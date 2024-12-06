كيفية إصلاح سقف البلاط المتسرب بنفسك بشكل فعال

باعتبارك مالك منزل، فإن تسرب المياه من خلال السقف والسقف الخاص بك يعد معضلة محبطة. هل يجب أن تحاول إصلاح تسرب السقف بنفسك أو الاتصال بمتخصص؟ إذا كان لديك سقف قرميدي، فغالبًا ما تستغرق الإصلاحات عدة أيام وستكون صعبة لأن تركيب بلاطات جديدة أكثر صعوبة من تركيب القوباء المنطقية. لهذا السبب، يفضل معظم أصحاب المنازل الذين يعانون من تسرب في أسقف البلاط السماح لمحترف بالتعامل مع العمل. ومع ذلك، إذا كنت تستمتع بمشاريع DIY، ولا تمانع في الارتفاعات، واتبعت الخطوات الصحيحة، فيمكنك محاولة معالجة البلاط المتسرب بنفسك وتوفير تكاليف إصلاح السقف.

للبدء في إصلاح سقف البلاط المتسرب بنفسك، تأكد من توفر القفازات والأحذية المناسبة والنظارات الواقية وحزام الأمان. ستحتاج إلى لوازم مثل قضيب النقب، والمطرقة، والبلاط البديل، وأسمنت الأسقف، والمسامير، والطبقة السفلية. ابدأ بفحص البلاط. في البداية، انظر مباشرة فوق أي بقع مياه في السقف لاحظتها. إذا لم تتمكن من رؤية البلاط التالف، فمن المحتمل أن الماء قد انتقل عبر العلية، تاركًا بقعة الماء بعيدًا عن الفتحة الفعلية في السقف. ابحث عن الرقائق أو الشقوق أو القطع المفقودة لتحديد مناطق الضرر. قم بإزالة أي من البلاط المكسور أو التالف الذي تراه. قد تضطر إلى استخدام شريط نقب لسحبها بشكل فضفاض. إذا كنت بحاجة إلى إزالة أي بلاطات سليمة للوصول إلى البلاطات التالفة، فافعل ذلك بعناية حتى تتمكن من إعادة تثبيتها لاحقًا.