كيفية إعادة تدوير أصيص الحضانة القديم للحفاظ على خيوط الحديقة خالية من التشابك

تعتبر البستنة طريقة رائعة لتحسين صحتك الشخصية وزراعة الفواكه والخضروات لطاولة طعامك وجعل الفناء الخلفي أو الأمامي يبدو أكثر جاذبية من الناحية البصرية. ومع ذلك، إذا كنت تعمل في مجال البستنة لفترة من الوقت، فقد تعرف كيف يمكن لبعض المهام أن تحول يومًا جميلاً من الاهتمام بنباتاتك إلى يوم محبط. على سبيل المثال، يمكن بالتأكيد أن يؤدي قضاء الأعمار في محاولة فك خيوط حديقتك إلى استهلاك وقتك الثمين في البستنة.
في حين أن خيوط الحديقة مفيدة لعدد من المهام المختلفة – مثل زراعة نباتات الطماطم القوية والصحية، وتأمين بطانيات الصقيع، وتجميع العقل معًا – إلا أنها يمكن أن تتشابك بسهولة في حاويات التخزين التقليدية. حسنًا، صدق أو لا تصدق، يمكنك بالفعل الحفاظ على هذه المادة المفيدة منظمة وخالية من التشابك عن طريق إعادة استخدام وعاء حضانة بسيط. من السهل عادةً العثور على هذه الأواني البلاستيكية لأنها تستخدم في بيع النباتات التي يتم شراؤها من المتاجر. إذا وجدت نفسك بدون واحدة، فمن المحتمل أن تحصل على عدد قليل من الأواني الاحتياطية من متجر تحسين المنزل المحلي أو مركز إعادة التدوير أو من مواقع الويب مثل Craigslist أو Facebook Marketplace. بمجرد حصولك على أصيص الحضانة، ما عليك سوى وضع لفة الخيوط بداخله، ثم مرر الطرف السائب من خلال إحدى الفتحات الموجودة في الأسفل. ثم ضع بضع قطع من الشريط اللاصق على فتحة الوعاء لمنع سقوط لفة الخيوط. وفويلا! لديك موزع خيوط الحديقة الخاص بك. على الرغم من أن هذا يعد حلاً سريعًا وسهلاً للحفاظ على تنظيم أداة البستنة الأساسية، فلنلقي نظرة على بعض النصائح الإضافية لجعلها أكثر فعالية ولتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.
نصائح لاستخدام وعاء الحضانة لتوزيع خيوط الحديقة
واحدة من الفوائد العظيمة لهذا الاختراق هو أنه يحافظ على خيوطك متحركة. بدلاً من وضعها في حاوية كبيرة مليئة بالعناصر الأخرى المختلفة، يمكنك ببساطة حمل وعاء الحضانة خفيف الوزن ومقص لقص الخيوط معك، مما يجعلها مثالية لمهام البستنة أو إعادة استخدام الخيوط في جميع أنحاء المنزل. أو، كما هو موضح من قبل منشئ المحتوى على YouTube @GrowVeg، يمكنك اختيار الاحتفاظ بسكين أو أداة متعددة الأغراض في متناول اليد في الحديقة من أجل قص الخيوط بسرعة والاستفادة منها دون حمل مقص ضخم.
لجعل هذه الخدعة الذكية أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام، يمكنك أيضًا تصميم مقبض حمل بسيط لأعلى الوعاء. حاول قطع طول خيوط الحديقة، ثم استخدم جزءًا من الشريط الذي استخدمته لتغطية الجزء العلوي لتثبيته كحلقة فوق الوعاء. بهذه الطريقة، يمكنك حملها معك مع الحفاظ على الخيط في الأسفل حرًا للتوزيع. أحد جوانب هذه الخدعة التي يجب وضعها في الاعتبار هو مدى سماكة خيوط حديقتك. إذا كان لديك خيوط رفيعة، مثل النوع المستخدم لربط الزهور، فمن المحتمل أن يكون وعاء الحضانة الصغير مناسبًا تمامًا. من ناحية أخرى، إذا كنت تميل إلى استخدام خيوط حديقة أكثر سمكًا للقيام بمهام ثقيلة مثل رفع أغصان الأشجار أو الشجيرات، فقد ترغب في البحث عن أصيص حضانة به فتحات أكبر حتى يمكن توزيع الخيط بسهولة دون أن يعلق.