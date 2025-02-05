كيري ايرفينغ لا يزال في “عملية الحزن” على لوكا دونسيتش التجارة

خاطب كيري إيرفينغ تجارة لوكا دونسيتش المروعة إلى ليكرز للمرة الأولى بعد خسارة مافريكس 1118-116 إلى 76 عامًا يوم الثلاثاء ، وأخبر الصحفيين أنه “صدمت حقًا” ولا يزال في “عملية الحزن” على ما حدث .

أسقطت دالاس أول مباراتين لها منذ انخفاض التجارة ، لكن إيرفينج لم يظهر في خسارة يوم الأحد أمام كافالييرز ، مما جعل الثلاثاء المرة الأولى التي تحدث فيها إلى وسائل الإعلام منذ The Blockbuster.

”فقط صدمت حقا. وقال إيرفينغ للصحفيين: “لا تتخيل أنك ستستعد للذهاب إلى النوم ومعرفة أخبار كهذه”. “لذلك لا تزال عملية الحزن الآن. افتقد هيرمانو. كان لدينا الكثير من الوقت معًا – (Markieff Morris) أيضًا ، و (Maxi Kleber). لقد بنينا للتو بعض السندات التي تجاوزت ملعب كرة السلة. إذا كان بإمكان أي شخص أن يفهم في المنزل ، عندما يغادر شخص ما أو عدد قليل من الأشخاص في تجارة ، فسيكون الأمر صعبًا ، وهذا ما نتعامل معه الآن. “

يشارك كيري ايرفينغ رد فعله على تجارة لوكا دونيتش. pic.twitter.com/vrw5atop6o – منحة Afseth (grantafseth) 5 فبراير 2025

اشتعلت التجارة عالم كرة السلة بأكمله خارج عن الحراسة ، وقد خلقت عدم الرضا بين عشاق الفريق ، الذين كانوا يحتجون بصوت عالٍ على المكتب الأمامي للفريق.

أرسلت الصفقة Doncic و Kleber و Morris إلى Lakers مع أنتوني ديفيس وماكس كريستي وليكرز في الجولة الأولى لعام 2029 للعودة إلى دالاس.

التقطت موسيقى الجاز أيضًا اختيارات من الجولة الثانية و Jalen Hood-Schifino في الصفقة البرية.

قال إشراف الآن أن الوقت قد حان له “للتكيف” مع الواقع الجديد.

“هذا عمل. قال ايرفينغ: “يجب أن أتكيف كيندا وأن أكون مستعدًا للترحيب في زملائي الجدد بأذرع مفتوحة وكيندا كن مستعدًا للعودة إلى دالاس للتحدث أمام جماهيرنا. أعلم أنهم يشعرون بذلك أيضًا – أشعر بذلك أيضًا يا شباب. إنها مجرد فترة تعديل.

“لا أريد التقليل من شأن هذا إما أو عدم احترام لاعبينا الجدد ، فسوف يساعدنا في الفوز ومساعدتنا في البناء نحو بطولة. ولكن تمامًا مثل أي شخص آخر في المنزل ، فإن نوعًا ما يراه من بعيد ، إنه مؤلم “.

سيلعب فريق Mavs مباراة أخرى على الطريق يوم الخميس في بوسطن قبل أن يعودوا إلى مركز الخطوط الجوية الأمريكية يوم السبت في أول مباراة له على أرضه منذ التجارة.

من المتوقع أن يحتفظ المشجعون باحتجاج آخر للتعبير عن استيائهم من التجارة ، وفقًا للوظائف عبر الإنترنت.