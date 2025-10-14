كيفية إزالة الحشائش اليابانية من حديقتك

أحد الغزاة الأكثر عدوانية الذين يضربون المروج وأحواض الزهور والمناطق الطبيعية في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة هو العشب الياباني (Microstegium vimineum). يزدهر هذا النبات السنوي سريع الانتشار في المناطق الرطبة المظلمة حيث تجد الأعشاب الأخرى صعوبة في النمو، مما يشكل حصائرًا كثيفة تخنق النباتات المحلية والعشب الجذاب. بمجرد إنشائها، يمكنها أن تتفوق على كل شيء تقريبًا في طريقها من خلال الانتشار بسرعة عبر آلاف البذور الصغيرة والسيقان الزاحفة، والتي تتجذر عندما تتلامس مع التربة. يمكنك إزالة العشب الياباني من حديقتك بالتوقيت المناسب وخطة ثابتة تجمع بين السحب اليدوي والقص واستخدام مبيدات الأعشاب السابقة للظهور في الوقت المناسب.
يتحمل Stiltgrass الظل العميق والتربة ذات الخصوبة المنخفضة، مما يسمح له بالسيطرة بسهولة على المناطق المضطربة، مثل الخنادق وحواف الغابات وأسرّة الحديقة. تنبت في وقت مبكر من الربيع – قبل أسابيع من ظهور عشبة السرطان – ثم تزهر وتضع البذور في أواخر الصيف حتى الخريف، مما يمنحها نافذة نمو طويلة للتأسيس. إنها واحدة من أهم الحشائش التي يجب اقتطافها في أواخر الصيف وأوائل الخريف. ولحسن الحظ، فإن جذورها الضحلة تجعل من السهل سحبها إلى الأعلى، لكن التحدي الحقيقي يكمن في إصرارها.
إدارتها ليست مهمة لمرة واحدة. نظرًا لأن بذور النبتة يمكن أن تبقى في التربة لمدة تصل إلى خمس سنوات، فغالبًا ما تظهر نباتات جديدة حتى بعد التنظيف الشامل. ما ينجح في أوائل الصيف قد يفشل في وقت لاحق من الموسم، حيث تنضج النباتات وتبدأ في زرع البذور. حتى أن العلماء طالبوا أصحاب المنازل في ولاية ويسكونسن بالمساعدة في وقف انتشار هذا النبات شديد الانتشار، لذا فإن فهم مراحل نموه والتصرف في اللحظة المناسبة هو أفضل طريقة للسيطرة عليه بشكل فعال.
الطريقة الأكثر فعالية لإزالة العشب الياباني
يتطلب القضاء على عشبة النكهة اليابانية مزيجاً من التوقيت والاتساق والأدوات المناسبة. يغزو العشب الياباني مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9، وبالنسبة للإصابات الصغيرة، فإن السحب اليدوي هو الطريقة الأبسط والأكثر فعالية – خاصة عند القيام بذلك قبل الإزهار، عادةً من يوليو إلى أوائل سبتمبر. القص يمكن أن يساعد، ولكن التوقيت أمر بالغ الأهمية. يشجع القطع مبكرًا على إعادة النمو، بينما القص متأخرًا جدًا (بعد الإزهار) لن يؤدي إلا إلى تشتيت البذور. لذلك، يجب أن تفكر في القص قبل وضع البذور مباشرة في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر لمنع تكوين بذور جديدة وتقليل أعدادها في العام التالي.
للتخلص بشكل أفضل من الحشائش عندما تستمر الحشائش في الظهور، استخدم مبيد أعشاب سابق للظهور مثل بنديميثالين (والذي يعد أيضًا أحد أفضل منتجات قتل الحشائش الضارة التي يجب مراعاتها) أو تريفلورالين أو أوريزالين في أوائل الربيع لمنع ظهور الشتلات. يمكن أن توفر جرعة منخفضة من الجليفوسات أو الجلوفوسينات بعض التحكم في المناطق التي لا يوجد فيها سوى عشبة طوالة، ولكن يمكن استخدام مبيدات الأعشاب بعد الظهور، مثل كليتوديم أو فلوازيفوف-ب-بوتيل، في منتصف الموسم حيث توجد أيضًا نباتات مرغوبة موجودة. انتبه جيدًا لتعليمات الملصق قبل الاستخدام، ولا ترش على النباتات التي ترغب في الاحتفاظ بها.
بمجرد تطهير مناطق حديقتك من الأعشاب الطويلة، أعد زراعتها بأغطية أرضية قوية تتحمل الظل للمساعدة في استعادة حديقتك. تأكد من تغطية هذه الأسِرَّة المظللة بالكامل لمنع ضوء الشمس من الوصول إلى بذور الأعشاب التي قد تكون مختبئة في التربة. وهذا من شأنه أن يساعد في وقف تفشي المرض في المستقبل.