كيفية إصلاح الخزانات العلوية بحيث يبدو مطبخك أقل ضيقًا

يمكن للخزانة العلوية الضيقة والثقيلة وربما القديمة قليلاً أن تعيق شكل مطبخك ومظهره. على الرغم من أن الخزانات العلوية ضرورية في كثير من الأحيان، إلا أنها قد تؤدي إلى تقليص حجم المساحة الخاصة بك، مما يجعلها تبدو وكأن الجدران والسقف يتقاربان. يمكن للخزائن العلوية الضخمة أن تعيق الإضاءة، وتلقي الظلال على أسطح العمل وتعطي سطح العمل مظهرًا قذرًا. علاوة على ذلك، فإن الجدران المغطاة بالخزائن لا توفر أي مساحة بصرية سلبية لتنجذب إليها العيون. ومع ذلك، هناك طريقة لمكافحة هذا. أحد اتجاهات خزانة المطبخ التي تخلق جمالية مفتوحة ونظيفة يتضمن إزالة أو تغيير الخزانات العلوية الموجودة لديك لإنشاء تصميم غير مزعج وجيد التهوية. تتضمن بعض الحلول اختيار الرفوف المفتوحة بدلاً من الخزانات العلوية، أو استخدام الأبواب الأمامية الزجاجية، أو حتى التخلص من الأجزاء العلوية تمامًا للحصول على مظهر عصري بسيط للغاية. ومن خلال إزالة الخزانات، فإنك تسمح لميزة أخرى، مثل جزيرة المطبخ أو شفاط المطبخ، بفرصة أن تصبح نقطة محورية.
على الرغم من ذلك، قبل أن تقوم بإزالة جميع الخزائن الموجودة لديك، يجب عليك تحديد ما إذا كان إصلاح الخزانات العلوية هو الأفضل لمساحتك أم لا. إذا كنت تواجه صعوبة في حلول التخزين في الوقت الحالي، فقد يؤدي إلغاء الخزانات العلوية إلى خلق معضلات تنظيمية إضافية. تأكد من تجهيز مساحة تخزين احتياطية قبل اختيار الرفوف المفتوحة أو عدم وجود خزائن. على سبيل المثال، يقدم مصممو الديكور الداخلي المحترفون مثل David Bromstad حجة قوية للتخلص من الخزانات العلوية في مطبخ صغير باستخدام جزيرة مركزية كتخزين بدلاً من ذلك.
كن مبدعًا لتصحيح المظهر الثقيل للخزانة العلوية
مع بعض الحلول للاختيار من بينها، حدد أولاً احتياجات المساحة الخاصة بك قبل تحديث خزائن مطبخك. إذا قمت بإزالة الأجزاء العلوية الضخمة من الرفوف المفتوحة، فكر في العناصر التي يمكنك عرضها على الرفوف والتي تكون عملية وأنيقة. ضع في اعتبارك أن هذه المساحات عرضة للفوضى وقد تحتاج إلى مزيد من الصيانة للحفاظ على نظافة الأطباق من الغبار. أو، إذا كنت تريد أن تكون جريئًا، يمكنك إزالة الخزانات العلوية بالكامل. كلا الخيارين يخلقان مظهرًا موسعًا في المطبخ. ومع ذلك، فإنها تمثل تحديات مع التخزين. في حين أن اختيار جزيرة المطبخ أو تحويل مخزن قياسي إلى مخزن كبير الخدم يمكن أن يكون أمرًا رائعًا بالنسبة للبعض، إلا أن هذه الحلول لا تقع ضمن حدود الميزانية أو المساحة الخاصة بكل شخص. كحل، يمكنك تنفيذ الاتجاه المخصص الذي يحل محل الخزانات المفتوحة عن طريق إضافة ميزات مخصصة وحلول تخزين في مكان آخر.
إذا كان الالتزام بالرفوف المفتوحة أو التصميم البسيط للغاية بدون الأجزاء العلوية يبدو أمرًا شاقًا، فيمكنك البدء صغيرًا عن طريق إزالة عدد قليل فقط من الخزانات العلوية للرفوف المفتوحة. أو يمكنك تركيب خزانة كبيرة على شكل مخزن في المطبخ ومزج الرفوف المفتوحة أو المساحة الفارغة بجانبها للحصول على مظهر مفتوح مماثل ولكن مع مساحة تخزين إضافية. تعد الأبواب الأمامية الزجاجية أيضًا حلاً وسطًا جيدًا لتمنحك هذا الشعور بالتهوية دون تخليص المساحة الخاصة بك من مساحة التخزين الحالية. ومع ذلك، فإن الأبواب الزجاجية على الخزانات تعني أيضًا أنك بحاجة إلى الانتباه إلى الفوضى البصرية التي يمكن عرضها.