كيفية إزالة الحشائش اليابانية من حديقتك

أحد الغزاة الأكثر عدوانية الذين يضربون المروج وأحواض الزهور والمناطق الطبيعية في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة هو العشب الياباني (Microstegium vimineum). يزدهر هذا النبات السنوي سريع الانتشار في المناطق الرطبة المظلمة حيث تجد الأعشاب الأخرى صعوبة في النمو، مما يشكل حصائرًا كثيفة تخنق النباتات المحلية والعشب الجذاب. بمجرد إنشائها، يمكنها أن تتفوق على كل شيء تقريبًا في طريقها من خلال الانتشار بسرعة عبر آلاف البذور الصغيرة والسيقان الزاحفة، والتي تتجذر عندما تتلامس مع التربة. يمكنك إزالة العشب الياباني من حديقتك بالتوقيت المناسب وخطة ثابتة تجمع بين السحب اليدوي والقص واستخدام مبيدات الأعشاب السابقة للظهور في الوقت المناسب.

يتحمل Stiltgrass الظل العميق والتربة ذات الخصوبة المنخفضة، مما يسمح له بالسيطرة بسهولة على المناطق المضطربة، مثل الخنادق وحواف الغابات وأسرّة الحديقة. تنبت في وقت مبكر من الربيع – قبل أسابيع من ظهور عشبة السرطان – ثم تزهر وتضع البذور في أواخر الصيف حتى الخريف، مما يمنحها نافذة نمو طويلة للتأسيس. إنها واحدة من أهم الحشائش التي يجب اقتطافها في أواخر الصيف وأوائل الخريف. ولحسن الحظ، فإن جذورها الضحلة تجعل من السهل سحبها إلى الأعلى، لكن التحدي الحقيقي يكمن في إصرارها.

إدارتها ليست مهمة لمرة واحدة. نظرًا لأن بذور النبتة يمكن أن تبقى في التربة لمدة تصل إلى خمس سنوات، فغالبًا ما تظهر نباتات جديدة حتى بعد التنظيف الشامل. ما ينجح في أوائل الصيف قد يفشل في وقت لاحق من الموسم، حيث تنضج النباتات وتبدأ في زرع البذور. حتى أن العلماء طالبوا أصحاب المنازل في ولاية ويسكونسن بالمساعدة في وقف انتشار هذا النبات شديد الانتشار، لذا فإن فهم مراحل نموه والتصرف في اللحظة المناسبة هو أفضل طريقة للسيطرة عليه بشكل فعال.