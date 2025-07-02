كيفية إزالة الميكروبلاستيك من الماء باستخدام هذه الحيلة السهلة

ذات صباحٍ ربيعي، وبينما أُعد فنجان قهوتي، انتابني الفضول لأعرف كم من الجسيمات الدقيقة يختبئ في مياه الصنبور التي أستخدمها يوميًا. كانت تلك اللحظة نقطة انطلاق لاكتشاف حيلة بسيطة تقضي على جزء كبير منها.

السياق وتأثير الجسيمات البلاستيكية الدقيقة

في حملات التنظيف التي شاركتُ فيها على شاطئ البحر، لاحظت كميات لا تُحصى من الميكروبلاستيك التي تلتصق بالرمل وشعيرات البحر. هذه الجزئيات الضئيلة—التي تُسمّى أحيانًا النانو بلاستيك—تنتقل عبر تيارات المياه وتنتج عنها مشاكل بيئية وصحية جادة. تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن التعرض الطويل لهذه الجسيمات قد يؤثر على الجهاز الهرموني ويعزز الالتهابات المزمنة؛ وهو ما يدفعنا للبحث عن خطوات واقعية في بيوتنا لحماية أنفسنا وعائلاتنا.

حيلة الغلي وإزالة الجسيمات

اتضح أن الحلّ بسيط ومتاح في كل مطبخ: الغلي.

عندما تغلي المياه، تتفاعل الأملاح الصلبة، وخصوصًا الكالسيوم والمغنيسيوم، لتكوّن بلورات من كربونات الكالسيوم. هذه البلورات تشكل شبكة بلّورية تحاصر الجسيمات البلاستيكية وتجرّها نحو القاع أو على سطح الماء المغلي، مما يجعل فصلها أسهل من أي وقت مضى.

خطوات التطبيق اليومية

املأ إبريق الماء حتى مستوى الكوب المخصص للشرب. ضع الإبريق على النار حتى يصل لمرحلة الغليان الصاخب (حوالي 5 دقائق). اترك الإبريق ليبرد قليلًا ثم صب الماء بلطف فوق فلتر القهوة الورقي أو قطعة قماش نظيفة. احتفظ بما يجمعه الفلتر—هو نفسه الجزء المحمّل بالميكروبلاستيك!

حسب دراسة لجامعة جوانجزو نُشرت في مجلة متخصصة، يغلي خمس دقائق من الماء الغني بـ300 ملغ/لتر من كربونات الكالسيوم يزيل حتى نسبة تصل إلى 90٪ من الجسيمات الدقيقة، وحتى بتركيزٍ منخفض (60 ملغ/لتر) تتجاوز نسبة الإزالة 25٪.

تجربتي الشخصية ونصائح عملية

عندما واجهت أنابيب منزلي مياهًا عسراء، قررت الاستفادة من ذلك—فالمياه «العسرة» تحتوي على معادنٍ أكثر. جربتُ الغلي وأدهشني مقدار الرواسب البيضاء التي تجمّعت على الفلتر. منذ ذلك الحين، أصبحت أُجري هذه العملية مرتين أسبوعيًّا، وأضيف دائمًا خطوة التصفية النهائية قبل تعبئة البراد.

إذا كانت الماء ضعيفة المعادن، يمكن إضافة رشة بسيطة من ملح الطعام (غير اليودي) قبل الغلي لتعزيز تكوين البلورات.

احرص على تنظيف الفلتر أو القماش بعد كل استخدام جافًّا، كي لا تتراكم الرواسب وتتسبب في نمو البكتيريا.

يمكنك إعادة استخدام البلورات النقية في ريّ النباتات الخارجية، فهي تحتوي على كربونات الكالسيوم المفيدة للتربة.

بهذه الحيلة البسيطة نرتقي بعاداتنا اليومية إلى مستوىٍ من الوعي البيئي، ونقلل من تعرض أجسامنا لجسيماتٍ قد لا نراها، لكنها بالتأكيد تؤثر معنا. امتحنوا هذه الطريقة في مطابخكم، وستجدون في كل كوبٍ نقاءً جديدًا.