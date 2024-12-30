كيتشن إيد مقابل. ويرلبول: ما هي العلامة التجارية التي تصنع أجهزة أفضل؟

سواء كنت تتسوق عبر الإنترنت أو في المتجر لشراء جهاز مطبخ جديد، فمن المرجح أن ترى العروض المقدمة من كل من KitchenAid وWirlpool. يقدم كلاهما مجموعة واسعة من خيارات أدوات المطبخ، مثل أجهزة كونترتوب والثلاجات والمواقد. تمتلك شركة Whirlpool Corporation KitchenAid، وعلى الرغم من أن ذلك قد يشير إلى أن كلا العلامتين التجاريتين متشابهتان في القيمة، إلا أنهما في الواقع مختلفان تمامًا.

اعتمادًا على الصفات التي تتسوق من أجلها، من المؤكد أن إحدى العلامات التجارية تحتل المرتبة الأفضل على الأخرى. بشكل عام، تعد أدوات مطبخ ويرلبول هي الخيار الأقل تكلفة – فقد لا تحتوي على أجراس وصفارات أجهزة كيتشن إيد الفاخرة، ولكنها يمكن الاعتماد عليها لأولئك الذين يتسوقون بميزانية محدودة. تميل شركة ويرلبول إلى تخطي أهم اتجاهات الأجهزة المبالغ فيها لتجنبها والتركيز بدلاً من ذلك على إنتاج أجهزة أساسية عالية الجودة.

من ناحية أخرى، تتخصص كيتشن إيد في أدوات المطبخ فقط، ولهذا السبب، فإنها تميل إلى تقديم المزيد من الخيارات “الجديدة والآنية”، والتي غالبًا ما تأتي بسعر أعلى. أدناه، نلقي نظرة فاحصة على العلامتين التجاريتين لتفسير ما الذي يجعل إحداهما أفضل من الأخرى – في معظم الحالات، يعود الأمر إلى تفضيلات المتسوق والميزانية المخصصة.