كيفية إعادة تدوير أقدام الأثاث وتحويلها إلى قطعة ديكور راقية

بعد الانتهاء من إعادة تشكيل المنزل، يرغب معظم الناس في استبدال أثاثهم البالي بقطع جديدة. ولكن ماذا تفعل بالأثاث القديم الذي لم تعد بحاجة إليه ولكنك على الأرجح أنفقت مبلغًا كبيرًا من المال للحصول عليه؟ في حين أن هناك دائمًا خيار التبرع به أو إجراء عملية بيع في المرآب وكسب بضعة دولارات، فإننا نقول حاول إعادة التدوير بدلاً من ذلك. يمكنك استخدام عدة أجزاء مختلفة من العناصر أيضًا. على سبيل المثال، هناك الكثير من الطرق العبقرية لإعادة استخدام أرجل الأثاث القديمة في منزلك. إحدى الأفكار الذكية التي اكتشفناها من خلال @hometalk على TikTok تتضمن تحويل أقدام الكعكة إلى قطعة ديكور راقية.
بهذه الطريقة البسيطة يمكنك صنع حامل شموع جميل. نعم، سيكون الأمر على الجانب الأصغر، ولكن في الواقع تعد الإضافة إلى مساحة المعيشة الخاصة بك مثل هذه إحدى الطرق السريعة والفعالة لتحديث منزلك، وفقًا لجوانا جاينز. على الرغم من أن @hometalk يستخدم Waddell Pine Bun Feet من Home Depot، إلا أنها باهظة الثمن بعض الشيء. لهذا السبب نوصي بإعادة تدوير أثاثك القديم إذا كانت ميزانيتك محدودة. وإذا لم يكن لديك أي أثاث قديم بأقدام كعكة في متناول اليد، فلا يزال بإمكانك تحقيق توفير كبير عن طريق البحث عن القليل منه في سوق Facebook، أو التوجه إلى Habitat for Humanity Restore.
أو، إذا لم يكن لديك بديل حقًا، فاطلب أرخص مجموعة يمكنك العثور عليها على أمازون مثل أقدام الكعك الخشبية Acrux7 مقاس 2 بوصة للأثاث (ستحتاج إلى 3 قطع فقط لهذا المشروع). ستحتاج أيضًا إلى بعض الكماشات ومثقاب ومثقاب بأسمائها الحقيقية وفرشاة طلاء وغراء الخشب مثل Titebond Ultimate Wood Glue.
حوّل أرجل الأثاث القديمة إلى حامل شموع مذهل
ابدأ بإزالة المسمار المثبت مسبقًا من أحد أقدام الكعكة باستخدام كماشة، ثم اختر مسمارًا ثانيًا واربطه في الفتحة الفارغة. بعد ذلك، قم بإزالة المسمار الآخر من آخر أرجل الطاولة. خذ مثقابك واستخدم لقمة بأسمائها الحقيقية مقاس ⅞ بوصة لحفر حفرة بعمق حوالي 3/4 إلى 1 بوصة في أحد الأطراف المسطحة لهذه القدم الثالثة. سيشكل هذا ثقبًا كبيرًا لطيفًا حيث ستضع الشمعة في النهاية. اقلب قدم الكعكة مع وجود الثقب الموجود فيها ثم ضع الغراء على الطرف المقابل حتى تتمكن من لصقه على قدمي الكعكة اللذين قمت بتكديسهما معًا. وهذا كل شيء. يمكنك المضي قدمًا ولصق شمعة مدببة في الفتحة الموجودة بالأعلى. ومع ذلك، هناك شيء أخير يجب القيام به قبل استخدام ديكور DIY هذا: قم بتخصيصه.
هناك طريقة بسيطة لإضفاء لمسة جمالية على أي ديكور خشبي وهي وضع طلاء الخشب. اختر شيئًا مثل طلاء الخشب الداخلي المبني على زيت Varathane Rust-Oleum باللون المفضل لديك. استخدم فرشاة طلاء صغيرة لمساعدتك على الوصول إلى الحواف المنحنية لأقدام الكعكة المكدسة للحصول على تغطية كاملة. إذا كنت تحب لون خشبك كما هو بالفعل، فما عليك سوى وضع لمسة نهائية من الخشب الشفاف مثل Minwax Polycrylic Protector Clear Wood Finish للحصول على لمسة نهائية أنيقة ولامعة وأيضًا لحماية الخشب.
@hometalk
تحويل ساق طاولة هوم ديبوت إلى هذا! 😍 #genius #decor #dupe #potterybarn #project #homedecor #craft #homedepot #fyp #diy #idea
♬ الصوت الأصلي – hometalk – hometalk
بدلًا من ذلك، قم بطلاء حامل شمعدانك بلون فريد يتناسب مع باقي الديكور الخاص بك أو يناسب ذوقك. أو يمكنك أيضًا لف الأساور الكريستالية حول حامل عود الشموع للحصول على مظهر أكثر أناقة. عندما يتعلق الأمر بعرض قطعة ديكور حامل الشموع الجديدة، اغتنم هذه الفرصة لتجربة كل الطرق الجميلة لتزيين منزلك بالشموع.