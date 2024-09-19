كيفية إعادة إنشاء ركن الإفطار الأنيق من تصميم جوانا جاينز بميزانية محدودة

إن القول بأننا نحب كل شيء تقريبًا في جوانا جاينز والطرق الذكية التي تحول بها المنزل إلى تحفة مذهلة دون عناء سيكون أقل من الحقيقة. نظرًا لأن ميزانياتنا المحدودة لن تسمح لنا بتحويل منزلنا بالكامل إلى منزل يظهر في برنامجها التلفزيوني، فيجب أن نبحث عن طرق أكثر إبداعًا وبأسعار معقولة لإضفاء مظهر مماثل على مساحتنا الخاصة. نحن نأخذ على عاتقنا ركن الإفطار Mini Reni ونعيد تصوره مقابل جزء بسيط من التكلفة.

أصبحت جاينز مصدر إلهام دائم لأولئك الذين لم يولدوا بمهارة في التصميم الداخلي. فهي تجعل ديكور المنزل والتجديد يبدوان أسهل، مثل إنشاء تصميم داخلي مذهل باستخدام بعض القطع الموضوعة بشكل جيد ومزج الجماليات القديمة والجديدة للحصول على مظهر جديد تمامًا. وهي تتمتع بموهبة دمج أنماط تصميم متعددة داخل المنازل دون جعلها تبدو وكأنها كوارث.

كجزء من برنامج “Fixer Upper” التلفزيوني، قامت جينز بتجديد ركن المطبخ باستخدام عناصر من مجموعتها Magnolia Market، بما في ذلك طاولة طعام Lilian، وكراسي طعام Eva، ورسم زهرة الأوركيد. إن ركن الإفطار، من حيث التصميم، عبارة عن مساحة صغيرة، لذا يجب أن تبعث على أجواء هادئة ومريحة، وهو تخصص جينز. وفي هذا التغيير، تحافظ جينز على الألوان محايدة والمزاج طبيعيًا، باستخدام أشعة الشمس لإكمال الجمالية الساحرة للمطبخ. اكتشف كيف نجحنا في تجسيد جوهر تجديد ركن الإفطار المميز في جينز مع الحفاظ على ميزانيتنا سليمة تمامًا.