نعلم جميعًا أنه عليك الاهتمام بالأشياء حتى تدوم، أليس كذلك؟ الوقت يفسد كل شيء، ولكن بشكل خاص الألواح الخشبية المصنوعة بدقة على شكل تجويف مجوف ويتم الاحتفاظ بها تحت حوالي 180 رطلاً من التوتر المستمر للأوتار. أضف زيت الجلد والعرق، والرطوبة، ودرجات الحرارة واختلافات ضغط الهواء، والتعرض للضوء، وما إلى ذلك، وستكون أمامك معركة الحفاظ عليها. ولكن هل هناك حد؟ كم من الوقت تستمر القيثارات الصوتية عادة؟

الجواب الحقيقي لن يرضي أحدا: هذا يعتمد. أولاً، تعتبر القيثارات الصوتية أكثر حساسية وعرضة للتلف بمرور الوقت من القيثارات الكهربائية ذات الجسم الصلب. يمكن أيضًا أن تكون مصنوعة من الخشب الصلب أو الصفائح، حيث يستخدم الأول قطعًا من الخشب الصلب بينما يستخدم الأخير مجموعة من قطع الخشب أو مواد أخرى ملتصقة معًا في طبقات. كما هو متوقع، تدوم القيثارات المصنوعة من الخشب الصلب لفترة أطول بكثير وتكون أكثر تكلفة بكثير. في كلتا الحالتين، تتآكل الحنق بمرور الوقت، وتنحني الأعناق تحت ضغط الأوتار، وقد تتفكك أوتاد الضبط، وقد يتشقق غراب الرأس، ويتعرض الجسم للجرجر والتواء، وما إلى ذلك. ولكن الأهم من ذلك، أن المزيد من الاستخدام يساوي المزيد من التآكل.

مثل الموت الحقيقي بألف جرح، أو عادة الأكل السيئة التي تلحق بك بعد 20 عامًا، لا يلزم أن يتحطم الجيتار الصوتي إلى شظايا على خشبة المسرح حتى يتلف. يمكن أن تموت القيثارات ذات الجودة المنخفضة في أقل من خمس سنوات أو أقل، في حين أن القيثارات جيدة الصنع والتي يتم الاعتناء بها جيدًا يمكن أن تعيش لمئات. لكن تشجّع، لأنه حتى القيثارات الخافقة، مثل غيتار إلفيس الأول الذي تبلغ قيمته 6.95 دولار، يمكن أن تغير الموسيقى إلى الأبد.