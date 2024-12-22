كيرك هيربستريت يستدعي منتقدي رايان داي في عملية إزالة نارية

لا يريد كيرك هيربستريت أن يسمع كراهية ولاية أوهايو.

وضع الدعامة الأساسية لـ “College GameDay” ولاعب وسط فريق Buckeyes السابق منتقدي مدرب ولاية أوهايو رايان داي في حالة من الانفجار يوم السبت بعد تفكيك الفريق لتينيسي 42-17 في الجولة الأولى من مباراة كرة القدم الجامعية – بعد أسابيع فقط من مطالبة المشجعين بإقالة داي بعد ذلك خسارة 30 نوفمبر أمام منافس غير مصنف ميشيغان.

“لا أستطيع أن أتحدث نيابة عن الهامش المجنون. قال هيربستريت، الذي كان يقدم تعليقًا ملونًا للعبة على قناة ABC: “لست متأكدًا من كيفية عملها”. “إن المجموعة المجنونة في ولاية أوهايو قوية مثل أي مكان في البلاد. … لا أعرف، أنا متأكد من أنهم سيكونون سعداء الليلة وسيكونون متحمسين لما فعله فريق ولاية أوهايو. لكن لا سمح الله أن يخسروا أمام أوريغون. ربما يريدون إقالته مرة أخرى».

دفاعًا عن رايان داي، استهدف كيرك هيربستريت ما يلي: – “الطرف المجنون” في ولاية أوهايو. “إن المجموعة المجنونة في ولاية أوهايو قوية مثل أي مكان في البلاد.” – اللقطة الأولى: “لقد ظنوا أنه قد انتهى. لذا سأكون متحمسًا لرؤية ما يتحدثون عنه يوم الاثنين.” pic.twitter.com/0Ovs0MBMOd – إعلان فظيع (@awfulanouncen) 22 ديسمبر 2024

كما شارك مذيع اللعب عن طريق اللعب كريس فاولر قائلاً إن المشجعين لا يمتلكون القدرة على المطالبة بإقالة داي.

قال فاولر لـ Herbstreit: “لكن هذا ليس واقعًا”. “عندما تسمع النقاد على هذه الشبكة أو في أماكن أخرى يتحدثون عن ذلك على وجه اليقين، فهذا هراء، بصراحة. الجمهور لا يضغط على الزناد ويتخلص من مدرب. المسؤولون يفعلون ذلك، وهم خلفه (اليوم).”

وذلك عندما لفت هيربستريت الانتباه إلى زملائه في ESPN.

“حاول فيلم First Take طرده. وقال هيربستريت: “لقد ظنوا أنه قد انتهى، لذا سأكون متحمسًا لرؤية ما يتحدثون عنه يوم الاثنين بعد هذا الأداء”. “لقد أخرجوه وكانوا يحاولون العثور على بدائل، ولكن ها هو هنا. لا يزال يرتدي قبعته، ولا يزال يدرب”.

جاءت تعليقات هيربستريت في أعقاب تصريحات ستيفن أ. سميث اللاذعة بشأن داي خلال نسخة يوم الجمعة من “اللقطة الأولى”.

“هل تمزح معي؟ “مع قائمة بقيمة 20 مليون دولار، أتيت إلى البطولة الوطنية الناطقة لعام 2024… المهمة هي التغلب على ميتشيغان ووضع نفسك في وضع يسمح لك بالفوز ببطولة وطنية… إذا خرج هذا الرجل من هنا في نهاية هذا الأسبوع، فعليه أن يرحل،” قال سميث. صاح.

على الرغم من تحسن سجل داي التدريبي إلى 67-10 بعد الفوز المثير للإعجاب يوم السبت على تينيسي، إلا أن مشجعي ميشيغان واصلوا السخرية من المدرب حيث دخل فريق ولفرينز المباراة وهم مستضعفون برقم مزدوج.

قام ديف بورتنوي، مؤسس شركة Barstool Sports، ومؤسس شركة Michigan alum، بقصف غنيمة “Extend Ryan Day”، بينما شوهدت لافتة طائرة تحمل نفس الرسالة قبل انطلاق المباراة يوم السبت.

اليوم هو 1-4 ضد ميتشيغان في مسيرته، حيث ستأتي جميع المباريات باستثناء هذا العام ضد مدرب تشارجرز جيم هاربو.

ستواجه ولاية أوهايو المصنفة الأولى أوريغون في الجولة الثانية من CFP.