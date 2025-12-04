كيفية إخفاء قذى العين من رفوف الخزانة المفتوحة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
يعد الرفوف المفتوحة أحد خيارات التصميم التي تحظى بمراجعات مختلطة، خاصة عند التفكير في المنزل المصمم “المثالي” مقابل المنزل الذي ينتهي بك الأمر إلى استخدامه بالفعل في حياتك اليومية. على سبيل المثال، إنها رائعة لعرض القطع التي ترغب في رؤيتها، مثل السيراميك العتيق أو المزخرف، ولكنها يمكن أيضًا أن تمتلئ بالفوضى بسرعة، مما يجعل المساحة الخاصة بك تبدو مرهقة ومرهقة. بالإضافة إلى ذلك، الرفوف المفتوحة هي مجرد شيء مفتوح أمام العناصر. بدلاً من حمايتها خلف أبواب الخزانات، فإن الأطباق والأشياء الأخرى الموضوعة على رفوف مفتوحة يمكن أن تتسخ أو تتسخ بشكل أسرع لأنه لا يوجد شيء يقف بينها وبين أوساخ الاستخدام اليومي. لهذه الأسباب قد ترغب في التفكير مرتين قبل إضافة رفوف مفتوحة إلى مطبخك أو في أي مكان آخر في منزلك.
ولكن هل يعني كل هذا أنه إذا كان لديك بالفعل رفوف مفتوحة في منزلك، فأنت بحاجة إلى تمزيقها ووضع خزائن جديدة؟ ليس بالضرورة! قبل إنفاق الأموال الكبيرة اللازمة لتركيب مجموعة جديدة تمامًا من الخزائن، لماذا لا تفكر في هذه البدائل بدلاً من ذلك؟ من الستائر الأنيقة إلى السبورات الجذابة والعملية، يمكنك العثور على حل يساعد على إغلاق الرفوف المفتوحة لديك مع إضافة القليل من الاهتمام البصري الذي ينسجم تمامًا مع أسلوبك الحالي. والشيء العظيم في هذه الحيل هو أنها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. يمكنك اختيار الطريقة التي ستستخدمها، والأرفف التي تريد تغطيتها، وما إذا كنت تريد أن تكون إصلاحًا دائمًا أو يمكنك تغييرها مع تقدمك. لذا، دعونا نتعمق!
ستائر
ربما تكون الستائر هي إحدى أبسط الطرق وأكثرها سهولة للتخصيص لتغطية الرفوف المفتوحة. إذا كنت تفضل عدم حفر أي ثقوب، يمكنك دائمًا استخدام الشرائط اللاصقة أو قضبان الشد لوضعها بسرعة وسهولة على الرفوف المفتوحة. يمكنك بعد ذلك البحث عن بعض الستائر المناسبة المتاحة للشراء – مثل ستائر مطبخ Boho الملونة على شكل فطر الرائعة، والتي ستكون مثالية لتصميم الكوخ. وبدلاً من ذلك، ابحث في أرجاء المنزل عن العناصر المناسبة التي يجب إعادة استخدامها في ستائر أنيقة للحصول على خيار أكثر صداقة للبيئة.
ألواح الرف
يعد هذا DIY السريع والسهل طريقة رائعة لتغطية الرفوف المفتوحة مع الحفاظ على المظهر الجمالي المناسب لأسلوب التصميم الخاص بك. ما عليك سوى تغطية لوحة إسفنجية بورق حائط قابل للتقشير أو ورق لاصق بالنمط الذي تختاره، ثم وضعها على أرففك. يعمل هذا بشكل أفضل مع الرفوف المفتوحة ذات الجوانب، مما يسمح للوحة بالظهور في مكانها بينها. ومع ذلك، يمكن أن يكون مناسبًا للرفوف المفتوحة من جميع الجوانب مع بعض الأشرطة اللاصقة لإلصاق لوح الرغوة مباشرة على مقدمة كل رف.
