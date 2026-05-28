“كنت خائفًا من الموت”: المشاهير الذين يتحدثون بصوت عالٍ عن نوبات الهلع التي يتعرضون لها

استنادًا إلى بيانات المسح الوطني للاعتلال المشترك لعام 2007، يعاني ما يقرب من 3% من الأشخاص في الولايات المتحدة من اضطراب الهلع. من بين الآثار الجانبية المميزة لاضطرابات الهلع نوبات الهلع، التي تعرض لها بعض أكبر وأشهر نجوم هوليود.

عندما تحدث نوبة الهلع، فإنها عادةً ما تعطي القليل من التحذير، وتكون مصحوبة بأحاسيس جسدية مزعجة للغاية. إذًا، ما هو الشعور الذي تشعر به عندما تصاب بنوبة الهلع؟ من تسارع ضربات القلب إلى الغثيان الشديد، غالبًا ما تحاكي الأعراض بعض المؤشرات المميزة للنوبة القلبية. بالنظر إلى هذه الحقائق، فلا عجب أن الأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع يشعرون بالقلق دائمًا عند حدوث النوبة التالية.

تحدث بعض المشاهير بصوت عالٍ عن معاناتهم مع نوبات الهلع، وشاركوا قصصهم الشخصية في المقابلات. من خلال الحديث عن تجاربهم مع نوبات الهلع، يوضح هؤلاء النجوم مدى انتشار اضطرابات الهلع. وفي الوقت نفسه، يساعدون أيضًا في تسليط الضوء على تشخيص اضطرابات الهلع وعلاجها.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، فيرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى HOME إلى 741741، اتصل بالرقم التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.