كم من الوقت يمكن للمتقاعد البقاء في منزله مع عكس الرهن العقاري؟ إليك ما يجب معرفته

وقد أدى ارتفاع أسعار المساكن إلى ترك العديد من أصحاب المنازل يجلسون على قدر كبير من حقوق ملكية المنازل. بين عامي 2020 و2025، وحده، قفز متوسط ​​قيمة ملكية المنازل في الولايات المتحدة بنسبة هائلة بلغت 142%، وإذا كنت تمتلك منزلك لعقود من الزمن، فقد تكون الزيادة أكبر بكثير. ولكن على الرغم من الزيادة في صافي الثروة، فإن ارتفاع تكاليف المعيشة جعل الكثير من الناس، وخاصة المتقاعدين، يجدون صعوبة في تغطية النفقات اليومية. في حين أن بيع منزلك للحصول على الأموال قد يكون خيارًا، إلا أنه ليس خيارًا جيدًا إذا كنت تأمل في البقاء في منزلك طوال فترة التقاعد. يمكنك الحصول على قرض لشراء منزل، لكن تغطية الأقساط الشهرية قد يكون أمرًا صعبًا بالنسبة للدخل الثابت. إذا كان عمرك 62 عامًا أو أكثر، فقد ترغب في التفكير في الرهن العقاري العكسي. على الرغم من أن هذا ليس مناسبًا للجميع، إلا أنه قد يكون خيارًا ذكيًا إذا كنت تريد البقاء في منزلك طوال سنواتك الذهبية.

تسمح لك الرهون العقارية العكسية باقتراض أموال مقابل قيمة منزلك. يمكنك الحصول على الأموال من خلال حد ائتماني، أو دفعات شهرية، أو دفع مبلغ مقطوع، والذي يمكنك استخدامه لتغطية نفقات معيشتك، ولا يتعين عليك سداد القرض طالما أنك تعيش في المنزل. على عكس القرض التقليدي، لا يوجد حد زمني محدد لسداد القرض – يتم سداده عندما ينتقل المقترض أو يموت، و(عادة) يتم بيع المنزل. وهذا يعني أنه يمكنك الاستمرار في العيش في منزلك إلى أجل غير مسمى – حتى لو تجاوز المبلغ الذي تقترضه قيمة المنزل.