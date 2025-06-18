كم من الوقت تستمر بذور العشب (ومتى ترميها)

واحدة من فوائد زراعة العشب من البذور هي أنه إلى حد بعيد الطريقة الأقل تكلفة لتثبيت أو تحديث العشب. ومع ذلك ، إذا وجدت نفسك مع بعض البذور المتبقية ، فمن المنطقي فقط حفظه في المرة القادمة. لا تدوم بذور العشب إلى أجل غير مسمى ، ولكن الأخبار السارة هي مع أساليب التخزين المناسبة ، فلن تحتاج إلى التخلص منها لسنوات.

لا تحتوي بذور العشب على تواريخ انتهاء الصلاحية مثل الطعام ، لكن البذور المختلفة لا تزال قابلة للحياة لأطوال الوقت المختلفة – يمكن أن يستمر بعضها لسنوات وسنوات في التخزين ولا يزال ينبت مرة واحدة ، في حين أن البعض الآخر لديه مدة صلاحية أقصر بكثير. إذا كان لا يزال في حزمة مختومة ، فيمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، في حين أن البذور التي تم فتحها بالفعل يمكن أن تستمر لمدة عام إلى 18 شهرًا في ظروف التخزين المناسبة.

بعد ذلك ، يبدأ معدل إنبات البذرة في الانخفاض بشكل كبير ، مما يعني أنك لن تحصل على العديد من الشتلات الناجحة إذا زرعتها في الفناء. ومع ذلك ، فإن بذور العشب لا تفقد الجدوى في وقت واحد. تعتمد مدى سرعة انخفاض معدل الإنبات على نوع العشب ، وجودة البذور ، وكيف يتم تخزينها ، ولكنها تتوقع انخفاضًا بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ تقريبًا في السنة. على الرغم من أن بذور العشب القديمة لن تكون موثوقة أو مثمرة ، فمن المحتمل أن تجد استخدامًا له في الفناء الخاص بك.