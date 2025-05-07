كيفية إعادة تقليص صنبور الحمام المصقول من النيكل

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بمرور الوقت ، ستفقد أي صنبور من النيكل المصقول في نهاية المطاف بريقه في بقع المياه ، وحثالة الصابون ، وخدوش طفيفة. سيساعد تجديدهم في استعادة تألقهم والحفاظ على طلاء النيكل تحتها. بالنسبة لهذا المشروع ، ستحتاج إلى بعض الإمدادات: تلميع معدني عالي الجودة مثل البولندية المعدنية والمعادن المعدنية ، وقماش الألياف الدقيقة ، ووسادة سكوتش ذات الحبة الدقيقة (ابحث عن وسادات رمادية أو بيضاء ، وليس الأخضر الكاشطة). تجنب عمال النظافة المنزلية مثل التبييض أو الخل عند تنظيف الأسطح المعدنية ، حيث يمكن أن تملق هذه النيكل. بدلاً من ذلك ، ابدأ بالصابون اللطيف لإزالة أي الأوساخ أو الأوساخ قبل التلميع.

يجب أن يستغرق المشروع حوالي 30 إلى 45 دقيقة ، اعتمادًا على صنبورك ويجب أن يتم في منطقة جيدة التهوية حيث تنبعث بعض أبخرة قوية. تعمل التلميعات المعدنية باستخدام جزيئات كاشطة صغيرة ومواد تشحيم التي تغير السطح دون إتلاف الطلاء الأساسي ، كما هو الحال مع أي مشروع مثل هذا ، دائمًا ما يختبر المنتجات في منطقة صغيرة غير واضحة أولاً قبل الالتزام بالكامل. ستعمل هذه الطريقة بشكل أفضل مع الحنفيات التي هي سليمة تمامًا ؛ إذا رأيت النحاس يطل على المناطق البالية ، فقد تحتاج إلى الحصول على استبدال احترافي بدلاً من ذلك.