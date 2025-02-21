كندا ترودو تعلن لنا “لا يمكن أن تأخذ بلدنا” بعد 4 مباراة بطولة الأمم

تلقى رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو تسديدة في الولايات المتحدة مساء الخميس بعد أن هزم فريق الهوكي في بلاده الأمريكيين في مباراة بطولة 4 دول.

“لا يمكنك أن تأخذ بلدنا-ولا يمكنك أن تأخذ لعبتنا” ، أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته في بيان terse تم نشره على X بعد أن تغلب فريق كندا على جيرانهم في أمريكا الشمالية 3-2 في الوقت الإضافي.

كانت رسالة ترودو استجابة غير محجوبة على تهديدات الرئيس ترامب المتكررة لتحويل كندا إلى الولاية 51.

على الرغم من تأكيد ترودو العام في إبقاء كندا دولة سيادية ، يبدو أنه أقل ثقة وراء الأبواب المغلقة.

أثناء حديثه إلى قادة الأعمال والعمالة في وقت سابق من هذا الشهر ، تم القبض على رئيس الوزراء على هيئة التصنيع العسكري الساخن معترفًا بأن دعوة ترامب إلى ملحق كندا كانت “أمرًا حقيقيًا”.

وقال ترودو لـ “ديلي بيست” ، “أقترح أن إدارة ترامب لا تعرف فقط عدد المعادن الحرجة التي لدينا ، ولكن هذا قد يكون السبب في أنهم يستمرون في الحديث عن امتصاصنا وجعلنا الدولة 51”.

“إنهم يدركون تمامًا مواردنا ، وما لدينا ، ويريدون كثيرًا أن يكونوا قادرين على الاستفادة من هؤلاء. لكن السيد ترامب يضع في اعتباره أن واحدة من أسهل الطرق للقيام بذلك هي امتصاص بلدنا. وقال “إنه شيء حقيقي”.

قام ترامب ، الذي أشار إلى الزعيم الكندي باسم “الحاكم ترودو” ، الذي دعا فريق الولايات المتحدة الأمريكية صباح الخميس لإطلاق النار عليه قبل مباراة البطولة.

“يا رفاق موهوبون حقًا. لدي احترام كبير للاعبي الهوكي ، أنا من محبي الهوكي. أنا أحب الهوكي. أخبر الرئيس الفريق أن الموهبة والمهارة التي لديك مجنونة.

“فقط اخرج وأقضي وقتًا ممتعًا الليلة. أريد فقط أن أتمنى لك الكثير من الحظ. ”

أخبر Team USA GM Bill Guerin The Athletic أن ترامب ذكر لفترة وجيزة تحويل كندا إلى الولاية 51 خلال المكالمة مع الفريق الأمريكي.