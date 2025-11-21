كوري سيجر مرتبط باليانكيز في سيناريو تجارة رينجرز الجذري

قد يكون اللاعب القصير الذي هرب متاحًا هذا الشتاء، لكن فريق يانكيز قد لا يكون في نفس الموقف الانتهازي للانقضاض.

تخطط ملكية رينجرز لخفض الرواتب لعام 2026، وفقًا لصحيفة دالاس مورنينج نيوز، وقد تؤدي شدة هذه الإجراءات بالفريق إلى احتمال تداول النجوم ذوي الأسعار المرتفعة مثل شورتستوب كوري سيجر أو الآس جاكوب ديجروم.

في حالة إتاحة Seager، فقد ربط البعض فريق Yankees منذ أن أظهروا اهتمامًا سابقًا وافتقار أنتوني فولبي إلى التطوير في ثلاثة مواسم.

ومع ذلك، فإن رواتب يانكيز تقترب بالفعل من مبلغ 300 مليون دولار الذي يستخدمه هال شتاينبرينر كنقطة مرجعية ولا يزال الفريق يأمل في التوقيع مع كودي بيلينجر.

لا يزال أمام Seager ست سنوات و189 مليون دولار متبقية على عقد مدته 10 سنوات بقيمة 325 مليون دولار وقعه مع رينجرز بعد موسم 2021.

قال كريس يونج، رئيس عمليات البيسبول في رينجرز، خلال اجتماعات جنرال موتورز، لموقع MLB.com: “فكرتي الرئيسية هي أننا سنحصل على رواتب عالية بما يكفي لتحقيق الفوز”. “لدينا مجموعة أساسية رائعة. نحن في وضع رائع. لا يتعين علينا القيام بأي تحركات لاستيعاب كشوف المرتبات أو شراء المرونة في كشوف المرتبات، إذا جاز التعبير. نحن في وضع جيد”.

“لكننا نتوقع الفوز بأي رقم لدينا. أنا واثق جدًا من أننا سنكون قادرين على تشكيل فريق جيد جدًا، مهما كان رقم الرواتب.”

دخلت Seager الوكالة الحرة في عام 2021 بعد مسيرة قوية مع فريق Dodgers وتوقع الكثيرون أن يكون فريق Yankees وجهة منطقية.

بدت نقطة التوقف القصيرة وكأنها مناسبة طبيعية في ذا برونكس نظرًا لحاجة الفريق الصارخة إلى المركز المتميز، والجانب العلوي من مضربه الأيسر الذي لعب 81 مباراة في ملعب يانكي والمرونة المالية التي كان يتمتع بها يانكيز في ذلك الوقت.

انتهت تجربة Gleyber Torres عند نقطة التوقف القصيرة، حيث بدأ لاعب Quad-A Andrew Velazquez بالفعل خسارة المباراة البرية أمام Red Sox.

ومع ذلك، كان يانكيز ينتظرون فولبي في خطوط الأنابيب.

توقعت معظم المواقع فولبي كنجم مستقبلي في هذا المنصب واختار فريق يانكيز عدم ملاحقة Seager كما فعل الرينجرز، مما أدى إلى هبوطه في تكساس.

حسنًا، بعد أربعة أيام من انتهاء الموسم، لم يثبت أن الانتظار في فولبي أمر حكيم.

قام فولبي بقطع .222/.283/.379 بـ .622 OPS، حيث أطلق المشجعون صيحات الاستهجان عليه بلا رحمة خلال التصفيات. حتى دفاعه عن Gold-Glove وركضه الأساسي قد تدهور.

ومع ذلك، حتى لو أراد اليانكيون المضي قدمًا، فسيكون ذلك أمرًا صعبًا.

لا يبذل فولبي الكثير ويبدو أن الفريق مصمم على منحه كل فرصة للنجاح، حتى لو اختلف المشجعون.

تتوقع عقود Cot’s Baseball أن يكون لدى يانكيز حوالي 281 مليون دولار من الرواتب، وقد أوضح شتاينبرينر أنه لا يعتقد أنه بحاجة إلى دعم رواتب تزيد عن 300 مليون دولار كل عام.

إن إضافة مبلغ 31.5 مليون دولار لـ Seager سيضيف عقدًا ضخمًا آخر إلى الكتب في الوقت الذي لا يزال فيه يانكيز يمتلك جيانكارلو ستانتون لمدة عامين آخرين على الأقل مقابل 56 مليون دولار، مع دفع كارلوس رودون وجيريت كول أيضًا أكثر من 63 مليون دولار مجتمعة للمواسم الثلاثة القادمة.

ومن ناحية رينجرز، يبقى أن نرى ما إذا كان الفريق سيضطر إلى القيام بمثل هذه التحركات الجذرية.

قالت صحيفة دالاس مورنينج نيوز إنه من غير المؤكد ما إذا كان الفريق سيحصل على تخفيض طفيف أو كبير في كشوف المرتبات، لأنه من الناحية النظرية، فإن تداول أي منهما أو كليهما سيضر بفرصة الفريق للفوز.

لا يستطيع Seager منع التجارة مع فريق Yankees نظرًا لأنهم ليسوا مدرجين في قائمة عدم التجارة الخاصة به، لكل منفذ.

نشر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا موسم 6.2 BWAR في العام الماضي، حيث نشر .860 OPS مع 21 لاعبًا و 50 RBIs في 102 مباراة.

وقال يونج: “نحن نحب مجموعة اللاعبين التي لدينا، وسيتعين علينا تقييم ما إذا كانت هناك طرق لتحسين هذه المجموعة”. “إن التزامنا هو تجميع أفضل فريق ممكن معًا. لسوء الحظ، كما هو الحال في طبيعة لعبة البيسبول، يتعين عليك أحيانًا اتخاذ قرارات صعبة بشأن اللاعبين الذين تحبهم، والذين كانوا جزءًا من المجموعة الأساسية.

“لا أعتقد أنك ستشهد تغييرات شاملة حيث نستبدل تسعة لاعبين في المراكز، لكنني أعتقد أن هذا التغيير يمكن أن يكون جيدًا. سيمر كل فريق بالتغيير. لن يقوم أي فريق بإعادة نفس القائمة بالضبط. لا أستطيع أن أخبرك من هو هذا، لكنني فقط أقول إننا منفتحون فيما يتعلق بالأفراد”.