كيفية إزالة الهواء من صنبور الحمام لدفق أكثر صلابة

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هل شعرت يومًا أن تيار صنبور الحمام الخاص بك ليس صحيحًا أبدًا؟ إما أنها ناعمة للغاية ، أو رشاقة للغاية ، أو ليست قوية بما يكفي لشطفها بسرعة. يمكن أن يكون الجاني هواء صنبور الخاص بك. لحسن الحظ ، فإن إزالة Aerator هي واحدة من العديد من مهام تحسين المنازل الأساسية التي يمكن لأي شخص أن يتولى. هناك إيجابيات وسلبيات لإزالة الهوية من صنبورك ، لذلك من المهم مراعاة جميع المواقف الممكنة قبل أن تقرر إزالتها بشكل دائم.

في ما قبل الحرب العالمية الثانية أوروبا ، تساءل رجل يدعى إيلي آغنييد عن سبب تذوق المياه من الشلالات أفضل بكثير من الماء من الحنفيات. الاستنتاج الذي توصل إليه هو أن الشلالات تسمح للهواء بالدخول إلى الماء وجعله شمبانيا ورغوة. إنه في الواقع مزيج من الهواء والماء يجعل طعم الماء كبيرًا جدًا. بعد ذلك ، اخترع Aghnides Airators ، وهي مجموعة صغيرة من الشاشات التي تعمل كمرشح للذهاب إلى فم صنبور وترك فقاعات الهواء.

يمنع الهواء في صنابير الرش لأن جميع الشاشات توجه الماء إلى التدفق عبر تيار واحد. كما أنها تجعل الأعمال المنزلية مثل غسل الصحون تمر بشكل أسرع ، حيث أن فقاعات الهواء في الماء تجعل رغوة الصابون أسرع. ومع ذلك ، في حين أن الحصول على الهوية مفيد ، فليس من الضروري بأي حال من الأحوال. يمكن للشاشات الموجودة في الهوية أن تتراكم من الرواسب والمعادن في نظام المياه الخاص بك ، وعندما تترك نجسًا لفترة طويلة ، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الماء.