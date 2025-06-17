كيفن دورانت لديه “لا رغبة” في الانضمام إلى Timberwolves مع تسخين الشائعات التجارية

رياضة
كيفن دورانت لديه "لا رغبة" في الانضمام إلى Timberwolves مع تسخين الشائعات التجارية

كيفن دورانت غير مهتم بأخذ مواهبه إلى مينيسوتا.

ذكرت Shams Charnia من ESPN يوم الاثنين أن قاعة Famer المستقبلية “ليس لديها رغبة” في الانضمام إلى Timberwolves ، مفضلاً بدلاً من ذلك أن يتم تداولها مع التوت أو الصواريخ.

سيكون من الحكمة أن تكون الفرق التي تفكر في تجارة النجم البالغ من العمر 36 عامًا-مثل مينيسوتا-في الاعتبار تفضيلات دورانت الشخصية في الاعتبار ، لأنه يدخل السنة الأخيرة من عقده لمدة أربع سنوات ، 194 مليون دولار ، وسيكون للحصول على صفقة جديدة.

إذا كانت Timberwolves ستأخذ مقامرة وتجارة مع Durant ، فمن المحتمل أن يكون لديهم فقط 15 مرة من النجوم كإيجار قصير الأجل.

وقالت تشارانيا إن صنز ، الذي “لا يزال في محادثات نشطة في جميع أنحاء الدوري” في صفقة محتملة ، يعملون مع وكيل دورانت وشريكه التجاري ريتش كليمان لمعرفة مكان الهبوط في MVP السابق.

في العام الماضي ، في موسمه السادس عشر في الدوري الاميركي للمحترفين ، بلغ متوسط ​​دورانت 26.6 نقطة و 6.0 كرات مرتدة و 4.2 تمريرات حاسمة.

في ولاية مينيسوتا ، ستتاح لدورانت الفرصة للتعاون مع النجم الشاب أنتوني إدواردز ، الذي نشأ في دورانت.

وسيوفر Timberwolves للشيخوخة الفرصة الرئيسية في حلقة الدوري الاميركي للمحترفين الثالث ، حيث خرج من ظهورات في نهائيات المؤتمر الغربي.

ومع ذلك ، يبدو أن دورانت أكثر اهتمامًا بالوجهات الأخرى.

سيكون توتنهام نوبة مغرية ، مع تقطيع دورانت إلى جانب قلب شاب ناشئ يضم فيكتور ويمبانياما وديارون فوكس.

إن Rockets ، أيضًا ، فريق صاعد في الغرب مع لاعبين شباب مثيرين مثل Alperen Sengun و Amen Thompson.

تنطلق هيت في حملة مخيبة للآمال 37-45 ، لكنها ما زالت تتفاخر اللاعبين الموهوبين في تايلر هيرو وبام أديبايو وآخرون-ناهيك عن مدرب بطل الدوري الاميركي للمحترفين مرتين في إريك سبويلسترا.

يوم الجمعة ، ذكرت تشارانيا أنه يمكن إكمال صفقة مع دورانت “في الأيام القليلة المقبلة”.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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