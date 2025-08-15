كيفية إخراج آفات Blackfly من حديقتك (ومنعها من العودة من أي وقت مضى)

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

Blackflies ، المعروفة أيضًا باسم Black Bean Aphids (Aphis Fabae) ، ليست ذبابًا حقيقيًا ، ولا يجب الخلط بينها وبين الذباب الأسود. إنها واحدة من عدة مئات من الأنواع المختلفة من Aphid التي يمكن أن تسكن الحدائق. في معظم الأوقات ، تعتبر Blackflies مصدر إزعاج بسيط ينتج عنه إصابة ضئيلة للنباتات وتوفر التغذية للحشرات المفيدة مثل الخنافس والخليصات. ومع ذلك ، بأعداد كبيرة وعندما يوجد على النباتات الصغيرة ، يمكن أن يسبب Blackfly أضرارًا كبيرة. يمكن أن تثير هذه الحشرات المصممة من SAP نمو النبات ، وتتسبب في تشوهات الأوراق ، ونقل فيروسات النبات ، وتنتج عسلًا لزجًا يؤدي إلى نمو العفن. كما يوحي الاسم الشائع ، عادةً ما يصيب الفاصوليا السوداء نباتات الفاصوليا ، لكنها تعيش أيضًا على 80 مصنعًا مضيفًا على الأقل ، بما في ذلك الخضار مثل البنجر والخس والملفوف والبازلاء.

لحسن الحظ ، هناك بعض التدابير الفعالة للتخلص من المن ، بما في ذلك رش المياه على المستعمرات من أجل الإزالة الفورية ، وعلاجات زيت النيم والنعناع ، والتدابير الوقائية مثل الزراعة المصاحبة وصيانة الحديقة. يعد الكشف المبكر أمرًا بالغ الأهمية لأن Blackflies تتكاثر بسرعة ، مع أنثى واحدة تنتج حوالي 80 شابًا في أسبوع. عند حوالي بوصة واحدة أو أقل ، قد يكون من الصعب اكتشاف Blackflies في البداية. ومع ذلك ، في المستعمرات الكبيرة ، من السهل اكتشافها. عادة ما تراهم على الجانب السفلي من الأوراق أو تجمع على طول السيقان وبراعم الزهور. مؤشر رئيسي آخر لـ Blackfly هو وجود النمل ، والتي عادة ما تنجذب إلى العسل التي يفرزها المن.