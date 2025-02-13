كندا تفقد المدافع شيا ثيودور لإصابة الرسغ: “ضربة كبيرة”

مونتريال – بالفعل ، فريق كندا هو رجل.

وقال المدرب جون كوبر إن مدافع الفرسان الذهبيون سيغيبون شيا ثيودور بقية مواجهة الدول الأربع بعد تعرضه لإصابة واضحة في المعصم في وقت مبكر من الفترة الثانية من فوز كندا الإضافي 4-3 على السويد.

وهذا يعني أن ترافيس سانهايم – الذي كان يوم الأربعاء الإضافي – سيكون في التشكيلة بقية الطريق ، مع انخفاض كندا إلى ستة مدافعين.

في الوقت الحالي ، لا يُسمح لندا بإحضار لاعب آخر ، مما يعني أن هذه الحالة الدائمة للعب تمنع المزيد من الإصابات.

“هذه ضربة كبيرة” ، قال كوبر. يا له من طفل ولعب فقط ست دقائق. كسر القلب للطفل. كان أول واحد هناك يعانق الجميع.

“من الصعب ابتلاعك لأنك تعرف فقط مقدار ما يعنيه. كان عليه أن يلمس الجليد ، ويحصل على بعض الوقت هناك ، لكنه كان صعبًا. سرعة تلك اللعبة ، للعب خلال آخر (40) دقيقة دون مدافع ، هذه طحن “.

في الواقع ، كان التواجد بدون ثيودور في معظم اللعبة يعني دقائق ثقيلة لبقية فيلق الدفاع في كندا ، أي أفضل زوج من Devon Toews و Cale Makar ، اللذان لعبوا 28:06 و 25:53 على التوالي.

لقد أثر ذلك مع سويد تقطعت 3-1 بفرض العمل الإضافي.

قال كونور مكدافيد: “اعتقدت أن الأمر يؤلمنا كثيرًا”. إنه لاعب رائع وهو صعب. لقد رأيت يا رفاق وتيرة الليلة ، وشعرنا بالسرعة ، وكان من الصعب على أولئك الذين يلعبون خمسة ، ودافعنا ربما أكثر من اللازم ، لكن هؤلاء الخمسة د. لقد قاموا بعمل رائع “.

ليس من الواضح الآن ما إذا كان سانهايم سيحتل على بقعة ثيودور إلى جانب درو دوتي أو كوبر سيقوم بتجديد أزواجه. لدى كندا يومين من التدريب قبل مباراتها الثانية من البطولة ليلة السبت ضد فريق الولايات المتحدة الأمريكية.

تم خلط المراجعات لتنسيق العمل الإضافي لمدة 10 دقائق ، مع ناثان ماكينون قائلاً إنه لم يكن لديه مصلحة على الإطلاق في استيراده لموسم NHL العادي.

“ربما سبعة” ، قال. “لا أستطيع أن أصدق أنني نظرت إلى كونور على هذا الاندفاع (اثنين على واحد في الوقت الإضافي). بالكاد رأيت أنني كنت متعبًا جدًا في هذا الاندفاع. كنت سعيدًا عندما سجل مارنر. لم يتبق لي الكثير لأعطيه “.