمليات شحذ قبل أن تحتاج إلى الاستبدال، فستحتاج إلى شفرات جديدة كل سنتين إلى خمس سنوات. المتغيرات مثل طفرات النمو الموسمية تضع المزيد من الساعات على جزازة العشب الخاصة بك وتجعل من الضروري شحذها بشكل متكرر أكثر في أوقات معينة من السنة، ولكن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر فعليًا على عدد عمليات الشحذ التي تحصل عليها من شفرة الجزازة.
إن وضع العشب والقص الخاص بك، أي نوع العشب الذي تزرعه، ونوع التربة، وحتى جودة الشفرات على جزازتك، كلها تؤثر على هذا. تحتوي أنواع معينة من العشب، مثل زويسيا وبرمودا، على أوراق سميكة وخشنة تؤدي إلى تآكل المعدن بشكل أسرع من الأعشاب الناعمة في الموسم البارد. وفيما يتعلق بالتربة، إذا كنت تقص على أرض غير مستوية بها صخور وحطام مخفي، فمن الواضح أنك ستضطر إلى شحذ شفرات جزازتك أكثر من أي شخص يقص ساحة مشذبة بعناية. فيما يتعلق بجودة الشفرة، إذا قمت بشراء شفرة أكثر سمكًا وأفضل تصنيعًا، فلن تتآكل بسرعة وستحتوي على المزيد من المعدن قبل الحاجة إلى الاستبدال.
ما يمكنك فعله لإطالة عمر شفرات الجزازة
سواء كنت تقوم بشحذ شفرات الجزازة أو استبدالها، فمن المحتمل أن تتجنب هذه المتاعب. يعد شراء شفرة عالية الجودة (مثل شفرة فولاذ البورون) إحدى الطرق لإطالة عمر شفرات جزازة العشب، ولكن هناك العديد من الخطوات الأخرى التي يمكنك اتخاذها. إحدى أسهل الطرق هي شحذ شفرات الجزازة باستخدام قرص قلاب على طاحونة زاوية، وهو أسلوب أقل عدوانية ولا يأكل المعدن كما يفعل قرص الطحن. لا تحتاج إلى حافة حلاقة على شفرات جزازة العشب الخاصة بك على أي حال، لأنها تجعلها باهتة بشكل أسرع وتزيد من احتمالية التشققات والشقوق.
بمجرد أن تصل شفرات الجزازة إلى حوالي 50% من عرضها الأصلي، يجب استبدالها. لمنعهم من البهتان قبل الأوان، قم بالمشي في حديقتك قبل القص لإزالة العصي والصخور. يؤدي قص العشب الرطب إلى إضعافها بشكل أسرع، لذا حاول تجنب ذلك. يؤدي القص لفترة قصيرة جدًا أيضًا إلى تآكل شفرات الجزازة بشكل أسرع، ويجعلها أكثر عرضة لفروة رأس حديقتك، وهو أمر صعب للغاية على المعدن. من الجدير معرفة أنه إذا كنت تستخدم وظيفة التغطية في جزازة العشب الخاصة بك لجعل تنظيف الأوراق أمرًا سهلاً، فإن هذا التقطيع يؤثر سلبًا على شفرات جزازة العشب وسيتعين عليك شحذها أكثر. ومع ذلك، سوف تحصل على جميع فوائد العشب من الأوراق المغطاة دون الحاجة إلى أشعل النار في حديقتك بأكملها.