كيتشن إيد مقابل. ويرلبول: ما هي العلامة التجارية التي تصنع أجهزة أفضل؟

سواء كنت تتسوق عبر الإنترنت أو في المتجر لشراء جهاز مطبخ جديد، فمن المرجح أن ترى العروض المقدمة من كل من KitchenAid وWirlpool. يقدم كلاهما مجموعة واسعة من خيارات أدوات المطبخ، مثل أجهزة كونترتوب والثلاجات والمواقد. تمتلك شركة Whirlpool Corporation KitchenAid، وعلى الرغم من أن ذلك قد يشير إلى أن كلا العلامتين التجاريتين متشابهتان في القيمة، إلا أنهما في الواقع مختلفان تمامًا.
اعتمادًا على الصفات التي تتسوق من أجلها، من المؤكد أن إحدى العلامات التجارية تحتل المرتبة الأفضل على الأخرى. بشكل عام، تعد أدوات مطبخ ويرلبول هي الخيار الأقل تكلفة – فقد لا تحتوي على أجراس وصفارات أجهزة كيتشن إيد الفاخرة، ولكنها يمكن الاعتماد عليها لأولئك الذين يتسوقون بميزانية محدودة. تميل شركة ويرلبول إلى تخطي أهم اتجاهات الأجهزة المبالغ فيها لتجنبها والتركيز بدلاً من ذلك على إنتاج أجهزة أساسية عالية الجودة.
من ناحية أخرى، تتخصص كيتشن إيد في أدوات المطبخ فقط، ولهذا السبب، فإنها تميل إلى تقديم المزيد من الخيارات “الجديدة والآنية”، والتي غالبًا ما تأتي بسعر أعلى. أدناه، نلقي نظرة فاحصة على العلامتين التجاريتين لتفسير ما الذي يجعل إحداهما أفضل من الأخرى – في معظم الحالات، يعود الأمر إلى تفضيلات المتسوق والميزانية المخصصة.
أيهما أفضل؟
أولاً وقبل كل شيء، من المهم ملاحظة أنه بينما تقدم Whirlpool عددًا قليلاً من أنواع الأجهزة التي يمكن استخدامها في المطبخ وغرفة الغسيل والمساحات الأخرى في المنزل، فإن KitchenAid متخصص فقط في أدوات المطبخ. لذا، إذا كنت تتسوق لشراء مجموعة جديدة من الغسالة والمجفف، فستكون لـ Whirlpool اليد العليا تلقائيًا بين هذين الخيارين. ومع ذلك، ما يعنيه ذلك هو أنه نظرًا لأن KitchenAid متخصصة في أدوات المطبخ، فإنها تبني علامتها التجارية على ميزات متميزة وعناصر تصميم لتمييزها عن المنافسين.
الشيء التالي الذي يجب مراعاته هو التكلفة، وهو أمر مهم بغض النظر عما إذا كنت تتسوق بميزانية محدودة أو يمكنك الإنفاق بشكل فاخر. في معظم الحالات، تعد أجهزة Whirlpool هي الخيار الأقل تكلفة، وإن كانت أكثر قطعًا وتجفيفًا، مقارنة بـ KitchenAid. بينما يمكنك العثور على خيارات لذيذة وعملية تناسب كل احتياجات المطبخ من Whirlpool، فإن KitchenAid يضم خيارات أكثر تخصيصًا وتطورًا لتجربة راقية، والتي تأتي بتكلفة إضافية.
أخيرًا، من المهم الموازنة بين قيمة وموثوقية العلامتين التجاريتين. على الرغم من أن أيًا من العلامتين التجاريتين لا تعتبر واحدة من أكثر العلامات التجارية للأجهزة التي لا يمكن الاعتماد عليها والتي يجب تجنبها بأي ثمن، إلا أن KitchenAid تتمتع بميزة طفيفة في فئة الموثوقية بفضل أجزائها المتميزة. عند النظر في القيمة الإجمالية، فإن Whirlpool لها اليد العليا نظرًا لأدائها الموثوق به للميزات الأساسية.
KitchenAid مقابل Whirlpool: الحكم
عند تحديد ما إذا كانت KitchenAid أو Whirlpool هي العلامة التجارية الأفضل، فإن الأمر يعتمد حقًا على تفضيلات المشتري وميزانيته. إذا كنت تريد تجهيز جميع الأجهزة المنزلية كعلامة تجارية واحدة، فمن الأفضل الالتزام بشركة Whirlpool، نظرًا لأن KitchenAid توفر أدوات المطبخ فقط.
يمكن لأولئك الذين لديهم ميزانية محدودة شراء جهاز Whirlpool ومعرفة أنه يمكن الاعتماد عليه مع تسليط الضوء على الميزات الأساسية فقط. تضع شركة ويرلبول الاحتياجات العاجلة للمستهلك في المقام الأول، وهو أمر رائع نظرًا لأن المتسوقين ذوي الميزانية المحدودة يعرفون الابتعاد عن تبذير الأجهزة الشائعة التي قد لا تمثل أفضل استخدام للأموال.
ومع ذلك، قد يجد المتسوقون ذوو الميزانية الأكثر انفتاحًا أن أجهزة KitchenAid تتمتع بالترقيات التي يرغبون فيها، حتى لو كان ذلك مقابل تكلفة. تتميز كيتشن إيد بخيارات تصميم مخصصة وأسلوب راقي، وتهدف إلى إنشاء المطبخ الفاخر الذي يحلم به كل صاحب منزل. سيجد المتسوقون نفس الجودة أو أفضل منها مع KitchenAid كما يمكنهم مع Whirlpool، لذا فهو خيار قوي إذا كنت شخصًا يقضي الكثير من الوقت في المطبخ وعلى استعداد للتفاخر لتحسين تجربتك.