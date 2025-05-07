كيفية إعادة تقليص صنبور الحمام المصقول من النيكل

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بمرور الوقت ، ستفقد أي صنبور من النيكل المصقول في نهاية المطاف بريقه في بقع المياه ، وحثالة الصابون ، وخدوش طفيفة. سيساعد تجديدهم في استعادة تألقهم والحفاظ على طلاء النيكل تحتها. بالنسبة لهذا المشروع ، ستحتاج إلى بعض الإمدادات: تلميع معدني عالي الجودة مثل البولندية المعدنية والمعادن المعدنية ، وقماش الألياف الدقيقة ، ووسادة سكوتش ذات الحبة الدقيقة (ابحث عن وسادات رمادية أو بيضاء ، وليس الأخضر الكاشطة). تجنب عمال النظافة المنزلية مثل التبييض أو الخل عند تنظيف الأسطح المعدنية ، حيث يمكن أن تملق هذه النيكل. بدلاً من ذلك ، ابدأ بالصابون اللطيف لإزالة أي الأوساخ أو الأوساخ قبل التلميع.
يجب أن يستغرق المشروع حوالي 30 إلى 45 دقيقة ، اعتمادًا على صنبورك ويجب أن يتم في منطقة جيدة التهوية حيث تنبعث بعض أبخرة قوية. تعمل التلميعات المعدنية باستخدام جزيئات كاشطة صغيرة ومواد تشحيم التي تغير السطح دون إتلاف الطلاء الأساسي ، كما هو الحال مع أي مشروع مثل هذا ، دائمًا ما يختبر المنتجات في منطقة صغيرة غير واضحة أولاً قبل الالتزام بالكامل. ستعمل هذه الطريقة بشكل أفضل مع الحنفيات التي هي سليمة تمامًا ؛ إذا رأيت النحاس يطل على المناطق البالية ، فقد تحتاج إلى الحصول على استبدال احترافي بدلاً من ذلك.
استعادة مرآة النيكل
ستبدأ بتجفيف الحنفية تمامًا بقطعة قماش من الألياف الدقيقة ، حيث أن الماء سيخفف البولندية. ضع كمية صغيرة بحجم البازلاء من البولندية المعدنية على قطعة قماش أخرى وفركها في صنبور النيكل باستخدام حركات دائرية صغيرة. سيبدو البولندية في البداية غائمًا ، لكن مع استمرارك ، سوف يصبح واضحًا وسيأتي اللمعان. يساعد التلبيس على خلق حرارة خفيفة من خلال الاحتكاك الذي يساعد البولندية على اختراق النيكل. إذا وجدت أن الصنبور لا يزال يبدو مشوهًا ، فأعد تطبيق تلميع بقطعة قماش طازجة وكرر العملية ، ولكن تجنب الضغط على الكثير من الضغط لأن ذلك قد يؤثر على الطلاء.
بعد أن تصل إلى تلميع متساوٍ ، قم بالتبديل إلى وسادة سكوتش-بريت. امسك الوسادة مسطحة ضد المعدن وفرشاة مستقيمة في اتجاه واحد ، باتباع خطوط الحبوب الأصلية إذا كنت تستطيع رؤيتها. استخدام ضغط الضوء للغاية لأن الهدف هو إنشاء خدوش صغيرة تعكس الضوء. على عكس Chrome ، يتمتع Nickel بإنهاء غير لامع يبدو بالفرشاة ، مما يمنحه مظهرًا أكثر أناقة. في كثير من الأحيان امسح السطح بقطعة قماش نظيفة وتحقق من تقدمك. يجب أن تتم العملية برمتها مع الصبر. التسرع يمكن أن يؤدي إلى الانتهاء غير متساو أو مفرطة في التوحيد العرضي.
ما يفعله وما لا يفعله رعاية صنبور النيكل
حتى مع التقنية المناسبة ، هناك بعض الأخطاء التي يجب أن تبحث عنها عند تجديد النيكل. لا تستخدم أبدًا الصوف الصلب أو الإسفنج المفرط بشكل مفرط ، فيمكنها أن تخدش بسرعة كبيرة ، مما يدمر النهاية في صنبورك. علاوة على ذلك ، حاول عدم تلميع نفس المكان مرارًا وتكرارًا ؛ غالبًا ما يكون طلاء النيكل رفيعًا جدًا وسيتم ارتداءه بسرعة. اقرأ دائمًا الملصقات وابحث عن أي منظف للتأكد من أنه مناسب للنيكل. بعد التلميع ، خذ الوقت الكافي لإغلاق عملك بشمع آمن من النيكل أو الحماية ، مثل شمع Flitz Faucet.
الصيانة والتنظيف المنتظمة مهمة عند التعامل مع أجهزة النيكل. امسح صنبورك جافًا كلما رطب بعد الاستخدام. إذا كان لديك قطعة عتيقة ، فتأكد من البحث عنها قبل محاولة أي من الاقتراحات المذكورة أعلاه للتأكد من أن العملية ستعمل على نفس المنوال. مع الرعاية المناسبة وقليل من الإصلاح من وقت لآخر ، سوف يوفر لك صنبور النيكل سنوات من الاستخدام.