كيفية إصلاح مسار باب المرآب الخاص بك مع DIY بسيط

باب الجراج الذي ينزلق عن المسار هو أكثر من مجرد إزعاج. يمكن أن يتحول بسرعة إلى خطر السلامة. تعرضت البكرات غير المحسّنة ضغوطًا على النظام بأكمله ، مما يؤدي إلى طحن المعادن ، وارتداء غير متساوٍ ، والفجوات التي تسمح بالمطر أو الآفات ، والباب الذي يبدو ملتوية من الخارج. تركت المشكلة دون رادع ، يمكن أن تزداد المشكلة سوءًا وحتى إتلاف فتحة باب الجراج.
والخبر السار هو أنه إذا كانت المشكلة مجرد أسطوانة تراجعت عن مسارها ، فلن تحتاج إلى الاتصال في طاقم إصلاح على الفور. هذا مشروع DIY بسيط يمكن لمعظم مالكي المنازل التعامل معه بأمان في أقل من ساعة مع عدد قليل من الأدوات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك ، إنها طريقة ذكية لحماية المرآب الخاص بك من عمليات الاستراحة.
قبل أن تبدأ ، اجمع ما ستحتاجه: سلم خطوة ، مفك البراغي ، زوج من كماشة قفل ، مطرقة أو مطرقة ، وخرقة. ستساعدك هذه الأساسيات على تثبيت الباب ، وتوجيه الأسطوانة في مكانها ، وتأكد من أن المسار نظيف وسلس. مع النهج الصحيح ، ستعمل بابك بسلاسة مرة أخرى دون كسر البنك ، وقد يكون لديك حتى وقت لتنظيم تخزين المرآب الخاص بك.
الإصلاح خطوة بخطوة لثارة خارج المسار
ابدأ بتعطيل الفتحات التلقائية حتى تتمكن من تحريك الباب بأمان باليد. بعد ذلك ، ارفع باب المرآب قليلاً وقم بتأمينه في مكانه مع قفل كماشة على المسارات بحيث لا يتحول أثناء العمل. بعد ذلك ، تحقق من الأوساخ أو التراكم. امسح المسارات مع قطعة قماش رطبة لتخفيف الأوساخ وتأكد من أن بكرات تنزلق بحرية. بمجرد التنظيف ، حدد الأسطوانة التي انزلقت من مكانها.
لإرشادها مرة أخرى ، قم بزاوية الأسطوانة في المسار والتحريف والرفع حتى تنبثق مرة أخرى في قناتها. إذا كان المسار يحتوي على دنت صغيرة ، فيمكنك تسطيحه باستخدام مطرقة أو مطرقة مطاطية. ارفع ببطء وخفض الباب باليد لتأكيد أنه يتحرك بالتساوي على طول المسار. غالبًا ما تكون هذه إعادة التعيين السريع كل ما يتطلبه الأمر لاستعادة التشغيل السلس.
السلامة ، الصيانة ، ومتى تتصل بالمحترف
على الرغم من أن ظهور الأسطوانة مرة أخرى في مكانه يعد إصلاحًا بسيطًا إلى حد ما ، إلا أنه لا يزال من المهم اتخاذ الاحتياطات. ارتدي قفازات واقية ونظارات السلامة أثناء العمل مع الأجهزة المعدنية ، ودائمًا ما تبقي جسمك خالية من مسار الباب في حالة تحوله بشكل غير متوقع. عندما تكون مستعدًا لاختبار الإصلاح ، ابتعد بأمان عن الباب وفتحه أو يغلقه ببطء للتأكد من محاذاة كل شيء قبل إعادة إشراك المباراة الافتتاحية.
للحفاظ على باب المرآب الخاص بك يعمل بشكل صحيح ، أضف فحوصات صيانة سريعة إلى روتينك. يساعد الرش الخفيف من مواد التشحيم على البكرات وتتبع كل بضعة أشهر في منع التراكم ويقلل من الضغط على النظام. لا ينصح باستخدام WD-40 العادي لهذا الغرض ، لأنه ليس في الواقع مواد تشحيم حقيقية ودائمة. جرب نسخة السيليكون بدلاً من ذلك. إذا قررت الوصول إلى WD-40 ، فتجنب أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها الناس عند استخدام WD-40 في جميع أنحاء المنزل: ترك العلبة في مرآب يصبح أكثر سخونة من 120 درجة فهرنهايت. إذا كانت بكرات متعددة خارج المسار أو أن المسار المعدني نفسه قد تضرر بشدة ، فمن الأفضل أن تتوقف واستدعاء المحترف.