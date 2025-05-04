كيفية إزالة الهواء من صنبور الحمام لدفق أكثر صلابة

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هل شعرت يومًا أن تيار صنبور الحمام الخاص بك ليس صحيحًا أبدًا؟ إما أنها ناعمة للغاية ، أو رشاقة للغاية ، أو ليست قوية بما يكفي لشطفها بسرعة. يمكن أن يكون الجاني هواء صنبور الخاص بك. لحسن الحظ ، فإن إزالة Aerator هي واحدة من العديد من مهام تحسين المنازل الأساسية التي يمكن لأي شخص أن يتولى. هناك إيجابيات وسلبيات لإزالة الهوية من صنبورك ، لذلك من المهم مراعاة جميع المواقف الممكنة قبل أن تقرر إزالتها بشكل دائم.
في ما قبل الحرب العالمية الثانية أوروبا ، تساءل رجل يدعى إيلي آغنييد عن سبب تذوق المياه من الشلالات أفضل بكثير من الماء من الحنفيات. الاستنتاج الذي توصل إليه هو أن الشلالات تسمح للهواء بالدخول إلى الماء وجعله شمبانيا ورغوة. إنه في الواقع مزيج من الهواء والماء يجعل طعم الماء كبيرًا جدًا. بعد ذلك ، اخترع Aghnides Airators ، وهي مجموعة صغيرة من الشاشات التي تعمل كمرشح للذهاب إلى فم صنبور وترك فقاعات الهواء.
يمنع الهواء في صنابير الرش لأن جميع الشاشات توجه الماء إلى التدفق عبر تيار واحد. كما أنها تجعل الأعمال المنزلية مثل غسل الصحون تمر بشكل أسرع ، حيث أن فقاعات الهواء في الماء تجعل رغوة الصابون أسرع. ومع ذلك ، في حين أن الحصول على الهوية مفيد ، فليس من الضروري بأي حال من الأحوال. يمكن للشاشات الموجودة في الهوية أن تتراكم من الرواسب والمعادن في نظام المياه الخاص بك ، وعندما تترك نجسًا لفترة طويلة ، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الماء.
كيفية إزالة A Faucet Aerator
https://www.youtube.com/watch؟v=i7wl1rtqpqa
إذا كنت ترغب في خلع الهواء من الصنبور الخاص بك ، فهناك بعض الطرق لإنجاز ذلك. من الممكن إزالة الهوية مع مفك البراغي رأس مسطح عن طريق التمسك بطرف مفك البراغي في رأس صنبور ، وربطه بأحد الشقوق البارزة على الهوية ، وتحويله حتى يتم فتح الهوائي. قد تتطلب طريقة مفك البراغي بعض الصبر ، حيث قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتوصيل مفكك إلى درجة الهوية. هناك أيضًا خطر أن ينزلق مفك البراغي ويؤذيك عن طريق الخطأ ، لذا فإن استخدام هذه الطريقة لإلغاء التثبيت قد لا يكون الأفضل.
لحسن الحظ ، هناك أدوات خاصة مصنوعة فقط لإزالة الأجواء. تعد أداة إزالة مفتاح Aerator Aerator Danco Cache Aerator متوفرة في Amazon خيارًا واحدًا. من المثير للدهشة أن مفتاح إزالة الهوية هذا هو أداة يمكن أن تجدها أيضًا في شجرة الدولار المحلية. عادةً ما تأتي أدوات مزيل Aerator مع أربعة إلى خمسة مفاتيح مختلفة ، غالبًا بألوان مختلفة ، لاستيعاب مجموعة متنوعة من أحجام الصنبور. بعد العثور على خيار المفتاح الذي يناسب صنبورك ، قم بربيك المفتاح في الجزء العلوي من الحنفية وقم بتدويره حتى يصبح الهوية فضفاضة. بمجرد إزالة الهوية ، قم بتنظيف صنبورك جيدًا لإزالة أي تراكم.
إيجابيات وسلبيات إزالة فوتات صنبورك
هناك تقلبات وجوانب سلبية لإزالة الهوية من صنبورك. في بعض الأحيان ، يمكن أن تبطئ الفوضى التي تراكمت في شاشات الهوية الصغيرة الشبكية تدفق المياه ، لذلك يمكن أن تحسن إزالة الهوية على حجم المياه. نظرًا لأن Aberators بمثابة عائق أمام الحنفيات ، فإن إزالة الهوية الخاص بك ستصنع مثيلات عندما تحتاج إلى كمية كبيرة من الماء (مثل ملء الأواني لطهي المعكرونة أو ملء تجمع الفناء الخلفي) بشكل أسرع بكثير.
على الجانب الآخر ، تقلل الهوية من رش الماء في كل مكان ، لذلك لا يصبح غسل وجهك أو يديك بمثابة دش. عند الحديث عن الاستحمام ، فإن مزيج الهواء والماء يجعل الاستحمام وغسل اليدين يمر بسرعة ، لكن المياه غير الممتدة لا تتخلى عن الصابون بالسرعة. يمكن للهواء أيضًا تقليل كمية الماء والطاقة التي تستخدمها من خلال توفير تيار ثابت ومستقر ومنع الهدر. يجب عليك تأكيد عدد جالون في الدقيقة (GPMs) تصنبات Aerator الخاصة بك. تهدف إلى الهوية بين .5-1.5 GPM ، حيث أن الهباء مع الأرقام التي تزيد عن 1.5 GPM سيكون لها تدفق سريع للغاية وربما مضيعة ، في حين أن أقل من 0.5 سيكون بطيئًا للغاية. على الرغم من أنه من الواضح أن إزالة الهوائي يؤدي إلى تيار أقوى ، فإن الحفاظ على الهوائي على صنبور يستخدم كميات أقل من المياه ، ويجعل الطاقة أقل ، ويجعل الغسيل أسرع بكثير.