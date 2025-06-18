كم من الوقت تستمر بذور العشب (ومتى ترميها)

واحدة من فوائد زراعة العشب من البذور هي أنه إلى حد بعيد الطريقة الأقل تكلفة لتثبيت أو تحديث العشب. ومع ذلك ، إذا وجدت نفسك مع بعض البذور المتبقية ، فمن المنطقي فقط حفظه في المرة القادمة. لا تدوم بذور العشب إلى أجل غير مسمى ، ولكن الأخبار السارة هي مع أساليب التخزين المناسبة ، فلن تحتاج إلى التخلص منها لسنوات.
لا تحتوي بذور العشب على تواريخ انتهاء الصلاحية مثل الطعام ، لكن البذور المختلفة لا تزال قابلة للحياة لأطوال الوقت المختلفة – يمكن أن يستمر بعضها لسنوات وسنوات في التخزين ولا يزال ينبت مرة واحدة ، في حين أن البعض الآخر لديه مدة صلاحية أقصر بكثير. إذا كان لا يزال في حزمة مختومة ، فيمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، في حين أن البذور التي تم فتحها بالفعل يمكن أن تستمر لمدة عام إلى 18 شهرًا في ظروف التخزين المناسبة.
بعد ذلك ، يبدأ معدل إنبات البذرة في الانخفاض بشكل كبير ، مما يعني أنك لن تحصل على العديد من الشتلات الناجحة إذا زرعتها في الفناء. ومع ذلك ، فإن بذور العشب لا تفقد الجدوى في وقت واحد. تعتمد مدى سرعة انخفاض معدل الإنبات على نوع العشب ، وجودة البذور ، وكيف يتم تخزينها ، ولكنها تتوقع انخفاضًا بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ تقريبًا في السنة. على الرغم من أن بذور العشب القديمة لن تكون موثوقة أو مثمرة ، فمن المحتمل أن تجد استخدامًا له في الفناء الخاص بك.
متى ترمي بذور العشب
يمكنك تحديد مدى قابلة للحياة ببذورك عن طريق إجراء اختبار الإنبات. ضع 10 بذور عشبية على منشفة ورقية رطبة ، ووضع المنشفة في كيس بلاستيكي في منطقة دافئة بعيدًا عن الضوء المباشر. الحفاظ على رطوبة المنشفة. في حوالي سبعة إلى 10 أيام ، كان ينبغي أن تنبت بعض البذور. يمنحك عدد البذور التي تنبت معدل إنبات تقريبي – على سبيل المثال ، إذا كان سبعة بذور من أصل 10 تنبت ، فإن معدل الإنبات الخاص بك هو حوالي 70 ٪.
حتى لو كان معدل الإنبات منخفضًا جدًا (أقل من 50 ٪) ، فيمكنك استخدام بذور العشب للإشراف على العشب. ومع ذلك ، يجب أن ترمي البذور إذا كانت متعفن أو مصابة بالبق. إذا كان 10 سنوات أو أكثر ، فمن المحتمل أن يكون معدل الإنبات منخفضًا لدرجة أنه لا يستحق زراعة تلك البذور بعد الآن ، حتى لو كان لا يزال مختومًا.
لجعل بذور العشب تستمر لأطول فترة ممكنة ، فإن المفتاح هو منع الرطوبة والهواء من الوصول إليها. حافظ على الكيس مختوم ما لم تكن تستخدمها على الفور. إذا قمت بفتحها بالفعل ، فقم بنقل البذور إلى حاوية محكمة الإغلاق. قم بتخزين البذور في مكان بارد وجاف بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر – يمكن أن يعمل المرآب بشكل جيد. يجب أن يكون مستوى الرطوبة أقل من 60 ٪. درجات الحرارة تتراوح بين 40 إلى 50 درجة فهرنهايت مثالية ، ولكن الجفاف أكثر أهمية من درجة الحرارة. قم بتسمية الحاوية مع التاريخ الذي اشتريته أو فتحه البذرة. تستمر بذور العشب عالية الجودة لفترة أطول ؛ تتمتع بعض الأنواع أيضًا بحياة رف أطول ، مثل زحف بنتجراس ، الذي يبلغ معدل إنبات 50 ٪ حتى بعد خمس سنوات.