كيفية إخراج آفات Blackfly من حديقتك (ومنعها من العودة من أي وقت مضى)

Blackflies ، المعروفة أيضًا باسم Black Bean Aphids (Aphis Fabae) ، ليست ذبابًا حقيقيًا ، ولا يجب الخلط بينها وبين الذباب الأسود. إنها واحدة من عدة مئات من الأنواع المختلفة من Aphid التي يمكن أن تسكن الحدائق. في معظم الأوقات ، تعتبر Blackflies مصدر إزعاج بسيط ينتج عنه إصابة ضئيلة للنباتات وتوفر التغذية للحشرات المفيدة مثل الخنافس والخليصات. ومع ذلك ، بأعداد كبيرة وعندما يوجد على النباتات الصغيرة ، يمكن أن يسبب Blackfly أضرارًا كبيرة. يمكن أن تثير هذه الحشرات المصممة من SAP نمو النبات ، وتتسبب في تشوهات الأوراق ، ونقل فيروسات النبات ، وتنتج عسلًا لزجًا يؤدي إلى نمو العفن. كما يوحي الاسم الشائع ، عادةً ما يصيب الفاصوليا السوداء نباتات الفاصوليا ، لكنها تعيش أيضًا على 80 مصنعًا مضيفًا على الأقل ، بما في ذلك الخضار مثل البنجر والخس والملفوف والبازلاء.
لحسن الحظ ، هناك بعض التدابير الفعالة للتخلص من المن ، بما في ذلك رش المياه على المستعمرات من أجل الإزالة الفورية ، وعلاجات زيت النيم والنعناع ، والتدابير الوقائية مثل الزراعة المصاحبة وصيانة الحديقة. يعد الكشف المبكر أمرًا بالغ الأهمية لأن Blackflies تتكاثر بسرعة ، مع أنثى واحدة تنتج حوالي 80 شابًا في أسبوع. عند حوالي بوصة واحدة أو أقل ، قد يكون من الصعب اكتشاف Blackflies في البداية. ومع ذلك ، في المستعمرات الكبيرة ، من السهل اكتشافها. عادة ما تراهم على الجانب السفلي من الأوراق أو تجمع على طول السيقان وبراعم الزهور. مؤشر رئيسي آخر لـ Blackfly هو وجود النمل ، والتي عادة ما تنجذب إلى العسل التي يفرزها المن.
أساليب العلاج والوقاية من الذبابة السوداء
بأعداد أصغر ، يمكن التحكم في السوداء عن طريق رش المياه عبر أي منطقة تجمع فيها السكان ، بما في ذلك الجانب السفلي من الأوراق والسيقان وبراعم الزهور. المبيدات الحشرية ليست طريقة التحكم الأكثر فعالية. لن يعكسوا انتقال الفيروسات من المن القائمة ، وتصبح أقل فعالية مع الاستخدام المتكرر ، وهم يضرون النباتات والآثار الجيدة التي تفترس الآفات في حديقتك. حلول المبيدات الحشرية منخفضة الخطورة هي الأفضل للحفاظ على صحة النبات وحماية الحشرات المفيدة.
زيت النيم هو بديل رائع للمبيدات الحشرية الشائعة. Azadirachtin هو العنصر النشط في زيت النيم الذي يقلل من شهية الحشرات ، مما يتضور جوعًا فعليًا مع Blackflies بمرور الوقت. كما أنه يؤثر على الهرمونات التي تؤثر على قدرة الحشرات على التكاثر. Ponide Captain Jack 64 Oz Neem Max Cold Pressed Neem Oil Spray هو حل صديق للميزانية لكبح مجموعات Blackfly. للتحكم بفعالية في الإصابات ، قم برش زيت النيم كل واحد إلى أسبوعين. زيت النعناع هو أيضا علاج طبيعي فعال للمن. امزج 15 قطرة من زيت النعناع في زجاجة رذاذ مع كوب واحد من الماء ، ثم رشه على المناطق المصابة.
تعد ممارسات التخطيط السليم وممارسات الحدائق الصحية هي الطريقة الأكثر فعالية لمنع الإصابات المستقبلية. قم بإزالة الحشائش بانتظام ، لأن هذه النباتات توفر منازل أولية للمن قبل أن تشق طريقها إلى نباتات حديقتك. احتفظ بالمن من تدمير حديقتك مع النباتات المصاحبة في وضع استراتيجي ، مثل Marigolds و Garlic و Scorpion Weed و Series و Nasturtiums. يمكن أن تمنع المهاد العاكسة أيضًا إصابة Blackfly من خلال عكس الضوء فوق البنفسجي ، مما يجعل من الصعب على الحشرات المنفصلة وغيرها من الحشرات المفترسة تحديد موقع النباتات.