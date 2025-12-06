كيفية إصلاح الخزانات العلوية بحيث يبدو مطبخك أقل ضيقًا

يمكن للخزانة العلوية الضيقة والثقيلة وربما القديمة قليلاً أن تعيق شكل مطبخك ومظهره. على الرغم من أن الخزانات العلوية ضرورية في كثير من الأحيان، إلا أنها قد تؤدي إلى تقليص حجم المساحة الخاصة بك، مما يجعلها تبدو وكأن الجدران والسقف يتقاربان. يمكن للخزائن العلوية الضخمة أن تعيق الإضاءة، وتلقي الظلال على أسطح العمل وتعطي سطح العمل مظهرًا قذرًا. علاوة على ذلك، فإن الجدران المغطاة بالخزائن لا توفر أي مساحة بصرية سلبية لتنجذب إليها العيون. ومع ذلك، هناك طريقة لمكافحة هذا. أحد اتجاهات خزانة المطبخ التي تخلق جمالية مفتوحة ونظيفة يتضمن إزالة أو تغيير الخزانات العلوية الموجودة لديك لإنشاء تصميم غير مزعج وجيد التهوية. تتضمن بعض الحلول اختيار الرفوف المفتوحة بدلاً من الخزانات العلوية، أو استخدام الأبواب الأمامية الزجاجية، أو حتى التخلص من الأجزاء العلوية تمامًا للحصول على مظهر عصري بسيط للغاية. ومن خلال إزالة الخزانات، فإنك تسمح لميزة أخرى، مثل جزيرة المطبخ أو شفاط المطبخ، بفرصة أن تصبح نقطة محورية.

على الرغم من ذلك، قبل أن تقوم بإزالة جميع الخزائن الموجودة لديك، يجب عليك تحديد ما إذا كان إصلاح الخزانات العلوية هو الأفضل لمساحتك أم لا. إذا كنت تواجه صعوبة في حلول التخزين في الوقت الحالي، فقد يؤدي إلغاء الخزانات العلوية إلى خلق معضلات تنظيمية إضافية. تأكد من تجهيز مساحة تخزين احتياطية قبل اختيار الرفوف المفتوحة أو عدم وجود خزائن. على سبيل المثال، يقدم مصممو الديكور الداخلي المحترفون مثل David Bromstad حجة قوية للتخلص من الخزانات العلوية في مطبخ صغير باستخدام جزيرة مركزية كتخزين بدلاً من ذلك.