كيان أنتوني، ابن كارميلو، يلتزم بسيراكوز

سيكون لدى سيراكيوز أنتوني آخر في قائمة كرة السلة للرجال العام المقبل.

كشف كيان أنتوني، نجل أسطورة SU وNicks السابق كارميلو أنتوني، عن التزامه ليلة الجمعة خلال حلقة من برنامج “7PM in Brooklyn”، حيث اختار Orange على USC وانضم إلى البرنامج حيث فاز كارميلو ببطولة وطنية في عام 2003 قبل فوزه. مهنة قصصية في الدوري الاميركي للمحترفين.

قال أنتوني عن سيراكيوز في الماضي، وفقًا لـ 247 سبورتس: “لقد كان المدربون معي في أقرب وقت وقاموا بتجنيدي منذ اليوم الأول”. “إنهم يؤمنون بي حقًا. صديقي صادق (الأبيض) يذهب بالفعل إلى هناك ويحاولون الحصول على عدد قليل من اللاعبين الإضافيين لعام 2025. أشعر أنهم يبنون شيئًا ما هناك بالفعل، وإذا ذهبت إلى هناك فيمكن أن أكون جزءًا من ذلك.

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حصلت سيراكيوز بالفعل على ثلاثة التزامات في دفعة 2025 – مع وايت ولوك فينيل وآرون ووماك – وتحتل الآن المرتبة الخامسة لفئتها في الدورة، وفقًا لـ 247Sports.

أنتوني، الذي لعب دور البطولة في مدرسة لونغ آيلاند اللوثرية الثانوية، هو مجند من فئة أربع نجوم تم تصنيفه على أنه المجند رقم 36 بشكل عام في دفعة 2025، وحارس الرماية رقم 6 في الدورة وأفضل مجند في نيويورك.

وأصبح طول 6 أقدام و5 و185 رطلاً على الفور جزءًا رئيسيًا من تشكيلة المدرب أدريان أوتري العام المقبل.