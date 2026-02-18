كيفية إحياء وحدة تغذية الطيور القديمة الصدئة في متجر التوفير لتبدو وكأنها جديدة مرة أخرى

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

تمتلئ متاجر التوفير بالأحجار الكريمة المخفية، وفي بعض الأحيان، كما هو الحال في حالة وحدة تغذية الطيور الصدئة، قد تجد القليل من الماس الخام. حتى مع المظهر الخارجي غير المثالي أو القديم، فإن وحدة تغذية الطيور الجميلة هي إحدى الأشياء التي تجدها في الفناء الخارجي والتي لا يجب عليك تخطيها أبدًا في متاجر التوفير. عادةً ما تبلغ تكلفة وحدة تغذية الطيور المعدنية الجديدة حوالي 20 دولارًا، ولكن في متجر التوفير، قد تجد وحدة تغذية جميلة بشكل لا يصدق أو حتى قديمة مقابل جزء بسيط من السعر. في حين أنك قد تحتاج إلى قضاء بعض الوقت والمال لاستعادته، فإنك أيضًا تقلل الضرر البيئي عن طريق شراء منتج مستعمل، كما أنك توفر جهاز تغذية الطيور الرائع من أن ينتهي به الأمر في مكب النفايات. في هذه العملية، ستحتاج إلى تنظيف وحدة تغذية الطيور وإزالة أي صدأ وطلاءها أو إغلاقها قبل استخدامها.

وبطبيعة الحال، عند التقاط وحدة تغذية الطيور القديمة، يجب أن تفهم حدود الترميم الخاصة بك. يمكن أن يستغرق إصلاح الأجزاء المعدنية القديمة المكسورة أو المتآكلة وقتًا طويلاً ومعقدًا إذا لم تكن من ذوي الخبرة في الأعمال اليدوية، ولا تريد أن يكون لديك أي مناطق تالفة خطيرة يمكن أن تضر الطيور. ومع ذلك، يمكن لأي شخص تقريبًا التعامل مع القليل من الصدأ، وذلك بفضل بعض الطرق البسيطة.

لاستعادة وحدة التغذية الخاصة بك وجعلها جاهزة للاستخدام، ستحتاج إلى الخل والماء وإسفنجة كاشطة أو فرشاة صلبة ومنظف كاشط ومبيض. أفاد الأشخاص أن Pink Stuff وNaval Jelly يعملان بشكل جيد لإزالة الصدأ، ولكن قد تحتاج إلى مزيل صدأ متخصص في الحالات الأكثر خطورة. ستحتاج أيضًا إلى بعض الطلاء أو مادة مانعة للتسرب شفافة وغير سامة.