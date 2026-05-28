“كنت خائفًا من الموت”: المشاهير الذين يتحدثون بصوت عالٍ عن نوبات الهلع التي يتعرضون لها

استنادًا إلى بيانات المسح الوطني للاعتلال المشترك لعام 2007، يعاني ما يقرب من 3% من الأشخاص في الولايات المتحدة من اضطراب الهلع. من بين الآثار الجانبية المميزة لاضطرابات الهلع نوبات الهلع، التي تعرض لها بعض أكبر وأشهر نجوم هوليود.
عندما تحدث نوبة الهلع، فإنها عادةً ما تعطي القليل من التحذير، وتكون مصحوبة بأحاسيس جسدية مزعجة للغاية. إذًا، ما هو الشعور الذي تشعر به عندما تصاب بنوبة الهلع؟ من تسارع ضربات القلب إلى الغثيان الشديد، غالبًا ما تحاكي الأعراض بعض المؤشرات المميزة للنوبة القلبية. بالنظر إلى هذه الحقائق، فلا عجب أن الأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع يشعرون بالقلق دائمًا عند حدوث النوبة التالية.
تحدث بعض المشاهير بصوت عالٍ عن معاناتهم مع نوبات الهلع، وشاركوا قصصهم الشخصية في المقابلات. من خلال الحديث عن تجاربهم مع نوبات الهلع، يوضح هؤلاء النجوم مدى انتشار اضطرابات الهلع. وفي الوقت نفسه، يساعدون أيضًا في تسليط الضوء على تشخيص اضطرابات الهلع وعلاجها.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، فيرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى HOME إلى 741741، اتصل بالرقم التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.
ليا سيدو
في مقابلة مع مجلة Variety عام 2026، أقرت الممثلة ليا سيدو أن نوبات الهلع الأولى التي تعرضت لها بدأت عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها واستمرت طوال حياتها. ووصفت قائلة: “أتذكر أنني تعرضت لنوبة ذعر: شاهدت نفسي في المرآة، وقلت: هذه أنا”. حتى أن سيدو اعترفت لـ ID بأنها اعتقدت أنها “كانت تخشى الموت” عندما كانت أصغر سناً، ربما بسبب ارتفاع مستويات القلق لديها.
لم تناقش سيدو ما إذا كانت تتلقى العلاج من نوبات الهلع التي تعاني منها أم لا. ومع ذلك، فقد ذكرت لموقع Toronto.com أنها تناولت عقار زاناكس للتخفيف من حدة الخوف من السفر بالطائرة. كثيرا ما يوصف زاناكس لعلاج الاستجابات الجسدية والنفسية المرتبطة بالقلق.
ستيفن كولبيرت
على الرغم من أن الممثل الكوميدي والمعلق ستيفن كولبير قد يكون معروفًا بذكائه، إلا أنه واحد من العديد من المشاهير الذين يتعاملون مع اضطرابات القلق. ولم تكن نوبات الهلع التي يعاني منها ممتعة أو مضحكة. في مقابلة مع رولينج ستون عام 2018، اعترف كولبيرت قائلاً: “لقد أصبت بانهيار عصبي بعد أن تزوجت – نوع من نوبات الهلع”. لقد وصف أيامًا مليئة بالمشي في دوائر حول أثاث غرفة المعيشة الخاصة به. جرب كولبير زاناكس لبضعة أيام، لكنه وجد في النهاية أنه يستطيع تخفيف نوبات الهلع من خلال الأداء. وأشار إلى أن “إنشاء شيء ما هو ما ساعدني على الدوران بعيدًا مثل دولاب الموازنة غير الموزونة”.
أديل
عندما مرت المغنية أديل بالطلاق، أخبرت أوبرا أنها بدأت تعاني من “نوبات القلق الأكثر رعبًا” مما جعلها مرتبكة وشللًا (عبر الوقاية). وفي وصفها لما شعرت به من نوبات الهلع، أشارت إلى أنها بدت وكأنها على كوكب مختلف.
