كيفية إزالة البقع العنيدة من حوض مركب داكن

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
عند اختيار حوض المطبخ المثالي، فأنت تريد شيئًا متينًا وسهل الصيانة. أصبحت الأحواض المركبة – المصنوعة من مزيج من الجرانيت أو الكوارتز والراتنج – خيارًا شائعًا لأصحاب المنازل لهذه الأسباب فقط. على الرغم من أنها تأتي عادة بسعر باهظ، إلا أن الناس يحبون حقيقة أن الأحواض المركبة مصممة لتنسجم مع سطح العمل. وقد أدى ذلك إلى قيام بعض أصحاب المنازل باختيار أحواض داكنة اللون لتتناسب مع مواد كونترتوب الموجودة لديهم. في حين أن ألوان منتصف الليل هذه تبدو مذهلة، إلا أنها قد تكون عرضة للتلطيخ. يتفاخر العديد من الشركات المصنعة بمدى سهولة صيانة الأحواض المركبة، وهذا صحيح في الغالب. ومع ذلك، فإنها تحتاج أحيانًا إلى فركها بمنظفات خفيفة إلى قوية وتجفيفها بالكامل للحفاظ على مظهرها الأنيق.
إذا كانت الأحواض المركبة توصف بأنها سهلة التنظيف والصيانة، فقد تتساءل عن سبب تعرضها للبقع في المقام الأول. يكمن جزء من المشكلة في السطح غير اللامع للحوض، والذي يحبس البقايا بشكل أسهل بكثير من سطح الحوض الأملس، مثل السيراميك أو الفولاذ المقاوم للصدأ. يعد الماء العسر أحد أكبر أسباب تلطيخ الأحواض المركبة – والكثير من مواد المطبخ الأخرى. يترك الماء وراءه رواسب الكالسيوم والمغنيسيوم عندما يتبخر. قد تترك بقايا الصابون والأوساخ العامة أيضًا بقايا طباشيرية بيضاء على سطح الحوض. يمكن أن تتسبب المشروبات الداكنة، مثل النبيذ الأحمر والقهوة، في تلطيخ اللون النهائي. هذه الأنواع من العيوب هي التي يمكن أن تجعل مطبخك يبدو متسخًا دائمًا بغض النظر عن مقدار تنظيفه – أو الحوض.
كيفية إزالة البقع بأمان من الحوض المركب الداكن
ما يجب معرفته قبل شراء حوض مركب، خاصة ذو اللون الداكن، هو المنتجات والأدوات التي يجب تجنبها عند العناية به. استخدمها وستخاطر بخدش السطح أو إتلافه، مما قد يؤدي إلى تفاقم البقع. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي المبيض والمنظفات الأخرى التي تحتوي على الأمونيا إلى إتلاف الطبقة العليا من المادة. يجب عليك دائمًا استخدام الإسفنج الناعم والفرش ذات الشعيرات الناعمة على الأحواض المركبة أيضًا. هناك أيضًا الكثير من أعمال الصيانة اليومية التي يمكنك القيام بها للمساعدة في منع البقع في المقام الأول. بالنسبة للمبتدئين، يعد حوضك أحد أقذر الأماكن في مطبخك ويجب تنظيفه يوميًا. ومع ذلك، عندما تبرز تلك البقع العنيدة في نهاية المطاف برؤوسها القبيحة، يمكنك اتخاذ هذه الخطوات لإزالتها.
أولاً، قم بغسل الحوض الخاص بك لإزالة أي أوساخ وأوساخ على مستوى السطح. الحل الرائع الذي يمكنك صنعه بنفسك هو مزيج من كوب واحد من الماء، وكوب واحد من الخل، وملعقة صغيرة من صابون الأطباق المعتدل، مثل Dawn Platinum. رش الحوض بالكامل واترك المحلول لمدة 30 دقيقة. افركه بفرشاة غير كاشطة – تعمل إسفنجة Scrub Daddy بشكل رائع – لمنع خدش اللمسة النهائية. بمجرد اكتمال هذه الخطوات، يمكنك تكرار نفس العملية باستخدام منظف مركب أقوى وآمن للحوض مثل Bar Keepers Friend Soft Cleanser Liquid. اقضِ المزيد من الوقت في فرك أي بقع عميقة. بمجرد إزالة البقع، اشطف الحوض وجففه بمنشفة نظيفة لمنع تكون رواسب معدنية جديدة. ثم ضع بعض الزيوت المعدنية المخصصة للطعام على منشفة ورقية وافركها على سطح الحوض لاستعادة لمعانه.