كن حذرًا من شيء واحد عند زراعة الخزامى في منزلك أو حديقتك إذا كنت تملك حيوانات أليفة

إذا كان لديك قطة أو كلب ، فقد تبحث بالفعل عن طرق لجعل مساحة المعيشة أكثر ملائمة للحيوانات الأليفة. عادةً ما تكون الاحتفاظ بأصدقائك في آمنة وسعداء من أهم أولوياتك كمالك للحيوانات الأليفة – وعندما يتعلق الأمر بالسلامة ، يمكن أن تكون نباتات منزلك وحديقة الفناء الخلفي من أهم المخاوف للكلاب والقطط. ربما تعرف بالفعل أن كل شيء من نباتات بوثوس الشعبية إلى الزنابق الشائعة قد تم إدراجها على أنها غير آمنة وخطورة للحيوانات الأليفة. ومع ذلك ، ربما لم تكن قد أدركت أن الخزامى يتم تعريفه أيضًا بواسطة ASPCA على أنه سام للكلاب والقطط والخيول.
يعد Lavender ، المعروف أيضًا باسم Lavendula Angustifolia ، أحد تلك المكونات الشائعة الموجودة في الكثير من المنازل. غالبًا ما يتم استخدامه في مختلف عمال النظافة المنزلية ومنعطرات الهواء بسبب فوائده المعروفة للبشر ، بما في ذلك الحد من التوتر ، وتحسين النوم ، وتخفيف القلق والاكتئاب. ومع ذلك ، يحتوي اللافندر على كل من Linalool ، وهو كحول تيربين يمنح النبات رائحة الأزهار ، وخلات Linalyl ، وهي مادة كيميائية عطرية طبيعية موجودة في الكثير من الزيوت الأساسية. يوفر كل من هذه المركبات الخزامى خصائصها العلاجية ولكن يمكن أن تكون غير آمنة لحيواناتك الأليفة ، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو مركزة للغاية. مع وضع ذلك في الاعتبار ، هناك العديد من الأشياء التي قد ترغب في مراعاتها قبل زراعة الخزامى في منزلك أو حديقتك إذا كنت ترغب في التأكد من سلامة حيواناتك الأليفة.
كيف تؤثر على الحيوانات الأليفة
أولاً ، دعونا نفهم أساسيات كيف يؤثر الخزامى على حيواناتك الأليفة. يفتقر كل من الكلاب والقطط إلى الإنزيمات اللازمة في كبدهم لمعالجة المركبات الضارة الموجودة في الخزامى. الكبد هو نظام تصفية حيوانك الأليف ، مما يضمن أن المواد الضارة تترك الجسم أو يتم تحويلها إلى شيء مفيد لتزدهر الأنظمة. عندما يكون الكبد غير قادر على تصفية مادة ما بشكل صحيح ، يمكن أن يؤدي إلى تراكم السموم التي يمكن أن تؤدي في الحالات القصوى إلى فشل الكبد. ومع ذلك ، هناك الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها ، مثل بالضبط كيف يكون اللافندر السام بكميات مختلفة ولماذا يشكل خطورة على حيواناتك الأليفة.
في شكل نباتها ، تكون كمية المركبات الضارة منخفضة بدرجة كافية بحيث تكون القلق الأكثر شيوعًا هي القضايا المعوية ، مما يؤدي إلى اضطراب في المعدة والإسهال والقيء في كل من القطط والكلاب. ومع ذلك ، فإن القلق الأكثر خطورة هو استخدامه في الزيوت الأساسية ، والتي تحتوي على مستويات شديدة التركيز من مركبات النبات ، ويمكن أن تؤدي إلى تسمم الخزامى ، وخاصة في القطط. في حين أن هناك دراسات تُظهر العلاج العطري لافندر آمنًا للاستخدام على الكلاب ويمكن أن تساعدهم في الاسترخاء ، فهناك عواقب أكثر خطورة على القطط. يمكن أن يسبب ملامسة جلد الزيت الأساسي على القطط تهيجًا وحرقًا – حتى وجود جوهر الخزامى في الهواء يمكن أن يسبب تهيجًا على جلدهم. علامات على أن حيوانك الأليف قد تعرض لمستويات سامة من الخزامى تسيل للسيلان والخمول وصعوبة التنفس.
نصائح لتجنب هذا
هناك الكثير من النباتات المنزلية التي يجب ألا تنموها أبدًا في منزل مع حيوانات أليفة ، لكن الخزامى ليس بالضرورة أحدها. لمجرد أن القطط الغريبة والكلاب المذهلة تحب الدخول إلى النباتات والحديقة المحفوظة بوعاء ، فهذا لا يعني أنك بحاجة إلى التخلص من الخزامى. على الرغم من أن الخيار الأكثر أمانًا هو تخليص منزلك من كل الأشياء اللافندر ، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من النصائح للحفاظ على حيواناتك الأليفة من حديقتك وطرق أخرى لمنع أصدقائك الفرويين من الاتصال بالمواد الضارة. في نهاية المطاف ، الأمر متروك لك أن تزن الفوائد لك مع المخاوف التي لديك من أجل سلامة حيوانك الأليف.
إذا كنت ترغب في التمسك بالخزامى ، نوصيك بالتأكد من أن مصانع الخزامى الخاصة بك خارج كل حيوانات حيوانات أليفة. فكر في إبقائها على أرفف عالية لا يمكن الوصول إليها لأصدقائك الأربعة أرجل أو عرضها في الغرف التي لا يمكنهم الوصول إليها. إذا احتفظت بافندر في حديقتك ، فضع سياجًا حولها وتأكد من الإشراف على وقت الحيوانات الأليفة في الهواء الطلق. بالنسبة لأولياء الأمور القطط الذين يحبون منتجات مثل الزيوت والبخاخات والشموع ، فأنت تريد التأكد من تجنب استخدامها في مناطق في منزلك التي تحب أن تكون فيها قطتك. يمكنك أيضًا البحث عن منتجات صديقة للحيوانات الأليفة والتي ستحتوي فقط على مستويات غير ضارة من الخزامى. من المهم طلب الرعاية البيطرية في أقرب وقت ممكن إذا كنت تشك في أن حيوانك الأليف قد تناول أي قدر من الخزامى.