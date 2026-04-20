كيفية إعطاء نبات اللافندر المحفوظ في أصيص دفعة الربيع لمزيد من الزهور في الصيف

إذا سبق لك أن لاحظت نبات الخزامى في وعاء وتعجبت من عدد أزهاره، فربما تتساءل عما يمكنك فعله لتحقيق نفس التأثير. على الرغم من أن الخزامى (Lavandula spp.) يحب أن يكون في الأرض، إلا أنه يصنع حشوًا ساحرًا للزراعة، وهناك بعض الأسباب الوجيهة لزراعته في حاوية، مثل عندما تحتاج إلى قضاء فصل الشتاء في الداخل. لذا، إذا كنت تنظر إلى نبات الخزامى المحفوظ في أصيصك في الربيع وتتساءل عما يجب فعله بعد ذلك، فهناك بعض الأشياء التي يجب التحقق منها للتأكد من احتوائها على المزيد من الزهور في الصيف.

اللافندر نبات يتحمل الجفاف ومنخفض الصيانة ويعمل بشكل جيد بدون سقي واهتمام مستمرين، ولكن أول شيء يجب التحقق منه للتأكد من أنه يحتوي على كل ما يحتاجه لإزهار وفيرة في الصيف هو أن لديه ضوء الشمس الكافي. يمكن أن يتحمل الظل الجزئي ولكنه يحتاج إلى ست ساعات على الأقل من ضوء الشمس يوميًا. بدون الكثير من ضوء الشمس، ينتج اللافندر أوراقًا أكثر من الأزهار. نظرًا لأن النباتات يمكن أن تصبح مرتبطة بالجذور في النهاية إذا لم تتم زراعتها كل بضع سنوات، فابحث عن علامات تشير إلى أن الخزامى الخاص بك مرتبط بالجذور. قد تلاحظ خروج الجذور من الإصيص أو انتفاخات في جوانب الإصيص أو تدفق الماء مباشرة عبر الإصيص دون نقعه. إذا كان الخزامى الخاص بك مرتبطًا بجذوره، فسوف يحتاج إلى إعادة زرعه في أصيص أكبر قليلًا مزود بفتحات تصريف لضمان وفرة الأزهار.