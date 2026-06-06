نعلم جميعًا أنه عليك الاهتمام بالأشياء حتى تدوم، أليس كذلك؟ الوقت يفسد كل شيء، ولكن بشكل خاص الألواح الخشبية المصنوعة بدقة على شكل تجويف مجوف ويتم الاحتفاظ بها تحت حوالي 180 رطلاً من التوتر المستمر للأوتار. أضف زيت الجلد والعرق، والرطوبة، ودرجات الحرارة واختلافات ضغط الهواء، والتعرض للضوء، وما إلى ذلك، وستكون أمامك معركة الحفاظ عليها. ولكن هل هناك حد؟ كم من الوقت تستمر القيثارات الصوتية عادة؟
الجواب الحقيقي لن يرضي أحدا: هذا يعتمد. أولاً، تعتبر القيثارات الصوتية أكثر حساسية وعرضة للتلف بمرور الوقت من القيثارات الكهربائية ذات الجسم الصلب. يمكن أيضًا أن تكون مصنوعة من الخشب الصلب أو الصفائح، حيث يستخدم الأول قطعًا من الخشب الصلب بينما يستخدم الأخير مجموعة من قطع الخشب أو مواد أخرى ملتصقة معًا في طبقات. كما هو متوقع، تدوم القيثارات المصنوعة من الخشب الصلب لفترة أطول بكثير وتكون أكثر تكلفة بكثير. في كلتا الحالتين، تتآكل الحنق بمرور الوقت، وتنحني الأعناق تحت ضغط الأوتار، وقد تتفكك أوتاد الضبط، وقد يتشقق غراب الرأس، ويتعرض الجسم للجرجر والتواء، وما إلى ذلك. ولكن الأهم من ذلك، أن المزيد من الاستخدام يساوي المزيد من التآكل.
مثل الموت الحقيقي بألف جرح، أو عادة الأكل السيئة التي تلحق بك بعد 20 عامًا، لا يلزم أن يتحطم الجيتار الصوتي إلى شظايا على خشبة المسرح حتى يتلف. يمكن أن تموت القيثارات ذات الجودة المنخفضة في أقل من خمس سنوات أو أقل، في حين أن القيثارات جيدة الصنع والتي يتم الاعتناء بها جيدًا يمكن أن تعيش لمئات. لكن تشجّع، لأنه حتى القيثارات الخافقة، مثل غيتار إلفيس الأول الذي تبلغ قيمته 6.95 دولار، يمكن أن تغير الموسيقى إلى الأبد.
مساعدة الجيتار الخاص بك على الاستمرار لأطول فترة ممكنة
يوضح لنا متحف الفنون الجميلة في بوسطن على وجه التحديد المدة التي يمكن أن تدوم فيها القيثارات مع البناء والعناية المناسبين. تعود القيثارات في مجموعتها إلى آلة مذهلة تعود إلى عام 1628 من صانع الآلات الموسيقية الإيطالي جاكوبو تشيكوتشي. لا نعرف كيف يمكن مواجهتها مع أغلى الجيتارات في العالم من حيث المال، لكنها بالتأكيد واحدة من أجمل الجيتارات في العالم. كما أنها تبدو في حالة أفضل من بعض القيثارات الجديدة التي كانت معلقة على المدرجات في الهواء المغبر لبضع سنوات. ولكن هذا كل ما في الأمر: بعد جودة البناء، يقع على عاتق المالك إطالة عمر الجيتار.
مباشرة خارج البوابة، لا تترك جيتارك بالخارج معرضًا للرطوبة والغبار والضوء وما إلى ذلك، فكلها تأكل الخشب. تعتبر درجة الحرارة المريحة التي تتراوح بين السبعينات المنخفضة إلى المتوسطة هي الأفضل، وكذلك الرطوبة متوسطة المستوى – ليست جافة جدًا، وليست رطبة جدًا. ومن أجل محبة الله، لا تفعل كما يفعل بعض الناس بفخر وحاول أن تحافظ على تناغم الخيوط. اترك الأوتار تتراخى، أو قم بفكها بعد العزف لتخفيف الضغط على الرقبة، خاصة إذا كنت لن تلعب لفترة من الوقت. بعد ذلك، امسح الجيتار بعد العزف عليه، خاصة الأوتار والجسم، باستخدام منتجات التنظيف الخاصة بالجيتار، وليس أي شيء Windex الموجود في خزانة المطبخ. الأمر بسيط جدًا: تعامل مع الجيتار وكأنه قمامة يمكن التخلص منها، وهذا ما ستحصل عليه، تمامًا مثل السيارة أو الهاتف أو الكتاب الورقي.
السيناريو الأفضل: إذا كنت تعتني بجيتار حديث جيد الصنع، فقد يدوم لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 عامًا في المتوسط، أو حتى أكثر. حتى الجيتار الرخيص يمكن أن يستمر لمدة 10 سنوات إذا تعاملت معه باحترام.