أبواب الحظيرة
على الرغم من أن هذا البديل يأتي مزودًا بتركيبات شديدة التحمل، إلا أنه يعد طريقة رائعة لإخفاء أرففك المفتوحة والمستقرة مع الحفاظ على سهولة الوصول إليها. هناك الكثير من المجموعات الجاهزة المتاحة – مثل مجموعة أبواب الحظيرة المنزلقة القابلة للطي بطول 6 أقدام من أمازون – والتي توفر جميع الأجهزة التي تحتاجها لإضافتها إلى المساحة الخاصة بك. قبل الشراء، تأكد من أن أثاثك أو رفوفك يمكنها تحمل وزن أبواب الحظيرة التي تريدها.
رفوف مختلطة مفتوحة ومغلقة
إذا كنت تحب فكرة رفوف الخزانة المفتوحة، ولكنك لا تزال تريد إخفاء بعض العناصر، فلماذا لا تبحث عن خزانة تقوم بالأمرين معًا؟ من خلال اختيار وحدة مثل رف الكتب IRONCK مع أدراج من أمازون التي تحتوي على أرفف مفتوحة وأدراج ومقصورات مغلقة، يمكنك عرض العناصر الأكثر روعة مع الحفاظ على العناصر العملية – مثل الكابلات أو أجهزة التحكم عن بعد أو الألعاب أو الأوراق – في متناول اليد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاحتفاظ بالأشياء الهشة التي ترغب في الحفاظ عليها نظيفة من الغبار والحطام والحوادث في الأقسام المغلقة لتسهيل عملية تنظيفها.
أبواب زجاجية بلوري
إذا كنت مهتمًا بوجود أبواب على أرففك ولكنك تريد شيئًا يتمتع بمزيد من الاهتمام البصري، فيمكنك دائمًا اختيار الزجاج المصنفر. هذه نقطة وسط رائعة بين الرفوف المفتوحة والمغلقة، لأن الفوضى ستكون مخفية ولكن كل شيء سيبقى آمنًا من الغبار والأوساخ والشحوم. فقط ضع في اعتبارك أن الزجاج قد يحتاج إلى بعض التنظيف المنتظم لإزالة بصمات الأصابع أو اللطخات، ومن الأفضل استخدام الزجاج في المناطق التي لا تستخدم كثيرًا بسبب احتمالية التكسر.
ألواح السبورة
هل تبحث عن شيء متعدد الوظائف؟ حاول إخفاء فوضى الرفوف المفتوحة باستخدام عدد قليل من الألواح على شكل سبورة، وهو حل مناسب لكل من أغراضك وتذكيراتك اليومية. ما عليك سوى إضافة بعض المفصلات إلى بعض الأخشاب التي قمت بتغطيتها بورق أو طلاء السبورة وتثبيت المقبض لتسهيل فتحها. إذا كنت تشعر بالإلهام، يمكنك تعليق صينية صغيرة في مكان قريب لحمل الطباشير عندما تحتاج إلى إنشاء مذكرة جديدة أو رسومات الشعار المبتكرة أو فكرة تحفيزية.
إطارات الصور
يتطلب هذا الأمر القليل من الإبداع الإضافي، لكن النتيجة تستحق العناء تمامًا. من خلال ربط مفصلات بإطار صورة معزز ببعض الألواح الصغيرة من الخشب، يمكنك بالفعل تعليق مطبوعات أو صور أو لوحات شخصية على الرفوف لإخفاء المحتويات. إذا كانت أرففك كبيرة وتغطي حائطًا كاملاً، فقد يتعين عليك التفكير في حجم الإطارات ومكان وضعها للحصول على أفضل تأثير. يمكنك تغطية كل رف بإطارات متعددة أو تبديلها، مع ترك بعض الرفوف مفتوحة للقطع التي ترغب في عرضها.
