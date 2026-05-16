كيفية إصلاح مشكلة التخلص من القمامة (دون الاتصال بمحترف)

إذا كان التسرب قادمًا من أعلى وحدة التخلص، فعادةً ما يشير ذلك إلى وجود ختم شفة بالوعة متآكل أو تركيب غير مثبت. قد يكون الاهتزاز الناتج عن جهاز التخلص من القمامة قد أدى إلى إضعاف الأجهزة أو الإضرار بختم المعجون الخاص بالسباك الجاف. في كثير من الحالات، كل ما تحتاجه لإصلاح هذا الخلل هو مفك براغي أو مفتاح ربط وبعض المعجون الجديد. أولاً، حاول ربط براغي التثبيت أسفل الحوض، ثم قم بتشغيل الماء ومعرفة ما إذا كانت الوحدة لا تزال تتسرب. إذا حدث ذلك، فستحتاج إلى إعادة إغلاق الحافة. للقيام بذلك، افصل وحدة التخلص من حلقة التثبيت. قم بإزالة المعجون القديم قبل وضع المعجون الجديد حول الفتحة، ثم أعد تثبيت الحافة وشد أدوات التثبيت. يمكنك أيضًا إضافة طبقة من السيليكون فوق المعجون لتعزيز مانع التسرب ضد التسربات المحتملة.

إذا كان التسرب قادمًا من الوصلة الجانبية، فقد يكون السبب الجذري هو المشبك المعدني السائب أو الحشية البالية. استخدم مفك البراغي لتشديد مشبك الخرطوم؛ إذا كان لا يزال يقطر، افحص الحشية وابحث عن الشقوق. عادةً ما يكون استبدال الحشية البالية أو الخرطوم التالف أمرًا بسيطًا وغير مكلف. بشكل حاسم، تأكد من تثبيت الخرطوم الجديد بشكل صحيح على منفذ توصيل وحدة التخلص قبل شد المشبك – وإلا فسوف ينتهي بك الأمر إلى حدوث تسرب جديد.

إذا كان التسرب قادمًا من وصلة أنبوب التصريف، فقم بإحكام ربط البراغي أو أدوات التثبيت التي تثبت الأنبوب. إذا لم ينجح ذلك، قم بفحص الحشية الداخلية واستبدالها إذا لزم الأمر. أخيرًا، إذا كان التسرب قادمًا من الجزء السفلي من وحدة التخلص الخاصة بك، فمن المحتمل أن تكون الأختام الداخلية أو الهيكل نفسه قد تعطلت، وتحتاج الوحدة إلى الاستبدال. يمكنك البحث عن كيفية تركيب جهاز التخلص من القمامة دون مساعدة من المحترفين.