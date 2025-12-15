كوري سيجر “لا” يتم التسوق بعد شائعات يانكيز: رينجرز جي إم

قد لا يكون أحد أفضل نقاط التوقف القصيرة في لعبة البيسبول متاحًا.

بعد أسابيع من التكهنات بتخفيض الرواتب، صرح كريس يونج، المدير العام لفريق رينجرز، أن الفريق – على الرغم من الاهتمام بالدوري – “لا يتسوق” كوري سيجر.

قال يونج يوم الأحد على راديو MLB Network Radio: “بينما أفهم أن الفرق تقوم بتسجيل الوصول، أعتقد أن هذا مبالغ فيه”.

“نحن لا نتسوق مع Corey Seager، بل نريد أن يساعدنا Corey Seager في الفوز ببطولتنا القادمة.”

وقع سيجر، 31 عامًا، مع رينجرز كوكيل مجاني بعد موسم 2021، ووقع عقدًا مدته 10 سنوات بقيمة 325 مليون دولار – وهو الأكبر في تاريخ الامتياز.

لديه ست سنوات و189 مليون دولار متبقية في عقده، وعلى الرغم من معاناته من بعض الإصابات، فقد كان قوة في تشكيلة رينجرز.

حصل نجم دودجرز السابق على لقب كل النجوم في ثلاثة من مواسمه الأربعة الأولى في تكساس – وساعد في توجيه رينجرز إلى أول بطولة عالمية للامتياز في عام 2023، متغلبًا على دياموندباكس.

في عام 2025، كان لدى Seager خط مائل يبلغ 271/.373/.487 مع 21 نقطة على أرضه في 102 مباراة.

قال يونغ إن بعض تحركات رينجرز الأخرى في هذا الموسم، ولا سيما تداول زميله اللاعب ذو الراتب المرتفع ماركوس سيمين إلى ميتس، ربما أعطت الفرق فكرة خاطئة.

قال يونج: “لأي سبب من الأسباب، ربما ظنوا أنه من خلال التداول (Semien) سنكون منفتحين على كوري، لقد تم استدعاء عدد من الفرق”. “لقد وصفوا كوري بأنه ربما، إذا كان وكيلًا حرًا، فسيكون أفضل لاعب وكيل حر في السوق الآن.”

تم ربط فريق يانكيز كطالب محتمل لنجم كل النجوم خمس مرات، نظرًا لعدم اليقين لدى الفريق عند دخول عام 2026.

بعد عام 2025 المخيب للآمال والذي أعقبه عملية جراحية خارج الموسم، من المتوقع أن يغيب أنتوني فولبي عن بداية الموسم المقبل.

من المتوقع أن يشهد الاستحواذ على الموعد النهائي للتجارة، خوسيه كاباليرو، الجزء الأكبر من عبء العمل القصير في غياب فولبي – لكن المدير العام بريان كاشمان اعترف بأنه ليس لديه “أي فكرة” عن كيفية تغيير المنصب في عام 2026.

قال كاشمان خلال الاجتماعات الشتوية الأسبوع الماضي: “لا يمكنك أبدًا التنبؤ برحلة شخص ما، أو تأثيره”. “(فولبي وكاباليرو) كلاهما لاعبان جيدان في حد ذاتها، ولكن… ما زلت أصدق كل ما شعرنا به تجاه (فولبي) قبل الجراحة، وأنا سعيد بوجود كابي أيضًا. لذلك ليس لدي أي فكرة إلى أين ستتجه الأمور”.