كن حذرًا من شيء واحد عند زراعة الخزامى في منزلك أو حديقتك إذا كنت تملك حيوانات أليفة

إذا كان لديك قطة أو كلب ، فقد تبحث بالفعل عن طرق لجعل مساحة المعيشة أكثر ملائمة للحيوانات الأليفة. عادةً ما تكون الاحتفاظ بأصدقائك في آمنة وسعداء من أهم أولوياتك كمالك للحيوانات الأليفة – وعندما يتعلق الأمر بالسلامة ، يمكن أن تكون نباتات منزلك وحديقة الفناء الخلفي من أهم المخاوف للكلاب والقطط. ربما تعرف بالفعل أن كل شيء من نباتات بوثوس الشعبية إلى الزنابق الشائعة قد تم إدراجها على أنها غير آمنة وخطورة للحيوانات الأليفة. ومع ذلك ، ربما لم تكن قد أدركت أن الخزامى يتم تعريفه أيضًا بواسطة ASPCA على أنه سام للكلاب والقطط والخيول.

يعد Lavender ، المعروف أيضًا باسم Lavendula Angustifolia ، أحد تلك المكونات الشائعة الموجودة في الكثير من المنازل. غالبًا ما يتم استخدامه في مختلف عمال النظافة المنزلية ومنعطرات الهواء بسبب فوائده المعروفة للبشر ، بما في ذلك الحد من التوتر ، وتحسين النوم ، وتخفيف القلق والاكتئاب. ومع ذلك ، يحتوي اللافندر على كل من Linalool ، وهو كحول تيربين يمنح النبات رائحة الأزهار ، وخلات Linalyl ، وهي مادة كيميائية عطرية طبيعية موجودة في الكثير من الزيوت الأساسية. يوفر كل من هذه المركبات الخزامى خصائصها العلاجية ولكن يمكن أن تكون غير آمنة لحيواناتك الأليفة ، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو مركزة للغاية. مع وضع ذلك في الاعتبار ، هناك العديد من الأشياء التي قد ترغب في مراعاتها قبل زراعة الخزامى في منزلك أو حديقتك إذا كنت ترغب في التأكد من سلامة حيواناتك الأليفة.