كن حذرًا من التراجع الشعبي

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



نحن في منتصف أسابيع وداع الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، حيث تتراكم الإصابات، وقد يكون اختيار اللاعبين المناسبين لقائمة كرة القدم الخيالية الخاصة بك أمرًا صعبًا إذا كنت لا تبحث في المكان المناسب.

ينظر معظم الناس ببساطة إلى ما حدث الأسبوع الماضي ويختارون اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من النقاط، بغض النظر عن السياق. إنهم مطاردو النقاط، ويتخذون قرارهم بشأن ما كان. يتمتع المديرون الأذكياء بمعرفة أعمق باللعبة، ويفهمون المباريات ويتخذون قراراتهم بناءً على ما سيحدث. يمكن أن يكون خطًا رفيعًا، لكن إذا بقيت على الجانب الأيمن، فسوف تخرج إلى القمة.

إذا كان الشاحن الذي يعود إلى الخلف Kimani Vidal متاحًا في الدوري الخاص بك، فمن المؤكد أنه سيكون المطالبة الأكثر شيوعًا للتنازل. لقد فاجأ الجميع بالتفوق على زميله حسن هاسكينز وقام بتقطيع الدلافين لمسافة 124 ياردة على 18 عربة. أضاف أيضًا ثلاثة مسكات لمسافة 14 ياردة وهبوطًا، وتركت الأرقام الجميع يسيل لعابه بشأن الاحتمالات. لكن هل يستطيع تكرارها؟ يبدو من غير المرجح.

<br />

ليس فقط دفاع ميامي هو الأسوأ في اتحاد كرة القدم الأميركي، ولكن الجدول الزمني القادم لفريق Chargers يتضمن مباريات ضد Colts وVikings وSteelers وJaguars – وجميعهم يقومون بعمل جيد في خنق السباق. إنهم لن يستسلموا بالطريقة التي اتبعها فريق Dolphins، ومع مخاوف خط هجوم Chargers – فهم الآن يفتقدون ثلاثة لاعبين أساسيين – سيكون الفوز بالمعركة في الخنادق أمرًا صعبًا للغاية. ناهيك عن أننا يجب أن نشهد عودة أوماريون هامبتون في غضون أسابيع قليلة على أي حال، لذا فإن فيدال يعمل بالفعل في الوقت الضائع.

إذا كنت تتطلع إلى إحداث ضجة كبيرة في التنازلات هذا الأسبوع، فهذا هو الوقت المناسب لإضافة نهاية براون الضيقة هارولد فانين جونيور. لقد كان سلعة رائجة بعد أسبوع، ولكن تم إسقاطه في العديد من الدوريات، حيث كان ديفيد نجوكو يرى المزيد من اللقطات والمزيد من الأهداف.

لسوء الحظ، غادر نجوكو مباراة الأحد بسبب إصابة في الركبة، وتشير التقارير الأخيرة إلى أنه قد يغيب عن بعض المباريات. تأتي هذه المباريات ضد Dolphins وPatriots وJets وRavens – حيث تم تصنيف جميع الأربعة في المراكز العشرة الأولى في نقاط الخيال المسموح بها حتى النهاية الضيقة. بالطريقة التي يميل بها لاعب الوسط في براونز ديلون غابرييل إلى نهايته الضيقة، من المقرر أن يحقق فانين زيادة كبيرة في كل من اللقطات والأهداف. وهذا بدوره يؤدي إلى إنتاج خيالي أفضل بكثير.

جعل كل لعبة NFL تؤتي ثمارها المستضعف حيث يصبح مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات سهلة للاعبين

لا توجد التزامات طوال الموسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم الرمز الترويجي نيويورك بوست5 للحصول على 50 دولارًا من أرصدة الموقع عندما تلعب بـ 5 دولارات! يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMAZ) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org. نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369). تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف الرمز الترويجي Underdog حسب الموقع.

في مجتمع الخيال، نشير إلى اللاعبين بالطباشير الجيد والطباشير السيئ. الطباشير الجيد يعني أن اللاعب يتمتع بشعبية كبيرة ولسبب وجيه. تريد أن تلعب معه. الطباشير السيئ يعني أن اللاعب يحظى بشعبية ولكن لا ينبغي الاعتماد عليه من أجل الجودة أو الإنتاج المتسق. فيما يتعلق بفيدال وفانين، يجب أن تعرف أيهما. لا تكن مطاردًا للنقاط وتقع في فخ الطباشير السيئ.

هوارد بندر هو رئيس المحتوى في FantasyAlarm.com. تابعوه على X @rotobuzzguy وشاهده في برنامج “Fantasy Alarm Radio Show” الحائز على جوائز على قناة SiriusXM للرياضات الخيالية طوال أيام الأسبوع من الساعة 6 إلى 8 مساءً. انتقل إلى موقع FantasyAlarm.com للحصول على جميع أخبار ونصائح كرة القدم الخيالية.