كوستكو مايو 2026: أفضل النباتات الجديدة للشراء هذا الشهر

كل شهر، تقدم كوستكو منتجات جديدة توفر أموال الأعضاء دون التضحية بالجودة. بالنسبة إلى البستانيين، يعد شهر مايو شهرًا رئيسيًا لشراء وزراعة إضافات جديدة للحديقة، ولن يخيب اختيار كوستكو للنباتات في مايو 2026. من النباتات المنزلية إلى الشتلات الجاهزة للزرع، تصل هذه المنتجات الجديدة إلى الرفوف في الوقت المناسب لموسم الزراعة. هذا العام، تبيع كوستكو أفضل النباتات عبر الإنترنت من بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في مجال البستنة، بما في ذلك Heirloom وCosta Farms وAlder & Oaks.
يقوم الأعضاء بالفعل بمسح الرفوف في المتاجر بحثًا عن أفضل النباتات الجديدة للشراء هذا الشهر، ولكن لدى كوستكو أيضًا مجموعة واسعة من النباتات الحية المتاحة للتسليم من خلال الصفقات عبر الإنترنت فقط. لقد بحثنا عن أحدث الإضافات إلى مجموعة نباتات كوستكو لشهر مايو 2026، ووجدنا 13 زهرة وشجيرة وأشجار فاكهة ونباتات منزلية يهتم بها الأعضاء بالفعل، بما في ذلك نباتات التوت وشجيرات الدفلى المزهرة والورود المتوارثة وحتى نباتات البوثوس المحفوظة بوعاء، والتي تعد من بين النباتات المنزلية الأعلى تقييمًا التي يمكن الحصول عليها في كوستكو. في حين أن معظم هذه المصانع مدرجة كصفقات عبر الإنترنت فقط، فقد يكون من الجيد التحقق من المستودع المحلي الخاص بك قبل الشراء عبر الإنترنت إذا كنت قلقًا بشأن تلف الشحن للسلع الأكثر حساسية. يحتوي كل مستودع على مجموعة مختلفة من العناصر التي قد تستحق وقتك.
نباتات التوت
بدأت كوستكو للتو في بيع مجموعتين من نباتات Alder & Oak Blueberry الجاهزة للزراعة، وهي مثالية للمناخات الباردة التي تشهد آخر علامات مرور الصقيع في شهر مايو. في حين أن الصنف المحدد غير مدرج، يمكن زراعة التوت البري الدائم في الأرض في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9. وقد تكون أيضًا مناسبة لزراعة الحاويات في مناطق أخرى. لا يمكن شراء هذه النباتات إلا عبر الإنترنت ويستغرق تسليمها ما يصل إلى سبعة أيام. يمكنك أن تتوقع أن يتراوح حجمها بين 6 و12 بوصة عند التسليم.
مجموعة الورود القوية والمذهلة من هيرلوم
تضم المجموعة القوية والمذهلة من Heirloom تسعة أنواع من ورود Heirloom، بما في ذلك “Parfuma Earth Angel”، و”Carefree Wonder”، و”Iceberg”، و”Sunbelt Savannah”، و”Sunbelt Plum Perfect”، و”Zephirine Drouhin”، و”Morden Blush”، و”Lyda Rose”، و”Bonica”. تُباع هذه الورود على شكل ورود منفردة ومحفوظة في أصيص وجاهزة للزراعة بمجرد وصولها. تعتني شركة Heirloom بتحضير كل نبات قبل الشحن حتى يصل بصحة جيدة وجاهزًا للذهاب إلى الأرض. يمكن أن تكون الأصناف من هذه المجموعة قوية في المناطق من 3 إلى 10 حسب اختيارك.
شجيرات الياسمين النجمية
يعد مصنع Alder & Oak Staked Star Jasmine الجديد بلا شك أحد النباتات التي ستصل إلى أرفف Costco والتي لن ترغب في تفويتها في شهر مايو. وفقًا لموقع كوستكو الإلكتروني، يمكن شحن هذا المصنع المتاح عبر الإنترنت فقط إلى منزلك مقابل 84 دولارًا فقط. ومع ذلك، فقد أبلغ المتسوقون الجدد عن العثور على نباتات مماثلة – على الرغم من أنها قد لا تكون من نوع Alder & Oaks – في المتجر بأسعار أقل. يتم شحن نبات الياسمين النجمي Alder & Oaks الموجود عبر الإنترنت فقط كمصنع يبلغ من العمر عامين أو ثلاثة أعوام ويبلغ طوله حوالي 36 بوصة وجاهز للزراعة في الأرض في المناطق من 7 إلى 11.
