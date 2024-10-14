كيفية إزالة الطائر الطنان المحاصر داخل منزلك

تعد الطيور الطنانة من أكثر الطيور المفيدة التي تريدها في حديقتك. إنها ليست مجرد ملقحات فعالة فحسب، بل يمكنها التخلص من بعض الحشرات في حديقتك، وإضفاء الجمال على مساحتك الخارجية، ومن الممتع مشاهدتها وهي تتحرك وتتجول في الخارج. أحد الجوانب السلبية لجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك هو أنها قد تحاصر في منزلك أحيانًا. كل ما يتطلبه الأمر هو فتح الباب أو النافذة في الوقت الخطأ وستواجه مشكلة قد تكون قاتلة لصديقك في الحياة البرية.
تأكل هذه الطيور الصغيرة كل 15 دقيقة على الأقل، لذلك إذا كان الطائر الطنان محاصرًا في منزلك، فإن الوقت هو الجوهر. بينما تريد العمل بسرعة، حافظ على هدوئك ولا تحاول مطاردة الطائر للقبض عليه. الطيور الطنانة سريعة جدًا – أسرع بكثير من البشر – لذلك من المحتمل أن تؤذي هذا المخلوق الصغير إذا حاولت اصطياده. بدلاً من، خطوتك الأولى هي إغلاق أبوابك الداخلية بعناية، وحصر الطائر الطنان في غرفة واحدة، وإطفاء أي مراوح، وإبعاد حيواناتك الأليفة. بمجرد الانتهاء من ذلك، فإن الخطوة التالية هي خلق بيئة تشجع الطائر الطنان على المغادرة.
قم بدعوة الطائر الطنان إلى الخارج
لإقناع هامر في الخارج، افتح الباب الخارجي وأي نوافذ في الغرفة. قم بإزالة الشاشات وأغلق الستائر على أي أجزاء لا تمثل طريقًا إلى حديقتك. قم أيضًا بإطفاء أي مصابيح داخلية، بحيث يأتي الضوء الوحيد من الخارج، وقم بتغطية أي أشياء مشرقة في منزلك قد تجذب انتباه الطائر الطنان. أي شيء يطابق لون الزهور التي تحبها الطيور الطنانة تمامًا يمكن أن يربك الطائر، ويبقيه بالداخل لفترة أطول.
إذا كان لديك وحدة تغذية للطائر الطنان أو زهرة في أصص ذات أزهار زاهية، فضعها بالقرب من الباب أو النافذة المفتوحة لتشجيع الطائر الطنان على الطيران للخارج. ثم انتظر. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعرف الزائر إلى أين يذهب. نظرًا لأن الطيور الطنانة تحتاج إلى تناول الطعام كثيرًا، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يطير ويذهب إلى المصدر الوحيد الذي قدمته. ومع ذلك، إذا أصيب هامر بالذعر أو أصيب أو بقي في منزلك لفترة طويلة أو أنهك نفسه من محاولة المغادرة، فقد يكون الوقت قد حان لطلب المساعدة.
حفظ الزائر والخطوات التالية
تفترض عملية تحرير الطائر الطنان المحاصر داخل منزلك أن الطائر يتمتع بصحة جيدة وقادر على الطيران. إذا مرت فترة طويلة جدًا بين الوجبات أو أصيبت هامر بإصابة، فهذه قصة مختلفة. إذا سقط الطائر أو كان مترددًا في الطيران، فهذا مؤشر جيد على أنه يحتاج إلى بعض المساعدة. اتصل بأخصائي إعادة تأهيل الحياة البرية لمعرفة الخطوات التالية في رعاية المخلوق الصغير. إذا كنت تواجه مشكلة في العثور على المكان المناسب، فإن جمعية الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة هي مصدر رائع للعثور على أخصائي إعادة تأهيل محترف بالقرب منك. سيكون لدى هذا الشخص المعرفة اللازمة لإرشادك أو سيوجهك إلى شخص يمكنه المساعدة.
بمجرد مغادرة الطائر الطنان، تأكد من اتخاذ بعض الخطوات لمحاولة تثبيط أي أصدقاء آخرين من الطيران إلى منزلك. أنت تريد إبقاء المغذيات وأي زهور أو ألوان قد تجذب الطيور الطنانة بعيدًا عن منزلك – وخاصة الأبواب والنوافذ. تأكد أيضًا من إبقاء أبوابك ونوافذك مغلقة عند عدم استخدامها، كما يجب أن تكون شاشتك خالية من الثقوب. على الرغم من أنها على الأرجح لا تحاول دخول منزلك عمدًا، إلا أن الطيور الطنانة فضولية بطبيعتها، لذا من الأفضل عدم منحها فرصة للدخول.