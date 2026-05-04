كوستكو مايو 2026: أفضل النباتات الجديدة للشراء هذا الشهر

كل شهر، تقدم كوستكو منتجات جديدة توفر أموال الأعضاء دون التضحية بالجودة. بالنسبة إلى البستانيين، يعد شهر مايو شهرًا رئيسيًا لشراء وزراعة إضافات جديدة للحديقة، ولن يخيب اختيار كوستكو للنباتات في مايو 2026. من النباتات المنزلية إلى الشتلات الجاهزة للزرع، تصل هذه المنتجات الجديدة إلى الرفوف في الوقت المناسب لموسم الزراعة. هذا العام، تبيع كوستكو أفضل النباتات عبر الإنترنت من بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في مجال البستنة، بما في ذلك Heirloom وCosta Farms وAlder & Oaks.

يقوم الأعضاء بالفعل بمسح الرفوف في المتاجر بحثًا عن أفضل النباتات الجديدة للشراء هذا الشهر، ولكن لدى كوستكو أيضًا مجموعة واسعة من النباتات الحية المتاحة للتسليم من خلال الصفقات عبر الإنترنت فقط. لقد بحثنا عن أحدث الإضافات إلى مجموعة نباتات كوستكو لشهر مايو 2026، ووجدنا 13 زهرة وشجيرة وأشجار فاكهة ونباتات منزلية يهتم بها الأعضاء بالفعل، بما في ذلك نباتات التوت وشجيرات الدفلى المزهرة والورود المتوارثة وحتى نباتات البوثوس المحفوظة بوعاء، والتي تعد من بين النباتات المنزلية الأعلى تقييمًا التي يمكن الحصول عليها في كوستكو. في حين أن معظم هذه المصانع مدرجة كصفقات عبر الإنترنت فقط، فقد يكون من الجيد التحقق من المستودع المحلي الخاص بك قبل الشراء عبر الإنترنت إذا كنت قلقًا بشأن تلف الشحن للسلع الأكثر حساسية. يحتوي كل مستودع على مجموعة مختلفة من العناصر التي قد تستحق وقتك.