شجيرات الدفلى المزهرة
صفقة أخرى عبر الإنترنت فقط يمكنك العثور عليها في كوستكو في مايو هي هذه العبوة المكونة من عبوتين من Costa Farms Oleander (Nerium oleander). الدفلى عبارة عن شجيرة مزهرة معمرة في المناطق من 8 إلى 10، ولكن يمكن زراعتها في حدائق الحاويات في المناخات الباردة. إذا كنت تبحث عن نبات قليل الصيانة ينتج أزهارًا مذهلة في الربيع والخريف، فقد يكون تعلم زراعة الدفلى والعناية بها هو الخيار الصحيح لك. تقوم كوستكو بشحن شجيرات الدفلى الصغيرة هذه على ارتفاع حوالي 26 بوصة في أواني الحضانة، بحيث يمكنك زرعها بسهولة على الأرض أو الحاويات.
أشجار الآنسة الصغيرة فيجي
يعد The Alder & Oak Little Miss Figgy (Ficus carica ‘Majoam’ Little Miss Figgy) في كوستكو صفقة رائعة أخرى يجب البحث عنها في شهر مايو. عبر الإنترنت، يمكن للأعضاء شراء شجرتين محفوظتين بوعاء من نوع “Little Miss Figgy” مقابل 95 دولارًا، وهو مبلغ يعد مبلغًا باهظًا مقارنة بأسعار المنافسين البالغة 72 دولارًا مقابل شجرة واحدة فقط. تنمو شجرة التين القزمية هذه ليصل طولها إلى حوالي 5 أقدام في المناطق من 7 إلى 10، مما يجعلها أيضًا مثالية لزراعة الحدائق في المناخات الباردة. يتم شحن النبات بطول 16 إلى 22 بوصة في حاويات الحضانة، لذا فهو جاهز للزراعة.
أشجار البرتقال كارا كارا
شجرة فاكهة أخرى يمكنك الحصول عليها في كوستكو في شهر مايو، وهي شجرة Alder & Oak Cara Cara Orange شبه القزمة (Citrus sinensis ‘Cara Cara’) معروفة بأنها أحلى من البرتقال العادي، ويمكن زراعتها في حاويات. إذا كنت ترغب في وضعها في الأرض، يمكنك زراعة هذه الشجرة المعمرة في المناطق من 8 إلى 11. ويتم شحنها على ارتفاع يتراوح من 24 إلى 36 بوصة، ويمكن أن يصل طولها إلى 15 قدمًا عندما تنضج تمامًا. تجعل كوستكو هذه الشجرة الإنتاجية ميسورة التكلفة بسعر 100 دولار مقارنة بـ 120 دولارًا من تجار التجزئة الآخرين.
حقنة “ملكة جمال كيم” أرجواني
تعتبر أرجواني Syringa ‘Miss Kim’ الجديدة (Syringa patula ‘Miss Kim’) من Fisher Farms من مصانع كوستكو الرائعة للبستانيين ذوي الصيانة المنخفضة. مع وجود ثلاث نباتات في هذه الصفقة المتوفرة عبر الإنترنت فقط والتي يمكن زراعتها في الأرض في المناطق من 3 إلى 8، يمكنك بسهولة إنشاء مناظر طبيعية ساحرة. يتم شحن النباتات على شكل شجيرات محفوظ بوعاء عمرها عامين ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى 7 أقدام وعرضها 6 أقدام. تعتبر أرجواني “Miss Kim” أكثر إحكاما بكثير من الأصناف الأخرى، والتي يمكن أن يصل طولها إلى ما بين 15 و30 قدمًا.
نباتات البوثوس المنزلية المعدة مسبقًا
عضو آخر مفضل من مزارع كوستا، كوستكو يبيع Pothos عبر الإنترنت فقط في وعاء الري الذاتي. على الرغم من أن هذه إضافة جديدة إلى المتاجر، إلا أن الأعضاء يشيدون بالفعل بالمصنع لنموه الصحي وحالته عالية الجودة التي يصل إليها عند شحنه إلى منازلهم. تعتبر الأواني ذاتية السقي حلاً ميسور التكلفة للحفاظ على رطوبة نباتاتك في الأصيص، ويأتي هذا النبات محفوظًا في أصيص مسبقًا، مما يجعل العناية بهذه النبتة المنزلية منخفضة الصيانة بالفعل أسهل.