وللحد من نوبات الهلع التي تعاني منها، بدأت ممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر. (راجع تحول فقدان الوزن الذي حققته أديل). وقالت: “لم يكن لدي أي قلق عندما كنت بالخارج في صالة الألعاب الرياضية”. وجدت دراسة أجريت عام 2026 في مجلة Frontiers in Psychiatry أن 12 أسبوعًا من التمارين المنتظمة قللت من عدد وشدة نوبات القلق لدى البالغين.
كارسون دالي
تحدث المضيف التلفزيوني كارسون دالي بصراحة عن نوبات الهلع التي تعرض لها لدعم اليوم العالمي للصحة العقلية في عام 2023. وفقًا لشبكة NBC، حدثت نوبة الذعر الأولى لدالي في غرفة تبديل الملابس: “بدأ قلبي يتسارع وسار الخوف في جسدي”. بعد ذلك، تحدث دالي مع الطبيب الذي شخصه بأنه يعاني من القلق.
وفي مقطع فيديو على إنستغرام، تحدث دالي عن تفاصيل واضحة حول كيفية تعامله مع لحظة الذعر أثناء وجوده على الهواء. قال: “القتال أو الهروب يبدأ”. “التهديد حقيقي، ولكن لا يوجد شيء هناك. لا بد لي من ركوب هذه الموجة في البث التلفزيوني المباشر.”
ايلي جولدينج
منذ سنوات مضت، تعرضت المغنية وكاتبة الأغاني إيلي غولدينغ لنوبات ذعر كانت شديدة لدرجة أنها واجهت صعوبة في مغادرة المنزل، وفقًا لمقابلة Flare عام 2016 (عبر مجلة تايم). أوضح غولدينغ: “الأشياء المحيطة بي ستؤدي إلى نوبة ذعر، لذا لم أتمكن من الذهاب إلى الاستوديو إلا إذا كنت مستلقيًا في السيارة مع وسادة على وجهي”.
على الرغم من أن غولدينغ اعتقدت في البداية أن خطأها هو عدم قدرتها على التغلب على نوبات الهلع بنفسها، إلا أنها طلبت في النهاية المساعدة المهنية. تحولت المغنية إلى العلاج السلوكي المعرفي، وهو علاج نفسي شائع لاضطرابات الهلع. وبحسب ما ورد تستخدم التمارين الرياضية كوسيلة أخرى للتعامل (عبر اشخاص).
هيو جرانت
لم تستطع مهنة التمثيل الناجحة أن تمنع هيو جرانت من التعرض لنوبات القلق. قال لصحيفة هوليوود ريبورتر في عام 2016: “لقد تعرضت لهجمات رعب المسرح السخيفة هذه. كانوا يضربونني في منتصف الفيلم، ولم يستمروا إلا صباحًا أو شيء من هذا القبيل، لكنه كان مدمرًا”.
للتعامل مع الأمر، قرر جرانت التوقف عن التمثيل. بعد عدة سنوات، طُلب منه أن يشارك في فيلم لم يستطع مقاومته، لذلك بدأ روتينًا لدرء الهجمات: “يومًا بعد يوم، كما تعلم، من الأفضل أن أذهب للجري هذا الصباح و”من الأفضل أن أتناول هذه المهدئات العشبية الآن”،” كما يتذكر، واصفًا نظامه بأنه “متاعب” كان يستحق كل هذا العناء في النهاية.
إيما ستون
عندما كانت الممثلة إيما ستون في السابعة من عمرها، أصيبت بنوبة ذعر أثناء تواجدها في منزل أحد الأصدقاء. شاركت (عبر NPR): “شعرت بهذا العمق عندما علمت أن المنزل كان مشتعلًا … على الرغم من كل الأدلة التي تشير إلى عكس ذلك”. ثم عانت من أعراض نوبة القلق الكلاسيكية، بما في ذلك ضيق الصدر والخوف العام.
بعد الحادث، توقفت عن الرغبة في الخروج حتى تلقت العلاج. في حديثها إلى معهد تشايلد مايند، اعترفت ستون أنه قبل مسيرتها التمثيلية، “لم يكن هناك الكثير من الممثلين الذين تحدثوا عن تعرضهم لنوبات الهلع” (عبر E! Online). في الوقت الحاضر، تغيرت نظرتها: “إذا لم تدع (القلق) يعيقك وتستخدمه في شيء منتج، فهو بمثابة قوة عظمى” (عبر ABC News).