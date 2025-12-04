كيفية إخفاء قذى العين من رفوف الخزانة المفتوحة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

يعد الرفوف المفتوحة أحد خيارات التصميم التي تحظى بمراجعات مختلطة، خاصة عند التفكير في المنزل المصمم “المثالي” مقابل المنزل الذي ينتهي بك الأمر إلى استخدامه بالفعل في حياتك اليومية. على سبيل المثال، إنها رائعة لعرض القطع التي ترغب في رؤيتها، مثل السيراميك العتيق أو المزخرف، ولكنها يمكن أيضًا أن تمتلئ بالفوضى بسرعة، مما يجعل المساحة الخاصة بك تبدو مرهقة ومرهقة. بالإضافة إلى ذلك، الرفوف المفتوحة هي مجرد شيء مفتوح أمام العناصر. بدلاً من حمايتها خلف أبواب الخزانات، فإن الأطباق والأشياء الأخرى الموضوعة على رفوف مفتوحة يمكن أن تتسخ أو تتسخ بشكل أسرع لأنه لا يوجد شيء يقف بينها وبين أوساخ الاستخدام اليومي. لهذه الأسباب قد ترغب في التفكير مرتين قبل إضافة رفوف مفتوحة إلى مطبخك أو في أي مكان آخر في منزلك.

ولكن هل يعني كل هذا أنه إذا كان لديك بالفعل رفوف مفتوحة في منزلك، فأنت بحاجة إلى تمزيقها ووضع خزائن جديدة؟ ليس بالضرورة! قبل إنفاق الأموال الكبيرة اللازمة لتركيب مجموعة جديدة تمامًا من الخزائن، لماذا لا تفكر في هذه البدائل بدلاً من ذلك؟ من الستائر الأنيقة إلى السبورات الجذابة والعملية، يمكنك العثور على حل يساعد على إغلاق الرفوف المفتوحة لديك مع إضافة القليل من الاهتمام البصري الذي ينسجم تمامًا مع أسلوبك الحالي. والشيء العظيم في هذه الحيل هو أنها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. يمكنك اختيار الطريقة التي ستستخدمها، والأرفف التي تريد تغطيتها، وما إذا كنت تريد أن تكون إصلاحًا دائمًا أو يمكنك تغييرها مع تقدمك. لذا، دعونا نتعمق!