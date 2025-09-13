كيفية إعادة استخدام مزهرية ضفدع زهرة متهالكة لإبعاد الروائح السيئة في منزلك

زهرة الضفادع ليست مجرد اكتشاف التوفير الرجعية. يُعتقد أن أصولهم في طريقها للعودة إلى القرن السادس عشر ، لكنها أصبحت شائعة بشكل خاص في العشرينات والثلاثينيات من القرن الماضي عندما بدأت بائعو الزهور في استخدامها لإنشاء ترتيبات للزهور. استبدال الرغوة الأزهار إلى حد كبير بعد اختراعها في عام 1954 ؛ ومع ذلك ، فإن الضفادع الزهور تعود بسبب استدامتها ومتانةها وجاذبيتها الجمالية. لكن هذه المزهريات المسمى بشكل غريب يمكن أن تفعل أكثر من مجرد حمل الزهور. يمكنهم أيضًا المساعدة في جعل رائحة منزلك جيدة من خلال مضاعفة أصحاب البخور. (حقيقة ممتعة: البخور هي أيضًا ممارسة تابعة لعدة عقود من الزمن ، نيت بيركوس وجيرميا برنت تستخدم لمنزل جديد الرائحة.)
على الرغم من أن الضفادع الزهور تأتي في مجموعة متنوعة من المواد – الزجاج أو السيراميك أو الفضة أو الرصاص أو حتى المعدن مع دبابيس أو مسامير – ليس كلها مناسبة لحرق البخور. إن الإصدارات السيراميكية ذات قاعدة مغطاة ، وثقب كبير في الوسط ، والثقوب الأصغر حول القمة هي ما هو مطلوب للاختراق الموقد البخور هذا. ستعمل كلا من البخور المخروطية والعصا ، حيث تناسب الأقماع بدقة في الفتحة المركزية ، في حين يمكن وضع العصي في الثقوب الخارجية الأصغر. تعد العناصر الزخرفية والوظيفية دائمًا فوزًا ، خاصة إذا كنت بعد غرفة معيشة خالية من الفوضى ، ويقوم Flower Frog بعمل رائع في ذلك.
باستخدام مزهرية الضفدع الزهرة الخاص بك كحامل البخور
بصرف النظر عن مزهرية الضفدع الزهرة ، فإن الأحكام الأخرى الوحيدة التي تحتاجها هي اختيارك للبخور وشيء لإضاءةه. ابدأ بإعطاء المزهرية تنظيفًا جيدًا للتأكد من خالية من الغبار أو الحطام. بعد ذلك ، ضع البخور المخروط في ثقب الأوسط ، أو أدخل البخور في الثقوب الأصغر. عندما تكون جاهزًا ، قم بإضاءة البخور واستمتع بعطره. من خلال ثقوبها الموضوعة تمامًا ، فإن مزهرية Flower Frog مناسبة تمامًا لهذه المهمة ، كما لو كان من المفترض أن تقوم بواجب مزدوج كموقد للبخور. السيراميك هي أيضا شعلات البخور المثالية لأنها مقاومة للحرارة للغاية.
بالنسبة إلى الحماس البيئي ، هناك مكافأة إضافية تتمثل في الحد من النفايات عن طريق التنفس حياة جديدة إلى شيء ربما وصل إلى تاريخ البيع. ثم هناك جاذبية جمالية. إنه لا يساعد فقط في الروائح ، ولكنه يضيف أيضًا عنصرًا زخرفيًا عتيقًا إلى مساحتك. هذا النمط الخاص من Flower Frog غير مزعج أيضًا ، بحيث يمكنه العمل على طاولة القهوة أو الوشاح أو حتى رف الكتب.
نظرًا لأن أقنعة البخور بدلاً من القضاء على الروائح ، فإن الأمر يستحق تجربة روائح مختلفة اعتمادًا على الرائحة التي تحاول إبعادها عن منزلك. على سبيل المثال ، يمكن أن تحدث الأرز أو السرو فرقًا كبيرًا عند طهي اللحوم أو الأسماك. يمكن لمحبي الحيوانات الاستفادة أيضًا ، لأن البخور يمكن أن يكون حلًا سريعًا للتخلص من رائحة الحيوانات الأليفة في منزلك. ومع ذلك ، ستحتاج إلى شيء صديق للحيوانات الأليفة ، مثل لافندر أو فاليريان أو اللبان. إذا كان لديك أصدقاء من الفراء ، فتأكد من وضع حامل البخور الضفدع من متناولهم لتجنب أي حوادث فضولية.