كولورادو لكرة القدم، بقيادة ديون ساندرز، تحذف مشاركة X بعد أن ضرب إعصار هيلين فلوريدا

سيلعب فريق جامعة كولورادو لكرة القدم، بقيادة المدرب ديون ساندرز، مع جامعة سنترال فلوريدا يوم السبت في مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا.

أحدث إعصار هيلين دمارًا في الأيام الأخيرة عبر ولايات متعددة، بما في ذلك فلوريدا، حيث أودى بحياة أكثر من 40 شخصًا وتسبب في أضرار في الممتلكات تتراوح بين 15 مليار دولار إلى 26 مليار دولار.

وعلى الرغم من هذا الدمار، نشر فريق التواصل الاجتماعي في كولورادو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة رسمًا مصممًا بالكمبيوتر يُظهر السلامة كامرون سيلمون كريج وهو يقف على شاطئ فلوريدا والمياه تصل إلى ركبتيه.

وجاء في المنشور “24 ساعة”، في إشارة واضحة إلى العد التنازلي لمباراة السبت. تم حذف المنشور لاحقًا من حساب وسائل التواصل الاجتماعي في كولورادو.

كانت الصورة تحتوي أيضًا على علامة في الخلفية تقول “احذر من أسماك القرش”، في إشارة واضحة إلى لقب سيلمون كريج “القرش”.

تواصلت Fox News Digital مع برنامج كولورادو لكرة القدم للتعليق لكنها لم تتلق ردًا قبل وقت النشر.

كانت الفيضانات واحدة من أكبر القوى المدمرة للإعصار، حيث بدأت على طول ساحل فلوريدا قبل وقت طويل من وصول إعصار هيلين إلى اليابسة، مع الإبلاغ عن ارتفاع سريع في المياه حتى جنوب فورت مايرز على ساحل خليج الولاية.

وقال إيان أوليفر من FOX Weather إن الارتفاع غمر الشوارع بسرعة حول شاطئ سانت بيت مساء الخميس، مع ارتفاع المد على بعد عدة ساعات.

وصل الإعصار إلى اليابسة في منطقة بيج بيند في فلوريدا، بعد أن اشتد ليصبح إعصارًا كارثيًا من الفئة الرابعة مع رياح بلغت سرعتها 140 ميلاً في الساعة.

يطلق الإعصار الوحشي العنان لعاصفة “لا يمكن النجاة منها” بارتفاع 20 قدمًا، ورياح بقوة إعصار كارثية وفيضانات.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في تالاهاسي تحذيرًا نادرًا من الرياح الشديدة لعدة مقاطعات في بيج بيند قبل اقتراب جدار العين.

قال المركز الوطني للأعاصير (NHC) إن هناك خطرًا كبيرًا من حدوث عاصفة تهدد الحياة على طول الساحل الغربي بأكمله لشبه جزيرة فلوريدا، وكذلك منطقة بيج بيند في فلوريدا بسبب الحجم الهائل للإعصار هيلين.

وبسبب العاصفة، تم نقل مباراة السبت بين كولورادو ويونسي إف إلى أورلاندو.

وتحدث ساندرز عن حالة الطقس قبل مباراة بايلور، قائلا إن الفريق كان يستعد وكأن السماء لن تمطر. تشاجر ساندرز مع أحد المراسلين الذي سأله عن خططه للمطر.

“أنا واحد من خبراء الأرصاد الجوية الجيدين… 30% (فرصة هطول الأمطار) هي 70% (فرصة) لن تهطل الأمطار. وقال ساندرز في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع: “دعونا نجري تدريبات تقول: “لن تمطر”.”

ستكون اللعبة بمثابة أول لقاء على الإطلاق بين كولورادو وUCF. أصبح الفرسان أحد برامج القسم الأول في عام 1996 وانضموا إلى برنامج Big 12 في عام 2023.