النباتات
هل تريد جلب القليل من الحياة إلى منزلك؟ تعد النباتات المنزلية في الواقع طريقة رائعة لإضفاء الحيوية على المساحة، ويمكن أن تتدفق أصناف “النباتات المنسكبة” فوق أوانيها وتخفي محتويات الرفوف المفتوحة. ما عليك سوى وضع النباتات على الرف العلوي وترتيب الكروم لتنسدل على الرفوف الموجودة بالأسفل. عندما تحتاج إلى الوصول إلى شيء ما، يمكنك تقسيم المساحات الخضراء بلطف. أو قم بتعليقها من السقف لإنشاء نقطة محورية مع حجب رؤية الرفوف المفتوحة. يمكنك أيضًا اختيار النباتات المنزلية التي تجلب الحظ والحظ السعيد، وفقًا لفنغ شوي، للحصول على تدفق أفضل.
نسيج
إذا كان لديك رف داخلي مفتوح قبيح المظهر بشكل خاص، فيمكنك دائمًا محاولة تغطيته بلوحة نسيج كبيرة. إنها رائعة لمجموعة متنوعة من التصميمات الداخلية لأنها تأتي في العديد من الأنماط والأنماط المختلفة، مما يجعلها مثالية للتوافق مع ديكور منزلك الحالي. إذا كنت ترغب في الوصول بسهولة إلى الرفوف، يمكنك ببساطة تعليق النسيج بالأعلى ودفعه بعيدًا كلما أردت الوصول إلى المحتويات الموجودة بالخلف. بخلاف ذلك، يمكنك أيضًا لصق الحافة السفلية للأسفل باستخدام شرائط لاصقة لمنعها من التطاير كثيرًا مع النسيم.
قماش
إذا كنت تريد شيئًا يبدو أكثر أناقة من الستائر المعلقة، يمكنك استخدام اختيارك من القماش لإنشاء ألواح لتغطية أرففك. يمكن تثبيتها بعدة طرق، اعتمادًا على عدد المرات التي تحتاج فيها للوصول إلى العناصر الموجودة بالداخل. للاستخدام المتكرر، يمكنك تثبيت المغناطيس على الجزء السفلي من القماش والرف نفسه، مما يجعل من السهل جدًا تثبيته مرة أخرى في مكانه عند الانتهاء. وبدلاً من ذلك، للحصول على إمساك أكثر أمانًا، احصل على بعض أدوات التثبيت ذات الخطاف والحلقة التي يمكن ضغطها معًا وتقشيرها بسهولة.
ستائر مدمجة
إذا كنت تحب فكرة استخدام القماش ولكنك تريده أكثر انسيابية، فيمكنك دائمًا إنشاء ستائرك الخاصة لتناسب الأبواب الزجاجية الموجودة أو الألواح المفتوحة المفقودة. هذا عبارة عن DIY بسيط نسبيًا يتضمن إضافة خطافات إلى أعلى وأسفل كل باب ومسامير خشبية منزلقة من خلالها. يمكنك بعد ذلك خياطة قناة على كل طرف من أطراف القماش، أو استخدام مادة تحتوي عليها بالفعل، وتثبيتها على المسامير الخشبية. تبدو هذه الستائر مجمعة بشكل رائع، لذا تأكد من استخدام قماش إضافي للحصول على هذا المظهر الجميل والمطوي.
حاويات
إذا كانت المشكلة الرئيسية في الرفوف المفتوحة هي أن المحتويات تميل إلى أن تبدو عشوائية، فقد تتمكن من إخفاء هذا القبح باستخدام حاويات جذابة. أولاً، قم بفرز العناصر المتشابهة في أكوام، مثل الأوعية الموجودة في المطبخ أو التذكارات الموجودة في غرفة المعيشة. ثم حدد موقع بعض الحاويات التي تناسب تفضيلات التصميم الخاصة بك. على سبيل المثال، تعتبر السلال المنسوجة رائعة لإضفاء طابع تقليدي، وتتميز صناديق الروطان والقصب بمظهر طبيعي، كما أن صناديق التنظيم المصنوعة من الورق المقوى المخدد هذه مثالية للمساحة العصرية. أخيرًا، ضع كل أكوامك في الحاويات واستمتع بالمظهر النظيف!