كيفية إعادة إنشاء ركن الإفطار الأنيق من تصميم جوانا جاينز بميزانية محدودة

إن القول بأننا نحب كل شيء تقريبًا في جوانا جاينز والطرق الذكية التي تحول بها المنزل إلى تحفة مذهلة دون عناء سيكون أقل من الحقيقة. نظرًا لأن ميزانياتنا المحدودة لن تسمح لنا بتحويل منزلنا بالكامل إلى منزل يظهر في برنامجها التلفزيوني، فيجب أن نبحث عن طرق أكثر إبداعًا وبأسعار معقولة لإضفاء مظهر مماثل على مساحتنا الخاصة. نحن نأخذ على عاتقنا ركن الإفطار Mini Reni ونعيد تصوره مقابل جزء بسيط من التكلفة.
أصبحت جاينز مصدر إلهام دائم لأولئك الذين لم يولدوا بمهارة في التصميم الداخلي. فهي تجعل ديكور المنزل والتجديد يبدوان أسهل، مثل إنشاء تصميم داخلي مذهل باستخدام بعض القطع الموضوعة بشكل جيد ومزج الجماليات القديمة والجديدة للحصول على مظهر جديد تمامًا. وهي تتمتع بموهبة دمج أنماط تصميم متعددة داخل المنازل دون جعلها تبدو وكأنها كوارث.
كجزء من برنامج “Fixer Upper” التلفزيوني، قامت جينز بتجديد ركن المطبخ باستخدام عناصر من مجموعتها Magnolia Market، بما في ذلك طاولة طعام Lilian، وكراسي طعام Eva، ورسم زهرة الأوركيد. إن ركن الإفطار، من حيث التصميم، عبارة عن مساحة صغيرة، لذا يجب أن تبعث على أجواء هادئة ومريحة، وهو تخصص جينز. وفي هذا التغيير، تحافظ جينز على الألوان محايدة والمزاج طبيعيًا، باستخدام أشعة الشمس لإكمال الجمالية الساحرة للمطبخ. اكتشف كيف نجحنا في تجسيد جوهر تجديد ركن الإفطار المميز في جينز مع الحفاظ على ميزانيتنا سليمة تمامًا.
كيفية صنع ركن الإفطار الخاص بجوانا جينز بنفسك
تستخدم جوانا جاينز بلاطًا زجاجيًا باللونين الأبيض والذهبي لإنشاء نقطة محورية لافتة للنظر في المساحة الصغيرة. لا يشغل الجدار المشمس ذو الشكل المربع مساحة كبيرة ولكنه يترك تأثيرًا كبيرًا على بضعة أقدام مربعة فقط. هناك الكثير من طرق لإنشاء حائط مميز دون استخدام أي طلاء أو بلاط. ورق جدران من بلاط الزليج الأصفر والأبيض ملعقة زهرة هو بعيد أقل تكلفة من البلاط ويمنحك مظهرًا مشابهًا للأصل. بالإضافة إلى ذلك، إذا شعرت يومًا ما بالرغبة في تغييره بعد بضع سنوات، فسيكون من الأسهل إزالة ورق الحائط.
بقدر ما نعشق مصباح Bruck Lighting Delfina المعلق (872 دولارًا أمريكيًا في 2Modern)، فإن تركيبات الإضاءة المنخفضة الأخرى تتوافق أكثر مع ميزانيتنا، مثل مصباح Lia المعلق (369 دولارًا أمريكيًا في Crate & Barrel) أو الثريا Antinette (217 دولارًا أمريكيًا في Wayfair)، على سبيل المثال. كلاهما له طبقات تبدو وكأنها معلقة في منتصف الرفرفة. للحصول على غطاء من الخيزران يطابق الكراسي، فإن الخيار الأرخص هو مصباح Bay Isle Home Hofstedt المعلق مقابل 118 دولارًا أمريكيًا في Wayfair. تحقق من الخدعة السهلة لتعليق مصباح معلق.
تتميز طاولة الطعام Lilian من Magnolia بتصميم بسيط وحديث، وهو رائج للغاية الآن، مما يجعل من الصعب العثور على طاولة بأسعار معقولة والالتزام بميزانيتنا. تعتبر الطاولة المستديرة Latitude Run بسعر 550 دولارًا في Wayfair ذات مظهر رائع – وأرخص بحوالي 1000 دولار. يمكنك شراء مجموعة من أربعة كراسي طعام مقابل 190 دولارًا على Amazon – أقل بكثير من الكراسي التي تصنعها Magnolia.