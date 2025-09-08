كيجان برادلي يفعل كل شيء لتجنب فريق Rusty Team USA في كأس Ryder

قبل عامين ، بعد ذلك ، قام قائد فريق كأس رايدر في كأس رايدر بتعيين لاعبيه الـ 12 للمباريات في روما ، والتي ستتم بعد حوالي شهر تقريبًا ، لم يلعب أي من اللاعبين الأمريكيين بطولة قبل بدء المسابقة.

في هذه الأثناء ، لعب معظم اللاعبين الأوروبيين حدثًا واحدًا على الأقل من جولة DP World قبل كأس Ryder.

ليس من المستغرب أن يبدو اللاعبون الأمريكيون صدئًا بينما بدا اليورو حادًا في طريقه للفوز بـ 16 إلى 11 ½ بعد أن قاموا بتقدم فوري 4-0 في صباح يوم الجمعة.

تقدمت أوروبا 4-0 بعد الجلسة الأولى ، و 6 إلى 1 ½ بعد جلستين و 9 ½ إلى 2 ½ بعد ثلاث جلسات.

