كيفية إزالة الطائر الطنان المحاصر داخل منزلك

تعد الطيور الطنانة من أكثر الطيور المفيدة التي تريدها في حديقتك. إنها ليست مجرد ملقحات فعالة فحسب، بل يمكنها التخلص من بعض الحشرات في حديقتك، وإضفاء الجمال على مساحتك الخارجية، ومن الممتع مشاهدتها وهي تتحرك وتتجول في الخارج. أحد الجوانب السلبية لجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك هو أنها قد تحاصر في منزلك أحيانًا. كل ما يتطلبه الأمر هو فتح الباب أو النافذة في الوقت الخطأ وستواجه مشكلة قد تكون قاتلة لصديقك في الحياة البرية.

تأكل هذه الطيور الصغيرة كل 15 دقيقة على الأقل، لذلك إذا كان الطائر الطنان محاصرًا في منزلك، فإن الوقت هو الجوهر. بينما تريد العمل بسرعة، حافظ على هدوئك ولا تحاول مطاردة الطائر للقبض عليه. الطيور الطنانة سريعة جدًا – أسرع بكثير من البشر – لذلك من المحتمل أن تؤذي هذا المخلوق الصغير إذا حاولت اصطياده. بدلاً من، خطوتك الأولى هي إغلاق أبوابك الداخلية بعناية، وحصر الطائر الطنان في غرفة واحدة، وإطفاء أي مراوح، وإبعاد حيواناتك الأليفة. بمجرد الانتهاء من ذلك، فإن الخطوة التالية هي خلق بيئة تشجع الطائر الطنان على المغادرة.