تسلق الورود عن طريق الإرث
إذا كنت تحب تسلق الورود، فلن ترغب في تفويت حدث كوستكو في مايو 2026 الذي يضم Top Climbing Roses by Heirloom. حتى 14 مايو، يمكنك طلب إحدى ورود التسلق الأعلى تقييمًا من Heirloom، بما في ذلك “White Eden Climber” و”Polka” و”Don Juan” و”Arborose Jasmina” و”Eden Climber”. تصل الشجيرات على شكل نبات ورد محفوظ بوعاء ذو جذر واحد وجاهز للزراعة في المناطق من 5 إلى 10. هذه الورود متاحة فقط طالما استمرت الإمدادات. لقد استحوذت بالفعل على اهتمام الأعضاء عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بها لجودتها وتغليفها.
أشجار السرو ليلاند
شجرة أخرى عالية الجودة يمكنك استخدامها لسياج خصوصية كبير من كوستكو في شهر مايو هي Alder & Oak Leyland Cypress (x Cupressocyparis leylandii). هذه الشجرة ليست للمساحات الصغيرة، ولكن أوراق الشجر الكثيفة سريعة النمو تعتبر رائعة للحدود الطبيعية في المناطق من 6 إلى 10. يصل ارتفاع شجرة السرو ليلاند إلى 24 إلى 36 بوصة ويمكن أن تنمو حتى 5 أقدام سنويًا، ويصل ارتفاعها الناضج إلى 40 إلى 60 قدمًا. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتحمل التشذيب الثقيل، لذلك يمكنك بسهولة تدريبه على أي شكل.
أشجار الليمون النيوزيلندية
شجرة عصير الليمون النيوزيلندية هي شجرة حمضيات شبه قزمة متوفرة في كوستكو في شهر مايو. على عكس معظم أشجار الليمون، تشتهر شجرة عصير الليمون النيوزيلندية بإنتاج الليمون الحلو الذي يعتبر مثاليًا لصنع عصير الليمون الطبيعي دون أي سكر مضاف. يمكن زراعة هذا المنتج الثقيل في الأرض في المناطق من 9 إلى 11. ويصل كنبات يبلغ من العمر 2 أو 3 سنوات ويبلغ طوله حوالي 30 إلى 36 بوصة ويمكن أن يصل طوله إلى ما بين 10 و 15 قدمًا عندما ينضج تمامًا.
أشجار التنوب ألبرتا القزمة الحلزونية
للحصول على شيء يمكن استخدامه كميزة موضعية، فكر في مجموعة كوستكو المكونة من 3 أشجار من أشجار التنوب الحلزونية القزمة ألبرتا. يمكن لهذه الأعمال الفنية الحية الدائمة أن ترفع مستوى أي منظر طبيعي في المناطق من 2 إلى 8. وتصل على شكل شجيرات عمرها 3 سنوات يمكن الاحتفاظ بها في حاويات أو زراعتها في الأرض. عندما يصلون إلى مرحلة النضج، يمكنهم الوقوف حتى ارتفاع 8 أقدام. هذه الشجيرات بطيئة النمو وتعتبر سهلة العناية بها.
مجموعة ورد الإرث العطرة
للحصول على تخفيضات كوستكو أخرى تتميز بالورود حتى نفاذ الكمية، أو حتى 14 مايو، تحقق من Top Fragrant Roses by Heirloom. في هذه المجموعة، يمكنك الحصول على ثلاثة نباتات من الألوان الوردية المعطرة، أو الكريمات العطرية، أو الأزواج المعطرة بشكل مكثف. اعتمادًا على التنوع، يمكنك زراعة هذه الورود في الأرض في المناطق من 5 إلى 10. تتضمن مجموعة Perfumed Pinks “Princess Elise” و”Amazing Grace” و”Parfuma Summer Romance”. تشمل الكريمات العطرية “Parfuma Madame Anisette” و”Margaret Merril” و”White Gold”. أخيرًا، تتضمن المجموعة المعطرة بشكل مكثف “Memorial Day” و”Ebb Tide” و”Eleganza Beverly”.