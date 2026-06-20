كيفية إعادة تدوير الأغطية البلاستيكية بسهولة وتحويلها إلى رف تخزين عملي

هل تجد في كثير من الأحيان أن لديك أغطية أكثر بكثير من الحاويات البلاستيكية التي من المفترض أن ترافقها؟ جيد، لا تطردهم. هناك العديد من الطرق العبقرية لإعادة استخدام أغطية الحاويات البلاستيكية في منزلك. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على الإلهام من Merry Craft على YouTube وتحويل تلك الأغطية الغامضة إلى رف تخزين عملي من مستويين. يمكن أن يصبح هذا بسهولة أحد أفكار التخزين المفضلة لديك للحفاظ على العناصر الصغيرة منظمة بدون مساحة كبيرة. وهي سهلة الصنع للغاية – لا تحتاج إلى مهارات معقدة، ولا تتطلب أدوات كهربائية. على سبيل المكافأة، فإن إعادة استخدام البلاستيك الذي قد ينتهي به الأمر في مكب النفايات في مكان ما يعد ميزة إضافية للبيئة.

يمكنك إنشاء العديد من أرفف التخزين الوظيفية هذه واستخدامها لتنظيم العناصر التي تتجمع على منضدة النوم أو خزانة غرفة النوم الخاصة بك للحصول على مساحة معيشة خالية من الفوضى. لصنع واحدة منها، ستحتاج إلى غطاءين دائريين من البلاستيك لحافظات الطعام بنفس الحجم. بعد ذلك، ابحث عن بعض الورق المقوى والقماش وحبل الجوت ومفرش طاولة مستطيل يكون ثابتًا ولكن مرنًا (مثل النوع المنسوج من البلاستيك). من ناحية الأدوات، أحضر مقصًا ومسدس غراء ساخن بعصي الغراء. وبهذا، تكون جاهزًا لتصنيع الأرفف وربط الألواح الجانبية.