كم من الوقت يمكن للمتقاعد البقاء في منزله مع عكس الرهن العقاري؟ إليك ما يجب معرفته

وقد أدى ارتفاع أسعار المساكن إلى ترك العديد من أصحاب المنازل يجلسون على قدر كبير من حقوق ملكية المنازل. بين عامي 2020 و2025، وحده، قفز متوسط قيمة ملكية المنازل في الولايات المتحدة بنسبة هائلة بلغت 142%، وإذا كنت تمتلك منزلك لعقود من الزمن، فقد تكون الزيادة أكبر بكثير. ولكن على الرغم من الزيادة في صافي الثروة، فإن ارتفاع تكاليف المعيشة جعل الكثير من الناس، وخاصة المتقاعدين، يجدون صعوبة في تغطية النفقات اليومية. في حين أن بيع منزلك للحصول على الأموال قد يكون خيارًا، إلا أنه ليس خيارًا جيدًا إذا كنت تأمل في البقاء في منزلك طوال فترة التقاعد. يمكنك الحصول على قرض لشراء منزل، لكن تغطية الأقساط الشهرية قد يكون أمرًا صعبًا بالنسبة للدخل الثابت. إذا كان عمرك 62 عامًا أو أكثر، فقد ترغب في التفكير في الرهن العقاري العكسي. على الرغم من أن هذا ليس مناسبًا للجميع، إلا أنه قد يكون خيارًا ذكيًا إذا كنت تريد البقاء في منزلك طوال سنواتك الذهبية.
تسمح لك الرهون العقارية العكسية باقتراض أموال مقابل قيمة منزلك. يمكنك الحصول على الأموال من خلال حد ائتماني، أو دفعات شهرية، أو دفع مبلغ مقطوع، والذي يمكنك استخدامه لتغطية نفقات معيشتك، ولا يتعين عليك سداد القرض طالما أنك تعيش في المنزل. على عكس القرض التقليدي، لا يوجد حد زمني محدد لسداد القرض – يتم سداده عندما ينتقل المقترض أو يموت، و(عادة) يتم بيع المنزل. وهذا يعني أنه يمكنك الاستمرار في العيش في منزلك إلى أجل غير مسمى – حتى لو تجاوز المبلغ الذي تقترضه قيمة المنزل.
يمكن أن يتخلف الرهن العقاري العكسي إذا لم تتمكن من مواكبة نفقاتك
في حين أن الرهن العقاري العكسي قد يكون منطقيًا إذا كان هدفك هو البقاء في منزلك، إلا أن هناك بعض التحذيرات المهمة التي يجب أن تكون على دراية بها للتأكد من أنك قادر بالفعل على القيام بذلك. على سبيل المثال، هناك تكاليف وقواعد مختلفة تتعلق بالحصول على رهن عقاري عكسي، والتي، إذا لم يتم الالتزام بها، قد تتسبب في تعثر قرضك. إذا حدث هذا، فسيتعين عليك سداد القرض، مما قد يعني الاضطرار إلى بيع منزلك. أحد شروط الرهن العقاري العكسي هو أن يُطلب منك الاستمرار في دفع النفقات المرتبطة بالمنزل. وتشمل هذه الضرائب العقارية، والتأمين على أصحاب المنازل، والصيانة العامة اللازمة للحفاظ على المنزل في حالة جيدة.
يُطلب منك أيضًا الاستمرار في استخدام المنزل كمسكن أساسي لك. إذا كنت بعيدًا لأكثر من فترة زمنية معينة، فقد يسبب ذلك مشكلة. على سبيل المثال، إذا غادرت المنزل لأكثر من ستة أشهر لسبب غير طبي، أو ذهبت لأكثر من 12 شهرًا في أحد مرافق الرعاية الصحية، مثل مركز إعادة التأهيل أو مساعدة المعيشة، فلن يعد المنزل بمثابة مسكنك الأساسي، وهو ما ينتهك شروط الرهن العقاري (لا ينطبق هذا إذا كان هناك مقترض مشارك – مالك مشارك يبلغ من العمر 62 عامًا على الأقل – باقي في المنزل). إذا فشلت في اتباع القواعد أو مواكبة التكاليف اللازمة، فقد يؤدي ذلك إلى التخلف عن سداد قرضك، مما يجبرك على سداد القرض بالكامل ويعرض خططك للبقاء في منزلك إلى أجل غير مسمى للخطر.