كيفية إعادة تدوير أقدام الأثاث وتحويلها إلى قطعة ديكور راقية

بعد الانتهاء من إعادة تشكيل المنزل، يرغب معظم الناس في استبدال أثاثهم البالي بقطع جديدة. ولكن ماذا تفعل بالأثاث القديم الذي لم تعد بحاجة إليه ولكنك على الأرجح أنفقت مبلغًا كبيرًا من المال للحصول عليه؟ في حين أن هناك دائمًا خيار التبرع به أو إجراء عملية بيع في المرآب وكسب بضعة دولارات، فإننا نقول حاول إعادة التدوير بدلاً من ذلك. يمكنك استخدام عدة أجزاء مختلفة من العناصر أيضًا. على سبيل المثال، هناك الكثير من الطرق العبقرية لإعادة استخدام أرجل الأثاث القديمة في منزلك. إحدى الأفكار الذكية التي اكتشفناها من خلال @hometalk على TikTok تتضمن تحويل أقدام الكعكة إلى قطعة ديكور راقية.

بهذه الطريقة البسيطة يمكنك صنع حامل شموع جميل. نعم، سيكون الأمر على الجانب الأصغر، ولكن في الواقع تعد الإضافة إلى مساحة المعيشة الخاصة بك مثل هذه إحدى الطرق السريعة والفعالة لتحديث منزلك، وفقًا لجوانا جاينز. على الرغم من أن @hometalk يستخدم Waddell Pine Bun Feet من Home Depot، إلا أنها باهظة الثمن بعض الشيء. لهذا السبب نوصي بإعادة تدوير أثاثك القديم إذا كانت ميزانيتك محدودة. وإذا لم يكن لديك أي أثاث قديم بأقدام كعكة في متناول اليد، فلا يزال بإمكانك تحقيق توفير كبير عن طريق البحث عن القليل منه في سوق Facebook، أو التوجه إلى Habitat for Humanity Restore.

أو، إذا لم يكن لديك بديل حقًا، فاطلب أرخص مجموعة يمكنك العثور عليها على أمازون مثل أقدام الكعك الخشبية Acrux7 مقاس 2 بوصة للأثاث (ستحتاج إلى 3 قطع فقط لهذا المشروع). ستحتاج أيضًا إلى بعض الكماشات ومثقاب ومثقاب بأسمائها الحقيقية وفرشاة طلاء وغراء الخشب مثل Titebond Ultimate Wood Glue.