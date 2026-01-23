كوكو جوف تنجو من الخوف وتتقدم إلى الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة

ملبورن (رويترز) – تجاوزت كوكو جوف بدايتها السيئة أمام مواطنتها الأمريكية هيلي بابتيست لتفوز 3-6 و6-صفر و6-3 يوم الجمعة لتبلغ الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة لتواصل سعيها لإحراز لقبها الأول في ملبورن بارك.

وتعرضت جوف لكسر الإرسال مرتين لتخسر مجموعتها الأولى في البطولة أمام بابتيست المصنفة 70 عالميا، والتي هددت بصدمة البطولات الأربع الكبرى حتى ضلت طريقها تماما في المجموعة الثانية.

من خلال تقليل الأخطاء، قدمت جوف أفضل أداء لها أمام بيجل بابتيست ثم كسرتها في الشوط السادس من المجموعة الفاصلة قبل إرسال المباراة.

وقالت جوف المصنفة الثالثة على أرض الملعب “بصراحة لم أتغير كثيرا. حاولت الحصول على المزيد من ضربات إرسالي الأول. لم أشعر بالانزعاج الشديد (بعد المجموعة الأولى)”.

“لقد تمكنت من رفع مستواي وأنا سعيد بالطريقة التي حافظت بها على هدوئي الذهني خلال ذلك.”

وعلى الرغم من عدم قدرتها على مجاراة قوة جوف ونشاطها، فقد منحت بابتيست، الحائزة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى، تمرينًا مناسبًا قبل أن تواجه اللاعبة الأمريكية التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة 19 على مكان في دور الثمانية.

قبل الخروج من الساحة، دعت جوف إحدى المعجبين التي شعرت أنها تجاوزت الحد في دعمها على بابتيست.

وقالت وسط هتافات المدرجات: “هايلي منافسة عظيمة، لذا بالنسبة للرجل الذي أدلى بهذا التعليق، نحن جميعًا نبذل قصارى جهدنا هنا… فلنكن جميعًا محترمين”.