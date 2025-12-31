كيفية إزالة البقع العنيدة من حوض مركب داكن

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

عند اختيار حوض المطبخ المثالي، فأنت تريد شيئًا متينًا وسهل الصيانة. أصبحت الأحواض المركبة – المصنوعة من مزيج من الجرانيت أو الكوارتز والراتنج – خيارًا شائعًا لأصحاب المنازل لهذه الأسباب فقط. على الرغم من أنها تأتي عادة بسعر باهظ، إلا أن الناس يحبون حقيقة أن الأحواض المركبة مصممة لتنسجم مع سطح العمل. وقد أدى ذلك إلى قيام بعض أصحاب المنازل باختيار أحواض داكنة اللون لتتناسب مع مواد كونترتوب الموجودة لديهم. في حين أن ألوان منتصف الليل هذه تبدو مذهلة، إلا أنها قد تكون عرضة للتلطيخ. يتفاخر العديد من الشركات المصنعة بمدى سهولة صيانة الأحواض المركبة، وهذا صحيح في الغالب. ومع ذلك، فإنها تحتاج أحيانًا إلى فركها بمنظفات خفيفة إلى قوية وتجفيفها بالكامل للحفاظ على مظهرها الأنيق.

إذا كانت الأحواض المركبة توصف بأنها سهلة التنظيف والصيانة، فقد تتساءل عن سبب تعرضها للبقع في المقام الأول. يكمن جزء من المشكلة في السطح غير اللامع للحوض، والذي يحبس البقايا بشكل أسهل بكثير من سطح الحوض الأملس، مثل السيراميك أو الفولاذ المقاوم للصدأ. يعد الماء العسر أحد أكبر أسباب تلطيخ الأحواض المركبة – والكثير من مواد المطبخ الأخرى. يترك الماء وراءه رواسب الكالسيوم والمغنيسيوم عندما يتبخر. قد تترك بقايا الصابون والأوساخ العامة أيضًا بقايا طباشيرية بيضاء على سطح الحوض. يمكن أن تتسبب المشروبات الداكنة، مثل النبيذ الأحمر والقهوة، في تلطيخ اللون النهائي. هذه الأنواع من العيوب هي التي يمكن أن تجعل مطبخك يبدو متسخًا دائمًا بغض النظر عن مقدار تنظيفه – أو الحوض.