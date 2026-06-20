كيفية إعادة تدوير الأغطية البلاستيكية بسهولة وتحويلها إلى رف تخزين عملي

هل تجد في كثير من الأحيان أن لديك أغطية أكثر بكثير من الحاويات البلاستيكية التي من المفترض أن ترافقها؟ جيد، لا تطردهم. هناك العديد من الطرق العبقرية لإعادة استخدام أغطية الحاويات البلاستيكية في منزلك. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على الإلهام من Merry Craft على YouTube وتحويل تلك الأغطية الغامضة إلى رف تخزين عملي من مستويين. يمكن أن يصبح هذا بسهولة أحد أفكار التخزين المفضلة لديك للحفاظ على العناصر الصغيرة منظمة بدون مساحة كبيرة. وهي سهلة الصنع للغاية – لا تحتاج إلى مهارات معقدة، ولا تتطلب أدوات كهربائية. على سبيل المكافأة، فإن إعادة استخدام البلاستيك الذي قد ينتهي به الأمر في مكب النفايات في مكان ما يعد ميزة إضافية للبيئة.
يمكنك إنشاء العديد من أرفف التخزين الوظيفية هذه واستخدامها لتنظيم العناصر التي تتجمع على منضدة النوم أو خزانة غرفة النوم الخاصة بك للحصول على مساحة معيشة خالية من الفوضى. لصنع واحدة منها، ستحتاج إلى غطاءين دائريين من البلاستيك لحافظات الطعام بنفس الحجم. بعد ذلك، ابحث عن بعض الورق المقوى والقماش وحبل الجوت ومفرش طاولة مستطيل يكون ثابتًا ولكن مرنًا (مثل النوع المنسوج من البلاستيك). من ناحية الأدوات، أحضر مقصًا ومسدس غراء ساخن بعصي الغراء. وبهذا، تكون جاهزًا لتصنيع الأرفف وربط الألواح الجانبية.
تحويل الأغطية البلاستيكية إلى رف تخزين من مستويين: صناعة ألواح الرف
هذا هو المكان الذي تأتي فيه الأغطية البلاستيكية على وجه الخصوص. ولجعلها أكثر ثباتًا وإضافة القليل من الوسادة، سيتم تعزيز كل غطاء بقطعة من الورق المقوى. أولاً، قم بقص شفة الغطاء. ثم قم بقطع دائرة من الورق المقوى تتناسب مع الدائرة الداخلية للغطاء (المسافة بين الأخاديد الخارجية للغطاء). الآن، لتغليف الورق المقوى بالقماش، ضع الغراء الساخن على جانب واحد وألصقه على القماش. قم بقص القماش ليشكل دائرة، مع ترك مسافة 1 بوصة تقريبًا في كل مكان. بعد ذلك، قم بعمل قصاصات هامشية على القماش المتدلي على مسافة بوصة تقريبًا، ثم قم بلصق كل شريط بالغراء الساخن على الجزء الخلفي من دائرة الورق المقوى. كرر نفس العملية لتغليف الأغطية البلاستيكية بالقماش.
قم بإنهاء هذه الخطوة عن طريق ربط غطاء واحد مغلف بالقماش بقطعة واحدة من الورق المقوى ملفوفة بالقماش لتشكيل لوحة رف دائرية متينة. تأكد من أن الجوانب الناعمة متجهة للخارج لتشكل الأسطح المرئية للرف. يمكنك إما استخدام نفس لون القماش لكل من الورق المقوى والأغطية (كما فعل المبدع)، أو جعله أكثر إثارة للاهتمام باستخدام ألوان مختلفة بحيث يبدو الجزء السفلي من الرفوف مختلفًا عن الجوانب العلوية.
أخيرًا، من أجل اللمسات النهائية، قم بلصق سطر واحد من حبل الجوت على طول خط التماس حيث يلتقي الورق المقوى والغطاء. سوف يخفي هذا المفصل ويعطي الرفوف مظهرًا متميزًا. مرة أخرى، يمكنك استخدام حبل الجوت ذو اللون الذي يتناسب مع القماش أو الذي يتناقض معه بشكل جميل.
بناء اللوحة الجانبية للرف وبعض أفكار التخصيص
والخطوة التالية هي إرفاق مفرش طاولة حول الرفوف لتشكيل اللوحة الجانبية. ضع الحصيرة على سطح مستو. ضع الغراء الساخن في خط بطول السجادة على بعد بضع بوصات من الحافة. ضع في اعتبارك أنه أينما تضع خط الغراء الخاص بك، فهو المكان الذي سيوضع فيه الرف. بعد ذلك، قم بثني السجادة حول لوحة رف واحدة بحيث تلتصق بخط الغراء. ينبغي أن يبدو الآن على شكل أسطوانة مع جانب واحد مفتوح للوصول إلى الرف.
الآن، قم بوضع الأسطوانة في وضع مستقيم لتثبيت الرف الآخر في الأسفل. للقيام بذلك، ضع الغراء الساخن على طول الحافة السفلية الداخلية للجدار المنحني. ثم اضغط على القرص الثاني داخل خط الغراء حتى يصبح صلبًا. بمجرد أن يجف الغراء، يكون لديك رف تخزين جاهز للاستخدام بنفسك. إنه محمول، لذا يمكنك وضعه في أي مكان تحتاج فيه إلى المزيد من التخزين في منزلك. على خزانة الملابس الخاصة بك، يمكنك استخدامه لوضع الكريمات والمستحضرات ومنتجات التجميل الأخرى. أو ربما يمكن أن تكون بمثابة إحدى أفكار التخزين الإبداعية لمدخل خالٍ من الفوضى من خلال العيش فوق طاولة وحدة التحكم الخاصة بك. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذا قد لا يكون قويًا مثل الرف الخشبي، لذا تجنب وضع أشياء ثقيلة جدًا على الجزء العلوي.
لتخصيصه، يمكنك طلاء مفرش الأطباق قبل لصقه على ألواح الرف. يمكنك أيضًا إضفاء مظهر ريفي على رف DIY هذا عن طريق لصق خيوط الجوت حول السطح الخارجي للوحة المنحنية. ولإضفاء المزيد من الفائدة عليها، أضف خطافات صغيرة على جوانب السجادة لتعليق ربطات شعرك. مفاتيح، أو فرش.