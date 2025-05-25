كودي رودس ، عودة برونسون ريد

انتهت توقف Cody Rhodes بعد WrestleMania ، ولم يضيع WWE أي وقت من الوقت لإعداد مباراته التالية

عاد رودس إلى WWE لأول مرة منذ خسارته بطولة WWE بلا منازع في WrestleMania 41 لإنقاذ Jey Uso من هجوم من بطل جديد جون سينا ​​لإغلاق “الحدث الرئيسي ليلة السبت” من Yuengling في تامبا ، فلوريدا. ليلة السبت.

سينا ، بعد هزيمة R-Truth في وقت سابق من الليل ، قد أزعجت في شريحة مع USO لمساعدة Logan Paul على الفوز ببطل العالم للوزن الثقيل لأن حياته المهنية التي تنتهي بلقب العالم الآخر في أيدي يوتيوبر “تدمر المصارعة”.

بذل سينا ​​قصارى جهده من خلال سحب المرجع من الحلبة عندما بدا USO قد فازت المباراة مع دفقة الضفدع. وبدلاً من ذلك ، قام رودس بتسليم صليب رودس إلى سينا ​​وسمحت لـ USO بالفوز برمح لبول – الذي فاته تأرجح في كابوس أمريكا مع مفاصله النحاسية.